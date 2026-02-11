Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Every Vein In The Body Will Be Clean Eat These Red Fruits Regularly To Prevent The Risk Of Heart Attack

शरीरातील प्रत्येक नस होईल स्वच्छ! हार्ट अटॅकचा धोका टाळण्यासाठी नियमित खा ‘ही’ लाल फळे, हृदय राहील निरोगी

हृदयाच्या ब्लॉक झालेल्या रक्तवाहिन्या स्वच्छ करण्यासाठी नियमित लाल फळांचे सेवन करावे. लाल फळांमध्ये असलेले घटक रक्तवाहिन्या स्वच्छ करतात आणि हृदयाचे आरोग्य निरोगी ठेवतात.

Updated On: Feb 11, 2026 | 08:35 AM
शरीरातील प्रत्येक नस होईल स्वच्छ! हार्ट अटॅकचा धोका टाळण्यासाठी नियमित खा 'ही' लाल फळे

शरीरातील प्रत्येक नस होईल स्वच्छ! हार्ट अटॅकचा धोका टाळण्यासाठी नियमित खा 'ही' लाल फळे

Follow Us:
Follow Us:

हार्ट अटॅक येण्याची कारणे?
लाल रंगाची फळे खाण्याचे फायदे?
हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी उपाय?

संपूर्ण जगभरात कॅन्सर आणि हार्ट अटॅकच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. शरीराला गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे शरीरात दिसणारी लक्षणे वेळीच ओळखणे आवश्यक आहे. हार्ट अटॅक आणि कॅन्सर झाल्यानंतर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. जीवनशैलीत होणारे बदल, मानसिक तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, कमी पाणी पिणे, अपुरी झोप, बिघडलेली पचनक्रिया इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. बऱ्याचदा हृदयाची काळजी घेण्यासाठी वेगवेगळ्या गोळ्या औषधांचे सेवन केले जाते. हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये खराब कोलेस्ट्रॉल वाढल्यानंतर नसा पूर्णपणे ब्लॉक होऊन जातात. नसांमध्ये वाढलेल्या चिकटपणामुळे हृदयाला व्यवस्थित ऑक्सिजन पुरवठा होत नाही. यामुळे कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक, स्ट्रोक येण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला हृदयाचे आरोग्य कायमच निरोगी राहण्यासाठी आहारात कोणत्या लाल फळांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – istock)

‘मानेतील छोट्या गाठींकडे दुर्लक्ष करू नका, नाहीतर…’; डॉ. प्रसंत चंद्रा यांनी दिला महत्वाचा सल्ला

कलिंगड:

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये बाजारात कलिंगड उपलब्ध असते. कलिंगडमध्ये ९० टक्के पाणी असते. पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे डिहायड्रेशन होत नाही. शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी कलिंगड खावे. कलिंगड खाल्यामुळे हृद्य आणि त्वचेला भरमसाट फायदे होतात. त्यामुळे आहारात कलिंगडचा समावेश करावा.

डाळिंब:

शरीरासाठी सगळ्यात शक्तिशाली फळ म्हणजे डाळिंब. लहान आकाराचे बारीक दाणे शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. यामध्ये असलेल्या गुणकारी घटकांमुळे शरीरात लोह वाढते. यामध्ये ‘पॉलिफेनॉल’ आणि ‘प्युनी कॅलॅगिन्स’ सारख्या शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स आढळून येतात. डाळिंब खाल्ल्यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि रक्तवाहिन्या स्वच्छ होतात. सकाळी उठल्यानंतर नियमित एक डाळिंब खाल्ल्यास हृदयाचा रक्तप्रवाह सुधारतो आणि शरीर डिटॉक्स होण्यास मदत होते.

चेरी:

आंबट गोड चवीची चेरी सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. चेरीमध्ये ‘अँथोसायनिन’ आणि विटामिन सी भरपूर प्रमाणात असते. याशिवाय अँटीऑक्सिडंट आढळून येतात, ज्यामुळे शरीरातील जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह तणाव कमी होण्यास मदत होते.चेरी खाल्ल्यामुळे रक्तदाब कमी होतो आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी संतुलित राहते. हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नियमित चेरी खावी.

White Discharge मुळे सतत पाठ- कंबर दुखत राहते? मग आहारात करा ‘या’ घरगुती पदार्थांचा समावेश, अशक्तपणा होईल कमी

स्ट्रॉबेरी:

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात स्ट्रॉबेरी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. त्यामुळे नियमित ४ किंवा ५ स्ट्रॉबेरी खाव्यात. यामध्ये पॉलीफेनॉल आणि विटामिन सी आढळून येते. रक्तवाहिन्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि खराब कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढून टाकण्यासाठी स्ट्रॉबेरीचे सेवन करावे. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा स्ट्रॉबेरी खाल्ल्यास हार्ट अटॅकचा धोका कमी होऊन जातो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हार्ट अटॅक म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा हृदयाच्या स्नायूंना रक्तपुरवठा करणाऱ्या धमन्यांमध्ये (Coronary Arteries) अडथळा निर्माण होतो आणि हृदयाला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही, तेव्हा हृदयाचा स्नायू निकामी होण्यास सुरुवात होते.

  • Que: हार्ट अटॅकची लक्षणे काय आहेत?

    Ans: छातीत दुखणे/दबाव, वेदना पसरणे, धाप लागणे किंवा श्वास घेण्यास अडचण येणे.

  • Que: महिलांमध्ये हार्ट अटॅकची लक्षणे वेगळी असतात का?

    Ans: छातीत दुखण्याव्यतिरिक्त पाठदुखी, जबड्यात वेदना, श्वास लागणे, मळमळ आणि थकवा अशी लक्षणे जास्त दिसतात.

Web Title: Every vein in the body will be clean eat these red fruits regularly to prevent the risk of heart attack

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 08:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या ‘या’ पदार्थांचा समावेश
1

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या ‘या’ पदार्थांचा समावेश

क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूला हृदयविकाराचा झटका, मैदानावरच मृत्यू; Video Viral
2

क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूला हृदयविकाराचा झटका, मैदानावरच मृत्यू; Video Viral

आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा…, डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला
3

आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा…, डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची; संभाजीनगरमध्ये ‘ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर’ कार्यशाळा संपन्न
4

कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची; संभाजीनगरमध्ये ‘ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर’ कार्यशाळा संपन्न

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शरीरातील प्रत्येक नस होईल स्वच्छ! हार्ट अटॅकचा धोका टाळण्यासाठी नियमित खा ‘ही’ लाल फळे, हृदय राहील निरोगी

शरीरातील प्रत्येक नस होईल स्वच्छ! हार्ट अटॅकचा धोका टाळण्यासाठी नियमित खा ‘ही’ लाल फळे, हृदय राहील निरोगी

Feb 11, 2026 | 08:35 AM
Women and Girls in Science Day : प्रयोगशाळेपासून अंतराळापर्यंत… ; विज्ञानविश्वात महिलांची दमदार झेप

Women and Girls in Science Day : प्रयोगशाळेपासून अंतराळापर्यंत… ; विज्ञानविश्वात महिलांची दमदार झेप

Feb 11, 2026 | 08:34 AM
7000 रुपयांत करा कामाख्या देवीचे दर्शन; जाणून घ्या कुठे बुक करता येईल सर्वात स्वस्त टूर पॅकेज

7000 रुपयांत करा कामाख्या देवीचे दर्शन; जाणून घ्या कुठे बुक करता येईल सर्वात स्वस्त टूर पॅकेज

Feb 11, 2026 | 08:34 AM
Mumbai Crime: संशयाच्या भरात तरुणीची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; १९ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Mumbai Crime: संशयाच्या भरात तरुणीची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; १९ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 11, 2026 | 08:32 AM
Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Feb 11, 2026 | 08:30 AM
संजय नार्वेकरांचा ‘बाबा खत्री’ च्या भूमिकेत Comeback! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चा बोनस टिझर ठरला धमाकेदार

संजय नार्वेकरांचा ‘बाबा खत्री’ च्या भूमिकेत Comeback! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चा बोनस टिझर ठरला धमाकेदार

Feb 11, 2026 | 08:29 AM
Stock Market Today: तेजी की मंदी? कशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात? ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात बंपर रिटर्न

Stock Market Today: तेजी की मंदी? कशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात? ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात बंपर रिटर्न

Feb 11, 2026 | 08:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM