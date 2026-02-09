Mumbai Cyber Crime: मुंबईत हाय-प्रोफाईल फसवणूक; शेअर ट्रेडिंगच्या नावाखाली ६६ लाख लुटले

वर्गातच थरार! लॉ स्टुडंटने आधी विद्यार्थिनीवर झाडली गोळी, नंतर ३ सेकंदात स्वतःलाही संपवलं; अंगावर शहारे आणणारा Video समोर
फसवणूक करणाऱ्यांची ही पद्धत नवीन नाही. तथापि, मुंबईच्या एकाच उपनगरीय भागात एकाच वेळी इतक्या हाय-प्रोफाइल व्यक्तींना लक्ष्य करणे धक्कादायक आहे. तपासात पैसे मिळालेल्या ट्रान्झेंक्शन आयडी आणि बैंक खात्यांची कसून तपासणी केली जात आहे. सायबर सेलने पीडिताच्या खात्यांमधून पैसे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग ट्रॅक करण्यास सुरुवात केली आहे, असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
५० वर्षीय निवृत्त अधिकाऱ्याने १८ लाख ४५ हजार रुपयांची, ४४ वर्षीय नोकरदार महिलेने ११ लाख ४० हजार रुपयांची, ७४ वर्षीय निवृत्त अधिकाऱ्याने १२ लाख ६५ हजार रुपयांची, ३८ वर्षीय रेल्वे अधिकाऱ्याने १० लाख ७५ हजार रुपयांची तर ६० वर्षीय व्यावसायिकाने १२ लाख ५९ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सुरुवातीला, त्यांनी छोट्या गुंतवणुकीवर कमी परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांचा विश्वास संपादन केला आणि नंतर वारंवार पैसे ट्रान्सफर केले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच, पीडितांनी ताबडतोब पूर्व क्षेत्र सायबर सेल पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्याच दिवशी वेगवेगळे एफआयआर दाखल करण्यात आले. ज्यामध्ये २५ अज्ञात आरोपींविरुद्ध कारवाईची मागणी करण्यात आली. प्रत्येक प्रकरणात गुंतलेली रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
