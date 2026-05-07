Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Thalapathy Vijay To Be Cm Tvk Chief Stakes Claim To Form Government In Tamil Nadu

Tamil Nadu New CM: तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाचा सस्पेन्स संपला! थलपती यांना राज्यपालांकडून सरकार स्थापनेचे निमंत्रण

बहुमत मिळवून सरकार स्थापन करण्यासाठी, विजय यांचा पक्ष, तामिळगा वेट्री कळघम, काँग्रेस, पीएमके, डावे पक्ष, सीपीएम आणि व्हीसीके यांसारख्या लहान पक्षांकडून पाठिंबा मिळवू शकतो.

Updated On: May 07, 2026 | 04:48 PM
Thalapathy Vijay CM, TVK Party Tamil Nadu, Vijay Stakes Claim

Tamilnadu New Chief Minister: तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विजय थलपती! राज्यपालांकडून सरकार स्थापनेचे निमंत्रण

Follow Us:
Follow Us:
  • विजय थलपती यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा
  • विजय थलपती यांनी राज्यपालांना त्यांच्याकडे आवश्यक बहुमत असल्याचे आश्वासन
  • विजय यांचा भव्य शपथविधी सोहळा येत्या शुक्रवारी किंवा शनिवारी चेन्नईमध्ये पार पडण्याची  शक्यता
Chennai News: तामिळनाडूच्या सत्तास्थापनेचा सस्पेन्स आता संपला असून, टीव्हीके (TVK) प्रमुख आणि सुपरस्टार विजय थलपती यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुरुवारी, ७ मे रोजी विजय यांनी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला. राज्यपालांनी विजय यांचे सादरीकरण आणि आमदारांच्या पाठिंब्याबाबत समाधान व्यक्त करत त्यांना अधिकृतपणे सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले आहे.

Thalapathy Vijay : थलपती विजयची १०वीची मार्कशीट सोशल मीडियावर व्हायरल! गणित आणि विज्ञानातील मार्क

मिळालेल्या माहितीनुसार, विजय थलपती यांनी राज्यपालांना त्यांच्याकडे आवश्यक बहुमत असल्याचे आश्वासन दिले असून, शपथविधीनंतर विधानसभेत ते सहजपणे बहुमत सिद्ध करतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. यापूर्वी बुधवारी त्यांनी टीव्हीके आणि काँग्रेसच्या आमदारांची यादी राज्यपालांना सादर केली होती. मात्र, तांत्रिक कारणास्तव गुरुवारी होणारा संभाव्य शपथविधी सोहळा रद्द करण्यात आला होता. राज्यपालांच्या हिरव्या कंदीलमुळे आता राजकीय अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, विजय यांचा भव्य शपथविधी सोहळा येत्या शुक्रवारी किंवा शनिवारी चेन्नईमध्ये पार पडण्याची दाट शक्यता आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी टीव्हीकेचे वरिष्ठ नेते, मित्रपक्षांचे प्रतिनिधी आणि देशभरातील दिग्गज राजकीय नेते उपस्थित राहणार आहेत. चित्रपटसृष्टीनंतर आता सक्रिय राजकारणात विजय थलपती कोणती नवी दिशा देतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

१० जागांसाठी आकड्यांचा खेळ

तामिळनाडू निवडणुकीत विजय यांचा पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. टीव्हीकेने विधानसभा निवडणुकीत १०८ जागा जिंकल्या, पण बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना केवळ १० जागा कमी पडल्या. टीव्हीकेने शपथविधी सोहळ्याची तयारी केली असली तरी, ते कोणत्या पक्षासोबत युती करणार आहेत हे अद्याप जाहीर केलेले नाही.

नसरापूर, पर्वतीनंतर आता अकोल्यातील अत्याचार प्रकरण समोर; 60 वर्षीय नराधमाचा बालिकेवर अत्याचार

थलपथी विजय सरकार कसे स्थापन करतील?

बहुमत मिळवून सरकार स्थापन करण्यासाठी, विजय यांचा पक्ष, तामिळगा वेट्री कळघम, काँग्रेस, पीएमके, डावे पक्ष, सीपीएम आणि व्हीसीके यांसारख्या लहान पक्षांकडून पाठिंबा मिळवू शकतो. एकत्रितपणे, हे पक्ष बहुमताचा आकडा गाठण्यास मदत करू शकतात.

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत टीव्हीकेने १०८ जागा जिंकल्या.

डीएमकेने ५९ जागा जिंकल्या.

एआयएडीएमकेने ४७ जागा जिंकल्या.

काँग्रेसने ५ जागा जिंकल्या.

पीएमकेकडे ४ जागा आहेत.

इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने (आययूएमएल) २ जागा जिंकल्या.

सीपीआय, व्हीसीके आणि सीपीआय(एम) यांनीही प्रत्येकी दोन जागा जिंकल्या.

भाजप, डीएमडीके आणि एएमएमकेएमएनकेझेड यांनी प्रत्येकी एक जागा जिंकली.

 

 

 

Web Title: Thalapathy vijay to be cm tvk chief stakes claim to form government in tamil nadu

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 04:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trisha Krishnan : केसात गजरा, मोहक हास्य, अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनच्या फोटोंवर चाहते घायाळ
1

Trisha Krishnan : केसात गजरा, मोहक हास्य, अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनच्या फोटोंवर चाहते घायाळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

May 18, 2026 | 03:40 PM
Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

May 18, 2026 | 03:40 PM
Car Buying Tips : सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक कार खरेदी फायदेशीर की तोट्याची? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Car Buying Tips : सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक कार खरेदी फायदेशीर की तोट्याची? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

May 18, 2026 | 03:40 PM
Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे

Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे

May 18, 2026 | 03:32 PM
IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

May 18, 2026 | 03:32 PM
KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान बेहाल; रॉयल्स विरुद्ध ‘ही’ खेळी करत मोडला डिविलियर्सचा रेकॉर्ड

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान बेहाल; रॉयल्स विरुद्ध ‘ही’ खेळी करत मोडला डिविलियर्सचा रेकॉर्ड

May 18, 2026 | 03:20 PM
Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

May 18, 2026 | 03:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM