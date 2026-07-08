सनफीस्ट डार्क फँटसीचा नवा उपक्रम! ग्राहकांसाठी शाहरुख खानसोबतचा खास अनुभव देत ‘हर दिल की फँटसी’ साकारली

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या उपक्रमाद्वारे आतापर्यंत 10 लाखांहून अधिक ग्राहकांना विविध आकर्षक बक्षिसे आणि खास अनुभव देण्यात आले आहेत. यामध्ये एसयूव्ही, युरोप आणि थायलंड सहली, क्रूझर बाइक्ससह अनेक बक्षिसांचा समावेश आहे. मात्र, शाहरुख खान यांच्यासोबतची प्रत्यक्ष भेट हा या मोहिमेतील सर्वात खास आणि बहुप्रतीक्षित अनुभव ठरला.
2023 मध्ये सुरू झालेल्या ‘हर दिल की फँटसी’ या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश प्रत्येक व्यक्तीच्या छोट्या-मोठ्या स्वप्नांना वास्तवात उतरवणे हा आहे. या मोहिमेद्वारे दैनंदिन आयुष्यातील इच्छा आणि आकांक्षा अविस्मरणीय अनुभवांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
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या उपक्रमाबद्दल बोलताना शाहरुख खान म्हणाले, “फँटसी प्रत्येकाच्या आयुष्यात प्रेरणा आणि आशा निर्माण करते. चाहत्यांसाठी असे खास क्षण निर्माण करण्याचा भाग होणे माझ्यासाठीही आनंददायी आहे. प्रत्येकाला आयुष्यात एकदा तरी आपले स्वप्न पूर्ण झाल्याचा अनुभव मिळायला हवा.” सनफीस्टचे मार्केटिंग प्रमुख सूरज काथुरिया यांनी सांगितले की, या उपक्रमाचा उद्देश केवळ बक्षिसे देणे नसून ग्राहकांना आयुष्यभर लक्षात राहील असा अनुभव देणे हा आहे. तामिळनाडूतील 23 वर्षीय विजेता किशोर गणेशननेही शाहरुखला प्रत्यक्ष भेटण्याचे आपले बालपणीचे स्वप्न पूर्ण झाल्याची भावना व्यक्त करत, हा अनुभव आयुष्यभर जपून ठेवणार असल्याचे सांगितले.