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Sudden Weight Gain: अचानक वजन वाढतंय? शरीरातील ‘हे’ गंभीर संकेत ओळखायला करू नका उशीर

Updated On: Jul 08, 2026 | 06:34 PM IST
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सारांश

sudden Rapid Weight Gain Causes: काहीवेळा जास्त न खाता देखील अचानक झपाट्याने वजन वाढते. यामागे अनेक गंभीर आरोग्याच्या समस्या कारणीभूत असू शकतात. त्यामुळे वजन झपाट्याने वाढत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करु नका.

photo- yandex
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विस्तार
  • अचानक वजन वाढतंय?
  • असू शकतात ‘हे’ गंभीर आजार
  • काय काळजी घ्यावी?
अचानक वजन वाढणे हे केवळ जास्त खाणे किंवा व्यायामाचा अभाव यामुळेच होते असे नाही. काही वेळा संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि योग्य दिनचर्या पाळूनही वजन झपाट्याने वाढू लागते. अशा बदलांकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते, कारण शरीरातील हार्मोन्समधील बदल, औषधांचे दुष्परिणाम किंवा इतर वैद्यकीय समस्या यामागे कारणीभूत असू शकतात. त्यामुळे अचानक वजन वाढू लागल्यास त्यामागील नेमके कारण शोधणे आणि आवश्यक असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

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औषधांचे दुष्परिणाम

काही औषधांमुळे वजन वाढण्याची शक्यता असते. विशेषतः नैराश्यावरील औषधे, स्टेरॉइड्स किंवा काही हार्मोनल औषधांमुळे शरीरातील चयापचय प्रक्रियेत बदल होऊ शकतो. औषधे सुरू केल्यानंतर वजन वाढत असल्याचे जाणवल्यास स्वतःहून औषधे बंद करू नयेत. त्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

हार्मोन्समधील असंतुलन

थायरॉइडची समस्या, हार्मोनल बदल किंवा महिलांमध्ये पीसीओएससारख्या स्थितींमुळेही वजन झपाट्याने वाढू शकते. हार्मोन्स शरीरातील अनेक प्रक्रिया नियंत्रित करतात. त्यामुळे त्यामध्ये बिघाड झाल्यास वजनासह इतर आरोग्य समस्याही निर्माण होऊ शकतात.

झोप, तणाव आणि जीवनशैली

अपुरी झोप, सततचा ताण, मानसिक तणाव आणि अनियमित जीवनशैली यामुळे भूक नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोन्सवर परिणाम होतो. परिणामी जास्त खाणे, चयापचय मंदावणे आणि वजन वाढणे अशी समस्या निर्माण होऊ शकते. पुरेशी झोप, संतुलित आहार आणि नियमित व्यायाम यामुळे हा धोका कमी होऊ शकतो.

शरीरात द्रव साचणेही असू शकते कारण

काही वेळा अचानक वाढलेले वजन हे चरबीमुळे नसून शरीरात द्रव साचल्यामुळेही असू शकते. मूत्रपिंड, हृदय किंवा इतर वैद्यकीय समस्यांमुळे अशी स्थिती उद्भवू शकते. वजनासोबत पायांना सूज, श्वास घेण्यास त्रास किंवा इतर लक्षणे दिसत असतील तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

काय काळजी घ्यावी?

अचानक वजन वाढल्यास ते केवळ लठ्ठपणाचे लक्षण समजून दुर्लक्ष करू नका. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप, पुरेसे पाणी पिणे आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासणी करणे आवश्यक आहे. वजन सातत्याने वाढत असल्यास किंवा इतर त्रासही जाणवत असल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आवश्यक तपासण्या करून घेणे हाच सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Women’s Health: महिलांच्या आरोग्यावर सर्वाधिक परिणाम करतात ‘या’ ५ सवयी, वेळेत बदला नाहीतर होईल नुकसान

Web Title: Sudden rapid weight gain causes hormonal imbalance health news

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Published On: Jul 08, 2026 | 06:34 PM

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