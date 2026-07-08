Internet झाले गरम! भाईईईई… Toxic च्या गाण्याने केली ‘Tabaahi’; कियारा आडवाणीला पाहून तरुणाई घायाळ

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मात्र, काही नेटकऱ्यांनी या गाण्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. काहींनी ‘Tabaahi’ हे ‘कबीर सिंग’ मधील ‘Bekhayali’ ची आठवण करून देणारे असल्याचे म्हटले, तर काहींनी चित्रपटात बोल्ड दृश्यांवरच अधिक भर दिल्याची टीका केली. याशिवाय, यशने रूमी यांच्या ओळी वापरल्याबद्दलही काहींनी नाराजी व्यक्त केली. दुसरीकडे, अनेक चाहत्यांनी गाण्याचे आणि त्याच्या व्हिज्युअल्सचे भरभरून कौतुक केले. “थिएटरमध्ये हा अनुभव जबरदस्त असेल”, “व्हिज्युअल्स अप्रतिम आहेत” आणि “हा चित्रपट नवे विक्रम रचेल” अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे ‘Toxic’ बाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
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गीतू मोहनदास दिग्दर्शित आणि यश सहलेखित ‘Toxic’ मध्ये यशसोबत कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. अनेकदा प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलल्यानंतर हा चित्रपट २६ ऑगस्ट रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.