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Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च

Updated On: Jul 08, 2026 | 06:52 PM IST
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सारांश

देशात भाजीपाला, डाळी आणि चिकन-मशाले यांच्या वाढत्या किमतींमुळे शाकाहारी आणि मांसाहारी दोन्ही प्रकारच्या थाळ्यांच्या किमतींनी गेल्या ५ महिन्यांतील उच्चांकी स्तर गाठला आहे. सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडवून टाकणारी ही महत्त्वाची आणि विचार करण्यासारखी बाब आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • महागाईचा उडाला भडका!
  • Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या
  • 5 महिन्यांतील उच्चांकावर जेवणाचा खर्च
Food Inflation:  बघता बघता सध्या सगळ्याचे दर धडाधड वाढत आहेत. त्या सगळ्याचा परिणाम सामान्यांच्या जीवनावर होत आहेत. जर तुम्हाला असे वाटत असेल की आजकाल तुमचा स्वयंपाकघरातील खर्च देखील हळूहळू वाढत आहे तर ही गोष्ट खरी आहे. नवीनतम आकडेवारीदेखील हा फरक आता मोठ्या प्रमाणावर दिसून लागला आहे. जून २०२६ मध्ये, घरगुती जेवणाच्या खर्चात, विशेषतः शाकाहारी आणि मांसाहारी दोन्ही पदार्थांच्या खर्चात, सातत्याने वाढ दिसून आली. गेल्या पाच महिन्यांत पहिल्यांदाच या दोन्ही पदार्थांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे महागाई दणक्यात वाढत असून त्याचा सामान्यांवर मोठा परिणाम होत आहे.

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घरगुती स्वयंपाकघरातील खर्चात वाढ होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे खाद्यतेल, एलपीजी सिलिंडर आणि ब्रॉयलर चिकनच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ. क्रिसील इंटेलिजन्सच्या मासिक ‘रोटी-राईस रेट’ अहवालानुसार, मे महिन्यातील ₹२७.४ च्या तुलनेत जूनमध्ये शाकाहारी पदार्थाची किंमत ₹२८.४ वर पोहोचली. दरम्यान, मे महिन्यातील ₹५६.५ च्या तुलनेत जूनमध्ये मांसाहारी पदार्थाची सरासरी किंमत ₹५८.२ होती.

मांसाहारी थाळी महाग का झाली?

मांसाहारी थाळीच्या दरवाढीचे कारण म्हणजे बॉयलर चिकनच्या दरात झालेली वाढ.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बॉयलर चिकनच्या दरात सुमारे ७% वाढ झाली आहे, तर एका महिन्यात त्यात सुमारे २% वाढ झाली आहे.
क्रिसिलच्या मते, मांसाहारी थाळीच्या एकूण खर्चात बॉयलर चिकनचा वाटा सर्वाधिक असतो.
याच कारणामुळे त्याच्या दरवाढीने संपूर्ण थाळी महाग झाली आहे.

कोणत्या घटकांमुळे स्वयंपाकघरातील खर्च वाढला आहे?

बाजारात महागड्या रब्बी पिकांच्या आगमनामुळे कांद्याच्या दरात सुमारे २% वाढ झाली.
खाद्य तेल आणि एलपीजी सिलेंडरच्या दरात प्रत्येकी सुमारे १०% वाढ झाली.
टोमॅटोचे दर एका वर्षात सुमारे ३१% वाढून ४२ रुपये प्रति किलो झाले.
पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर दबाव आला.
मे महिन्याच्या तुलनेत जूनमध्ये टोमॅटो १७%, कांदे ८% आणि बटाटे ५% नी महाग झाले.
नवीन रब्बी पिकाच्या आगमनामुळे बटाट्याच्या दरात वार्षिक १४% घट झाली, ज्यामुळे खर्चाला काहीसा दिलासा मिळाला.

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Web Title: Food inflation veg and non veg thali costly marathi news

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Published On: Jul 08, 2026 | 06:52 PM

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