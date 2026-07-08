बुधवार, 8 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Ramesh Mhatre Arrested In Connection With The Assault On A Female Doctor

Ramesh Mhatre Arrest: महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेंना अटक

Updated On: Jul 08, 2026 | 06:52 PM IST
जाहिरात
सारांश

रमेश म्हात्रे हे शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत. ते कल्याण-डोंबिवली भागातील एक राजकीय नेते आहेत. या भागात त्यांना एक ज्येष्ठ नेते मानले जाते. म्हात्रे यांच्यावर तीन गुन्हेगारी खटले देखील दाखल आहेत. यामध्ये दंगल, हत्येचा प्रयत्न, गुन्हेगारी कट आणि धमकी देण्याच्या आरोपांचा समावेश आहे.

Kalyan News, Ramesh Mhatre, Shiv Sena Leader, Doctor Assault Case

महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेंना अटक?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रमेश म्हात्रे यांना अटक अटक करण्यात आल्याची माहिती
  • महिला डॉक्टर आणि नर्सिंग स्टाफला मारहाण केल्याचा प्रकार
  • आपण काहीही चुकीचे केले नाही मी रुग्णालयातील महिला डॉक्टरला मारहाण केली नाही- म्हात्रेंचा दावा
 

Ramesh Mhatre Arrest:  शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अटक अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे. कल्याण येथील शास्त्री नगर शासकीय रुग्णालयात एका महिला डॉक्टर आणि नर्सिंग स्टाफवर झालेल्या कथित हल्ल्याप्रकरणी, रमेश म्हात्रे यांच्यावर कारवाई  करण्यत आली आहे. म्हात्रे यांनी महिला डॉक्टर आणि नर्सिंग स्टाफला मारहाण केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले होते.

त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे ज्येष्ठ मंत्री भरतशेठ गोगावले यांनीही या कृत्याचा निषेध करत कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. रुग्णालयाच्या एनआयसीयू (NICU) वॉर्डमध्ये घडलेल्या या हिंसक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आणि विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी ही मोठी कारवाई केली आहे.

Navi Mumbai Crime : ४९ गुन्ह्यांचा इतिहास असलेला घरफोड्या जेरबंद; ₹२१.२१ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

पोलिसांनी मंगळवारी रात्री म्हात्रे आणि इतर पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यांतर म्हात्रे यांना बुधवारी त्यांच्या घरातून ताब्यात घेण्यात आले. रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, डॉक्टर सृष्टी बाविस्कर आणि वैभव साळुंखे यांनी नवजात बाळाच्या नातेवाईकांना बाळाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला. रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभाग (NICU) पूर्ण भरलेला होता आणि बाळाला योग्य काळजीची गरज असल्याचे सांगून डॉक्टरांनी बाळाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला.

Tukaram Mundhe News: जर एक दिवसासाठी मुख्यमंत्री झालात तर? तुकाराम मुंढेंनी दिले उत्तर

हल्ल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांची कारवाई

यावरून महिलेच्या नातेवाईकांनी याबाबत रमेश म्हात्रे यांना सांगितले. त्यानंतर अवघ्या मिनिटात रमेश म्हात्रे त्यांच्या सहकाऱ्यांसह रुग्णालयात पोहोचले. रुग्णालयातील व्हिडिओ फुटेज, जे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.  त्यात म्हात्रे एका महिला डॉक्टरकडे मागून जाताना दिसत आहेत, त्यावेळी महिला डॉक्टरच्या हातात मोबाईल फोन होता. म्हात्रे यांनी अचानक मागून संबंधित महिला डॉक्टरवर हल्ला केला, ज्यामुळे त्यांच्या हातातून फोन खाली पडला. त्यानंतर म्हात्रे आणि त्यांच्या समर्थकांनी इतर कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत रमेश म्हात्रे काय म्हणाले?

डॉक्टर आणि नर्सेसना मारहाण केल्याचा आरोप झाल्यानंतर, नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, आपण काहीही चुकीचे केले नाही मी रुग्णालयातील महिला डॉक्टरला मारहाण केली नाही.”

Ratnagiri Heavy Rain : खेड शहरावर पुन्हा पुराचे सावट; जगबुडी नदी ७.७० मीटरवर, बाजारपेठेत पाणी शिरले

पण जेव्हा त्यांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवण्यात आले त्यावेळी संबंधित महिला डॉक्टर त्यांची तक्रार ऐकत नसल्यामुळे, तिचा फोन हिसकावून घेण्यासाठी त्यांनी फक्त तिच्या हातावर मारले होते. ती आमच्याशी बोलत नव्हती. मी फक्त तिच्याकडून फोन काढून घेतला. मी तिच्या गालावर मारले नाही. ती माझ्या रुग्णाकडे लक्ष देत नव्हती.”

रमेश म्हात्रे कोण आहेत?

रमेश म्हात्रे हे शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत. ते कल्याण-डोंबिवली भागातील एक राजकीय नेते आहेत. या भागात त्यांना एक ज्येष्ठ नेते मानले जाते. म्हात्रे यांच्यावर तीन गुन्हेगारी खटले देखील दाखल आहेत. यामध्ये दंगल, हत्येचा प्रयत्न, गुन्हेगारी कट आणि धमकी देण्याच्या आरोपांचा समावेश आहे.

 

Web Title: Ramesh mhatre arrested in connection with the assault on a female doctor

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 08, 2026 | 06:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Hospital Assault : कल्याणातील डॉक्टर मारहाण प्रकरण; ‘दोषींवर कठोर कारवाई होणार’, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा इशारा
1

KDMC Hospital Assault : कल्याणातील डॉक्टर मारहाण प्रकरण; ‘दोषींवर कठोर कारवाई होणार’, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा इशारा

Kalyan News: मुलांसाठी खाऊ आणायला गेली अन् उघड्या वीजवाहिनीने घेतला जीव; पतीचा पोलिसांवरही गंभीर आरोप
2

Kalyan News: मुलांसाठी खाऊ आणायला गेली अन् उघड्या वीजवाहिनीने घेतला जीव; पतीचा पोलिसांवरही गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च

Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च

Jul 08, 2026 | 06:52 PM
Maharashtra Rain Alert: घाटमाथ्यावर पावसाचे ‘रौद्ररूप’; तर पुणे शहरात…, अलर्ट काय?

Maharashtra Rain Alert: घाटमाथ्यावर पावसाचे ‘रौद्ररूप’; तर पुणे शहरात…, अलर्ट काय?

Jul 08, 2026 | 06:50 PM
Ramesh Mhatre Arrest: महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेंना अटक

Ramesh Mhatre Arrest: महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रेंना अटक

Jul 08, 2026 | 06:34 PM
Sudden Weight Gain: अचानक वजन वाढतंय? शरीरातील ‘हे’ गंभीर संकेत ओळखायला करू नका उशीर

Sudden Weight Gain: अचानक वजन वाढतंय? शरीरातील ‘हे’ गंभीर संकेत ओळखायला करू नका उशीर

Jul 08, 2026 | 06:34 PM
Rahul Gandhi: ‘मोदी सरकार विद्यार्थ्यांच्या कष्टाशी खेळतंय’, UGC-NET पेपर लीकवरून राहुल गांधींचा आक्रमक हल्ला

Rahul Gandhi: ‘मोदी सरकार विद्यार्थ्यांच्या कष्टाशी खेळतंय’, UGC-NET पेपर लीकवरून राहुल गांधींचा आक्रमक हल्ला

Jul 08, 2026 | 06:33 PM
Internet झाले गरम! भाईईईई… Toxic च्या गाण्याने केली ‘Tabaahi’; कियारा आडवाणीला पाहून तरुणाई घायाळ

Internet झाले गरम! भाईईईई… Toxic च्या गाण्याने केली ‘Tabaahi’; कियारा आडवाणीला पाहून तरुणाई घायाळ

Jul 08, 2026 | 06:31 PM
Pratap Sarnaik : महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; टॅक्सी, रिक्षा, बस चालकांना व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; टॅक्सी, रिक्षा, बस चालकांना व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक

Jul 08, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा