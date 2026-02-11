Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Stock Market Today: तेजी की मंदी? कशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात? ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात बंपर रिटर्न

Share Market Update: शेअर बाजारात आज गुंतवणूकदार कोणते शेअर्स खरेदी करू शकतात आणि शेअर बाजाराची सुरुवात कशी होणार आहे, याबाबत तज्ज्ञांनी माहिती दिली आहे. आजचा शेअर बाजारातील अंदाज सविस्तर जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 11, 2026 | 08:58 AM
  • जागतिक बाजारात मिश्र संकेत
  • भारतीय शेअर बाजार सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता
  • मंगळवारी भारतीय शेअर बाजारात तेजीचा अनुभव
India Share Market Update: बुधवारी, ११ फेब्रुवारी रोजी जागतिक बाजारात मिश्र संकेत पाहायला मिळाले. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होणार आहे. भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज बुधवारी सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २६,०५८ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ७२ अंकांनी जास्त होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दराने घेतली नवी झेप, आता 1 तोळा खरेदीसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये

मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजाराने तेजीचा अनुभव घेतला आणि सलग तिसऱ्या सत्रात त्याची तेजी वाढली, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,९०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २०८.१७ अंकांनी म्हणजेच ०.२५% ने वाढून ८४,२७३.९२ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ६७.८५ अंकांनी म्हणजेच ०.२६% ने वाढून २५,९३५.१५ वर बंद झाला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ४२.९५ अंकांनी म्हणजेच ०.०७% ने घसरून ६०,६२६.४० वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एम अँड एम, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, लेन्सकार्ट सोल्युशन्स, अशोक लेलँड, अ‍ॅस्ट्राझेनेका फार्मा इंडिया, मॅक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस, पतंजली फूड्स, टायटन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, भेल, जुबिलंट फूडवर्क्स, आयशर मोटर्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्सचा सीव्ही, शॉपर्स स्टॉप, महामार्ग पायाभूत सुविधा या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात ‘SBI’ ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये टाटा स्टील, भारत फोर्ज, टाटा टेक्नॉलॉजीज, बीईएल, इन्फोसिस, गॅब्रिएल इंडिया, अ‍ॅक्मी सोलर आणि सीडीएसएल यांचा समावेश आहे.

प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये कोलपाल, मेघमणी ऑरगॅनिक्स आणि वेदांत यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Feb 11, 2026 | 08:25 AM

