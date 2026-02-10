SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात ‘SBI’ ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे

SBI Share Market Cap: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारामुळे सोमवारी भारतीय बाजारपेठेतील भावना बदलल्या, आणि शेअर बाजार तेजीने उघडला. प्रमुख बाजार निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी देखील हिरव्या रंगात राहिले. पण दरम्यान, बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित एक मोठी बातमी आली. देशातील सरकारी मालकीची बँक, एसबीआयने पुन्हा एकदा आयसीआयसीआय बँकेला मागे टाकत एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. उत्कृष्ट तिमाही निकालांमुळे, आज बाजार उघडताच बँकेच्या शेअर्समध्ये ६ टक्क्यांनी वाढ झाली, ज्यामुळे तिचे मार्केट कॅप अंदाजे १०.५० लाख झाले. जे कोटी आयसीआयसीआयपेक्षा जास्त आहे.
या बाजारातील तेजीत, एसबीआय देशातील सर्वात मौल्यवान बँक बनली. त्याच्या पुढे एचडीएफसी आहे, ज्याचे मार्केट कॅप अंदाजे १४.४४ लाख कोटी आहे. आयसीआयसीआय बँकेचे मार्केट कॅप सध्या ९,९९,०६९.४७ कोटी आहे. एसबीआयचे शेअर्स हिरव्या रंगात व्यवहार करत आहेत. सरकारी मालकीच्या बँकेचा शेअर सुमारे १,१३६.१० वर व्यवहार करत आहे, म्हणजेच ६.५४% वाढ झाली आहे. तिचे मार्केट कॅप जवळजवळ १०.५० लाख कोटीवर पोहोचले आहे. दुसरीकडे, आयसीआयसीआय बँकेवर लक्षणीय दबाव आहे. तिचा शेअर सध्या १.०२% घसरून १.३९२.३० वर पोहोचला आहे. गेल्या शुक्रवारी, एसबीआयने त्यांचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. त्यामध्ये एसबीआय बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात महत्वाची आणि मोठी बँक ठरली.
एसबीआयकडे देशभरात सुमारे २३,००० शाखांचे मजबूत जाळे आहे, ज्याचा वापर थेट किरकोळ ठेवींपर्यंत पोहोचण्यासाठी केला जात आहे. डेटामध्ये याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो, जिथे बँकेने किरकोळ ठेवींमध्ये १४.५% वाढ नोंदवली आहे. ही वाढ बँकेच्या शाखा आणि ग्राहकांच्या फ्रँचायझी ताकदीचे प्रतिबिंबित करते.
एसबीआयने त्याच्या संसाधन खर्चाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन केले आहे, ज्यामुळे मार्जिनला थेट फायदा झाला आहे. बँकेने म्हटले आहे की मार्जिन संरक्षण कायम आहे आणि सुधारणा प्रामुख्याने संसाधन खर्चाच्या नियंत्रणामुळे झाली आहे. अमेरिकेसोबतच्या व्यापाराशी संबंधित जुने टॅरिफ ओव्हरहँग्स काढून टाकल्याने कराराचे वातावरण अत्यंत सकारात्मक झाले आहे. व्यापार कराराच्या तपशीलांवरून असे दिसून येते की अनेक क्षेत्रांना याचा फायदा होईल. एसबीआयला विश्वास आहे की कॉर्पोरेट क्रेडिट वाढ दुहेरी अंकी राखण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतील.