Mumbai Crime: संशयाच्या भरात तरुणीची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; १९ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Crime News: धक्कादायक! १८ वर्षांच्या मुलाकडून अनावधानाने सुटली गोळी; पोटच्या पोराच्या हातून आईचा मृत्यू
काय घडलं नेमकं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत शिफा आणि आरोपी महिला एकमेकांच्या ओळखीच्या होत्या. आरोपी महिलेला आपल्या पतीचे शिफासोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय होता. याच कारणावरून काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यात जोरदार भांडणही झाले होते. आरोपी महिलेने शिफाला आपल्या पतीपासून दूर राहण्याबाबत वारंवार सांगितले होते. पण संशय बळावत गेल्याने रागाच्या भरात महिलेने शिफावर गोळीबार केला.
गोळीबारानंतर आरोपी महिला घटनास्थळावरून पसार झाली. स्थानिकांनी गंभीर जखमी झालेल्या शिफाला तात्काळ गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालयात नेले होते. मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. या घटनेनंतर शिवाजी नगर पोलिसांनी वेगाने तपासाची चक्रे फिरवत दोघांना ताब्यात घेतले आहे. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
मालाडमध्ये शाळेत धक्कादायक प्रकार; शिपायाकडून 5 वर्षीय चिमुकलीशी गैरवर्तन, दोघांवर गुन्हा दाखल
मुंबईच्या मालंडमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मालाड परिसरातील एका शाळेत पाच वर्षाच्या चिमुकलीशी शाळेतील शिपायाने गैरवर्तन करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी शिपायाने अल्पवयीन मुलीला जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्याशी गैरकृत्य केले. या घटनेने परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यांनतर पालकांनी तात्काळ शाळा प्रशासनाकडे तक्रार केली. मात्र आरोपींबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यास शाळा प्रशासनाने टाळाटाळ केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.
शाळेच्या सीईओने पीडितेच्या पालकांवर दमदाटी
पीडित चिमुकलीच्या पालकांवर दमदाटी केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. शाळेच्या बदनामीच्या हेतूने शाळेच्या सीईओ यांनी प्रकरण बाहेर न आणण्यासाठी दमदाटी केळ्याचा आरोप केला. या प्रकरणी मुलीच्या पालकांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर शाळेचा शिपाई अनिल पांचाळ (३०), आणि शाळेचा सी ई ओ अनंत यज्ञीक (६५) यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
