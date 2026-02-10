Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात ‘SBI’ ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे

बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित एक मोठी बातमी आली. देशातील सरकारी मालकीची बँक, एसबीआयने पुन्हा एकदा आयसीआयसीआय बँकेला मागे टाकत एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 12:03 PM
SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात 'SBI' ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे

SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात 'SBI' ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • एसबीआयने मोडला आयसीआयसीआयचा विक्रम
  • SBI चे मार्केट कॅप झाले अंदाजे १०.५० लाख रुपये 
  • SBI ला भारत-अमेरिका कराराचा झाला फायदा
 

SBI Share Market Cap: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारामुळे सोमवारी भारतीय बाजारपेठेतील भावना बदलल्या, आणि शेअर बाजार तेजीने उघडला. प्रमुख बाजार निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी देखील हिरव्या रंगात राहिले. पण दरम्यान, बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित एक मोठी बातमी आली. देशातील सरकारी मालकीची बँक, एसबीआयने पुन्हा एकदा आयसीआयसीआय बँकेला मागे टाकत एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. उत्कृष्ट तिमाही निकालांमुळे, आज बाजार उघडताच बँकेच्या शेअर्समध्ये ६ टक्क्यांनी वाढ झाली, ज्यामुळे तिचे मार्केट कॅप अंदाजे १०.५० लाख झाले. जे कोटी आयसीआयसीआयपेक्षा जास्त आहे.

Gold Investment India: शेअर बाजार डळमळीत, पण सोने मजबूत; गुंतवणूकदारांची गोल्ड ETF ला पसंती

या बाजारातील तेजीत, एसबीआय देशातील सर्वात मौल्यवान बँक बनली. त्याच्या पुढे एचडीएफसी आहे, ज्याचे मार्केट कॅप अंदाजे १४.४४ लाख कोटी आहे. आयसीआयसीआय बँकेचे मार्केट कॅप सध्या ९,९९,०६९.४७ कोटी आहे. एसबीआयचे शेअर्स हिरव्या रंगात व्यवहार करत आहेत. सरकारी मालकीच्या बँकेचा शेअर सुमारे १,१३६.१० वर व्यवहार करत आहे, म्हणजेच ६.५४% वाढ झाली आहे. तिचे मार्केट कॅप जवळजवळ १०.५० लाख कोटीवर पोहोचले आहे. दुसरीकडे, आयसीआयसीआय बँकेवर लक्षणीय दबाव आहे. तिचा शेअर सध्या १.०२% घसरून १.३९२.३० वर पोहोचला आहे. गेल्या शुक्रवारी, एसबीआयने त्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. त्यामध्ये एसबीआय बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात महत्वाची आणि मोठी बँक ठरली.

EPF Withdrawal via UPI: पीएफ काढणं होणार आणखी सोपं; EPFO चे UPI-सक्षम ‘हे’ ॲप एप्रिलमध्ये येणार

एसबीआयकडे देशभरात सुमारे २३,००० शाखांचे मजबूत जाळे आहे, ज्याचा वापर थेट किरकोळ ठेवींपर्यंत पोहोचण्यासाठी केला जात आहे. डेटामध्ये याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो, जिथे बँकेने किरकोळ ठेवींमध्ये १४.५% वाढ नोंदवली आहे. ही वाढ बँकेच्या शाखा आणि ग्राहकांच्या फ्रँचायझी ताकदीचे प्रतिबिंबित करते.

एसबीआयने त्याच्या संसाधन खर्चाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन केले आहे, ज्यामुळे मार्जिनला थेट फायदा झाला आहे. बँकेने म्हटले आहे की मार्जिन संरक्षण कायम आहे आणि सुधारणा प्रामुख्याने संसाधन खर्चाच्या नियंत्रणामुळे झाली आहे. अमेरिकेसोबतच्या व्यापाराशी संबंधित जुने टॅरिफ ओव्हरहँग्स काढून टाकल्याने कराराचे वातावरण अत्यंत सकारात्मक झाले आहे. व्यापार कराराच्या तपशीलांवरून असे दिसून येते की अनेक क्षेत्रांना याचा फायदा होईल. एसबीआयला विश्वास आहे की कॉर्पोरेट क्रेडिट वाढ दुहेरी अंकी राखण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतील.

Web Title: Sbi market cap crosses icici bank in share market

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 12:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांना आज कोणते शेअर्स देतील बंपर नफा? वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला
1

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांना आज कोणते शेअर्स देतील बंपर नफा? वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Mumbai Cyber Crime: मुंबईत हाय-प्रोफाईल फसवणूक; शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली ६६ लाख लुटले
2

Mumbai Cyber Crime: मुंबईत हाय-प्रोफाईल फसवणूक; शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली ६६ लाख लुटले

Stock Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार! ‘हे’ शेअर्स खरेदी केल्यास गुंतवणूकदारांना होणार फायदा
3

Stock Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार! ‘हे’ शेअर्स खरेदी केल्यास गुंतवणूकदारांना होणार फायदा

Rupee Dollar Exchange Rate: भारत-अमेरिका करारानंतर रुपयाला मिळाली संजीवनी! परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष
4

Rupee Dollar Exchange Rate: भारत-अमेरिका करारानंतर रुपयाला मिळाली संजीवनी! परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात ‘SBI’ ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे

SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात ‘SBI’ ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे

Feb 10, 2026 | 12:03 PM
T20 World Cup 2026 : बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या पत्नींसोबत राहण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर

T20 World Cup 2026 : बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या पत्नींसोबत राहण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर

Feb 10, 2026 | 11:51 AM
राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी नगरसेवक म्हणून मिळणारे मानधन नाकारले; गरजू रुग्णांसाठी महापौर निधीला वर्ग

राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी नगरसेवक म्हणून मिळणारे मानधन नाकारले; गरजू रुग्णांसाठी महापौर निधीला वर्ग

Feb 10, 2026 | 11:48 AM
Punjab Crime: धक्कादायक! शेतात शौचासाठी गेला अन् …, बाप-लेकाने केली तरुणाची क्रूर हत्या, आरोपी अद्याप फरार

Punjab Crime: धक्कादायक! शेतात शौचासाठी गेला अन् …, बाप-लेकाने केली तरुणाची क्रूर हत्या, आरोपी अद्याप फरार

Feb 10, 2026 | 11:46 AM
Jio Recharge Plan: फ्री T20 वर्ल्ड कप स्ट्रीमिंगसह मिळवा अनलिमिटेड इंटरनेट…. रिचार्ज प्लॅनमध्ये मिळणार ‘हे’ बेनिफिट्स

Jio Recharge Plan: फ्री T20 वर्ल्ड कप स्ट्रीमिंगसह मिळवा अनलिमिटेड इंटरनेट…. रिचार्ज प्लॅनमध्ये मिळणार ‘हे’ बेनिफिट्स

Feb 10, 2026 | 11:46 AM
म्हाळुंगे-नाणेकरवाडी गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; पै. गणेश बोत्रे व आश्वनि तरस यांचा दणदणीत विजय

म्हाळुंगे-नाणेकरवाडी गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; पै. गणेश बोत्रे व आश्वनि तरस यांचा दणदणीत विजय

Feb 10, 2026 | 11:45 AM
Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

Feb 10, 2026 | 11:44 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM