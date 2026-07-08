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Internet झाले गरम! भाईईईई… Toxic च्या गाण्याने केली ‘Tabaahi’; कियारा आडवाणीला पाहून तरुणाई घायाळ

Updated On: Jul 08, 2026 | 06:31 PM IST
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सारांश

यशच्या 'Toxic: A Fairytale for Grown-ups' चित्रपटातील पहिले गाणे 'Tabaahi' प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. यश आणि कियारा अडवाणी यांची रोमँटिक केमिस्ट्री, दमदार व्हिज्युअल्स आणि चित्रपटाच्या भव्य विश्वाची झलक प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • भव्य विश्वाची झलक प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळत आहे.
  • ‘Toxic’ बाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
  • चित्रपट २६ ऑगस्ट रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
रॉकिंग स्टार यशच्या बहुचर्चित ‘Toxic: A Fairytale for Grown-ups’ या चित्रपटातील पहिले गाणे ‘Tabaahi’ ८ जुलै रोजी प्रदर्शित झाले आणि क्षणातच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यश आणि कियारा अडवाणी यांची रोमँटिक केमिस्ट्री, भव्य व्हिज्युअल्स आणि दमदार संगीतामुळे हे गाणे चर्चेचा विषय ठरले असले, तरी त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. गाणे प्रदर्शित करताना यशने रूमी यांच्या कवितेतील ओळी शेअर करत चाहत्यांना खास संदेश दिला. गाण्यातील रोमँटिक दृश्ये, आकर्षक सिनेमॅटोग्राफी, गिटारच्या ठेक्यांसह ऑर्केस्ट्रल संगीत आणि चित्रपटाच्या भव्य विश्वाची झलक प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळत आहे.

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मात्र, काही नेटकऱ्यांनी या गाण्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. काहींनी ‘Tabaahi’ हे ‘कबीर सिंग’ मधील ‘Bekhayali’ ची आठवण करून देणारे असल्याचे म्हटले, तर काहींनी चित्रपटात बोल्ड दृश्यांवरच अधिक भर दिल्याची टीका केली. याशिवाय, यशने रूमी यांच्या ओळी वापरल्याबद्दलही काहींनी नाराजी व्यक्त केली. दुसरीकडे, अनेक चाहत्यांनी गाण्याचे आणि त्याच्या व्हिज्युअल्सचे भरभरून कौतुक केले. “थिएटरमध्ये हा अनुभव जबरदस्त असेल”, “व्हिज्युअल्स अप्रतिम आहेत” आणि “हा चित्रपट नवे विक्रम रचेल” अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे ‘Toxic’ बाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

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गीतू मोहनदास दिग्दर्शित आणि यश सहलेखित ‘Toxic’ मध्ये यशसोबत कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. अनेकदा प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलल्यानंतर हा चित्रपट २६ ऑगस्ट रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Web Title: Toxic movie song tabaahi released

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Published On: Jul 08, 2026 | 06:31 PM

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