Mumbai Cyber Crime: मुंबईत हाय-प्रोफाईल फसवणूक; शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली ६६ लाख लुटले

मुंबई उपनगरात पुन्हा एकदा शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली आहे. पंत नगर, भांडुप आणि मुलुंड भागातील पाच रहिवाशांना, ज्यात एका महिलेचा समावेश आहे, एकूण अंदाजे ६.६ दशलक्ष फसवले गेले.

Updated On: Feb 09, 2026 | 06:04 PM
  • ऑनलाइन गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणूक
  • तब्बल ६६ लाख रुपयांची केली लूट 
  • पीडितांच्या खात्यांमधून मार्ग ट्रॅक करण्यास सुरुवात
Mumbai Cyber Crime: मुंबई उपनगरात पुन्हा एकदा शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली आहे. पंत नगर, भांडुप आणि मुलुंड भागातील पाच रहिवाशांना, ज्यात एका महिलेचा समावेश आहे, एकूण अंदाजे ६.६ दशलक्ष फसवले गेले. बळींचे वय ३८ ते ७४ वयोगटातील आहे, ज्यात ७४ वर्षांचा आणि ५५ वर्षांचा निवृत्त सरकारी अधिकारी, मध्य रेल्वेचा एक कर्मचारी आणि दोन व्यावसायिकांचा समावेश आहे. ही फसवणूक अशाच पद्धतीने होते. फसवणूक करणाऱ्यांनी सर्व पीडितांना वेगवेगळ्या दिवशी व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये जोडले आणि शेअर बाजारात मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून त्यांना आकर्षित केले.

वर्गातच थरार! लॉ स्टुडंटने आधी विद्यार्थिनीवर झाडली गोळी, नंतर ३ सेकंदात स्वतःलाही संपवलं; अंगावर शहारे आणणारा Video समोर

फसवणूक करणाऱ्यांची ही पद्धत नवीन नाही. तथापि, मुंबईच्या एकाच उपनगरीय भागात एकाच वेळी इतक्या हाय-प्रोफाइल व्यक्तींना लक्ष्य करणे धक्कादायक आहे. तपासात पैसे मिळालेल्या ट्रान्झेंक्शन आयडी आणि बैंक खात्यांची कसून तपासणी केली जात आहे. सायबर सेलने पीडिताच्या खात्यांमधून पैसे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग ट्रॅक करण्यास सुरुवात केली आहे, असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.

५० वर्षीय निवृत्त अधिकाऱ्याने १८ लाख ४५ हजार रुपयांची, ४४ वर्षीय नोकरदार महिलेने ११ लाख ४० हजार रुपयांची, ७४ वर्षीय निवृत्त अधिकाऱ्याने १२ लाख ६५ हजार रुपयांची, ३८ वर्षीय रेल्वे अधिकाऱ्याने १० लाख ७५ हजार रुपयांची तर ६० वर्षीय व्यावसायिकाने १२ लाख ५९ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

Crime News: मानवतेला काळिमा! कचरा टाकण्याच्या वादातून गर्भवतीच्या पोटात लाथ; महिलेचा गर्भपात, परिसरात संताप

सुरुवातीला, त्यांनी छोट्या गुंतवणुकीवर कमी परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांचा विश्वास संपादन केला आणि नंतर वारंवार पैसे ट्रान्सफर केले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच, पीडितांनी ताबडतोब पूर्व क्षेत्र सायबर सेल पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्याच दिवशी वेगवेगळे एफआयआर दाखल करण्यात आले. ज्यामध्ये २५ अज्ञात आरोपींविरुद्ध कारवाईची मागणी करण्यात आली. प्रत्येक प्रकरणात गुंतलेली रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 09, 2026 | 06:04 PM

