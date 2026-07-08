Food Inflation: महागाईचा उडाला भडका! Veg, Nonveg दोन्ही थाळ्या महागल्या; 5 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला जेवणाचा खर्च

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घरगुती स्वयंपाकघरातील खर्चात वाढ होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे खाद्यतेल, एलपीजी सिलिंडर आणि ब्रॉयलर चिकनच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ. क्रिसील इंटेलिजन्सच्या मासिक ‘रोटी-राईस रेट’ अहवालानुसार, मे महिन्यातील ₹२७.४ च्या तुलनेत जूनमध्ये शाकाहारी पदार्थाची किंमत ₹२८.४ वर पोहोचली. दरम्यान, मे महिन्यातील ₹५६.५ च्या तुलनेत जूनमध्ये मांसाहारी पदार्थाची सरासरी किंमत ₹५८.२ होती.
मांसाहारी थाळीच्या दरवाढीचे कारण म्हणजे बॉयलर चिकनच्या दरात झालेली वाढ.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बॉयलर चिकनच्या दरात सुमारे ७% वाढ झाली आहे, तर एका महिन्यात त्यात सुमारे २% वाढ झाली आहे.
क्रिसिलच्या मते, मांसाहारी थाळीच्या एकूण खर्चात बॉयलर चिकनचा वाटा सर्वाधिक असतो.
याच कारणामुळे त्याच्या दरवाढीने संपूर्ण थाळी महाग झाली आहे.
बाजारात महागड्या रब्बी पिकांच्या आगमनामुळे कांद्याच्या दरात सुमारे २% वाढ झाली.
खाद्य तेल आणि एलपीजी सिलेंडरच्या दरात प्रत्येकी सुमारे १०% वाढ झाली.
टोमॅटोचे दर एका वर्षात सुमारे ३१% वाढून ४२ रुपये प्रति किलो झाले.
पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर दबाव आला.
मे महिन्याच्या तुलनेत जूनमध्ये टोमॅटो १७%, कांदे ८% आणि बटाटे ५% नी महाग झाले.
नवीन रब्बी पिकाच्या आगमनामुळे बटाट्याच्या दरात वार्षिक १४% घट झाली, ज्यामुळे खर्चाला काहीसा दिलासा मिळाला.
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