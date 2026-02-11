शरीरातील प्रत्येक नस होईल स्वच्छ! हार्ट अटॅकचा धोका टाळण्यासाठी नियमित खा ‘ही’ लाल फळे, हृदय राहील निरोगी

हार्ट अटॅक येण्याची कारणे?
लाल रंगाची फळे खाण्याचे फायदे?
हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी उपाय?
संपूर्ण जगभरात कॅन्सर आणि हार्ट अटॅकच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. शरीराला गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे शरीरात दिसणारी लक्षणे वेळीच ओळखणे आवश्यक आहे. हार्ट अटॅक आणि कॅन्सर झाल्यानंतर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. जीवनशैलीत होणारे बदल, मानसिक तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, कमी पाणी पिणे, अपुरी झोप, बिघडलेली पचनक्रिया इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. बऱ्याचदा हृदयाची काळजी घेण्यासाठी वेगवेगळ्या गोळ्या औषधांचे सेवन केले जाते. हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये खराब कोलेस्ट्रॉल वाढल्यानंतर नसा पूर्णपणे ब्लॉक होऊन जातात. नसांमध्ये वाढलेल्या चिकटपणामुळे हृदयाला व्यवस्थित ऑक्सिजन पुरवठा होत नाही. यामुळे कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक, स्ट्रोक येण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला हृदयाचे आरोग्य कायमच निरोगी राहण्यासाठी आहारात कोणत्या लाल फळांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – istock)
उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये बाजारात कलिंगड उपलब्ध असते. कलिंगडमध्ये ९० टक्के पाणी असते. पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे डिहायड्रेशन होत नाही. शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी कलिंगड खावे. कलिंगड खाल्यामुळे हृद्य आणि त्वचेला भरमसाट फायदे होतात. त्यामुळे आहारात कलिंगडचा समावेश करावा.
शरीरासाठी सगळ्यात शक्तिशाली फळ म्हणजे डाळिंब. लहान आकाराचे बारीक दाणे शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. यामध्ये असलेल्या गुणकारी घटकांमुळे शरीरात लोह वाढते. यामध्ये ‘पॉलिफेनॉल’ आणि ‘प्युनी कॅलॅगिन्स’ सारख्या शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स आढळून येतात. डाळिंब खाल्ल्यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि रक्तवाहिन्या स्वच्छ होतात. सकाळी उठल्यानंतर नियमित एक डाळिंब खाल्ल्यास हृदयाचा रक्तप्रवाह सुधारतो आणि शरीर डिटॉक्स होण्यास मदत होते.
आंबट गोड चवीची चेरी सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. चेरीमध्ये ‘अँथोसायनिन’ आणि विटामिन सी भरपूर प्रमाणात असते. याशिवाय अँटीऑक्सिडंट आढळून येतात, ज्यामुळे शरीरातील जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह तणाव कमी होण्यास मदत होते.चेरी खाल्ल्यामुळे रक्तदाब कमी होतो आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी संतुलित राहते. हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नियमित चेरी खावी.
थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात स्ट्रॉबेरी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. त्यामुळे नियमित ४ किंवा ५ स्ट्रॉबेरी खाव्यात. यामध्ये पॉलीफेनॉल आणि विटामिन सी आढळून येते. रक्तवाहिन्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि खराब कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढून टाकण्यासाठी स्ट्रॉबेरीचे सेवन करावे. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा स्ट्रॉबेरी खाल्ल्यास हार्ट अटॅकचा धोका कमी होऊन जातो.
Ans: जेव्हा हृदयाच्या स्नायूंना रक्तपुरवठा करणाऱ्या धमन्यांमध्ये (Coronary Arteries) अडथळा निर्माण होतो आणि हृदयाला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही, तेव्हा हृदयाचा स्नायू निकामी होण्यास सुरुवात होते.
Ans: छातीत दुखणे/दबाव, वेदना पसरणे, धाप लागणे किंवा श्वास घेण्यास अडचण येणे.
Ans: छातीत दुखण्याव्यतिरिक्त पाठदुखी, जबड्यात वेदना, श्वास लागणे, मळमळ आणि थकवा अशी लक्षणे जास्त दिसतात.