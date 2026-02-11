Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Maharashtra Marathi news Live Blog- चालू वर्षाच्या सुरुवातीलाच दिवंगत नेते अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या.

Updated On: Feb 11, 2026 | 08:59 AM
  • 11 Feb 2026 09:10 AM (IST)

    BCCI चा नवा करार जाहीर: शुभमन गिलला प्रमोशन, तर विराट-रोहितचे डिमोशन 

    मुंबई: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) आगामी हंगामासाठी भारतीय खेळाडूंच्या केंद्रीय कराराची (Central Contract) घोषणा केली आहे. या नवीन करारामध्ये बीसीसीआयने काही धक्कादायक निर्णय घेतले असून, अनेक दिग्गज खेळाडूंच्या श्रेणीत मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत.

    या नव्या करारात टीम इंडियाचा युवा फलंदाज शुभमन गिल याचे प्रमोशन झाले असून, त्याची श्रेणी उंचावली आहे. मात्र, स्टार फलंदाज विराट कोहली आणि कर्णधार रोहित शर्मा यांच्या श्रेणीत कपात (डिमोशन) करण्यात आली आहे. अष्टपैलू रवींद्र जडेजा आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह यांनी 'अ' ग्रेडमधील आपले स्थान कायम राखले आहे.

  • 11 Feb 2026 09:05 AM (IST)

    साताऱ्यात भाजपला रोखण्यासाठी 'नवे समीकरण' 

    सातारा: जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे. जिल्ह्यात २७ जागांसह भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी, त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनी एकत्र येण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे जिल्ह्याच्या 'मिनी मंत्रालयात' सत्तास्थापनेचे नवे गणित पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

  • 11 Feb 2026 09:00 AM (IST)

    पुणेकरांचे घराचे स्वप्न होणार साकार; म्हाडाकडून मार्चमध्ये ३००० घरांची नवी सोडत

    म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळातर्फे घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांसाठी मोठी खुशखबर समोर आली आहे. येत्या मार्च महिन्यात पुणे मंडळातर्फे सुमारे ३००० परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीसाठी नवीन सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा पुणे मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी आज केली.

    गेल्या अडीच वर्षांत म्हाडाने २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतून तब्बल २५ हजार घरे विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली आहेत. म्हाडाच्या पारदर्शक कार्यपद्धतीमुळे आणि घरांच्या दर्जेदार बांधकामामुळे सर्वसामान्यांचा म्हाडावरील विश्वास कमालीचा वाढला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या ४,१८६ घरांच्या सोडतीसाठी २ लाख १५ हजार ९६५ अर्ज प्राप्त होणे, हे या वाढत्या विश्वासाचेच प्रतीक असल्याचे आढळराव पाटील यांनी नमूद केले.

  • 11 Feb 2026 08:59 AM (IST)

    मिरा-भाईंदरमध्ये मद्यधुंद कार चालकाचा थरार

    ​मिरा-भाईंदरमधील ओल्ड पेट्रोल पंपाजवळ एका भरधाव कारचा भीषण अपघात झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार थेट उड्डाणपुलाच्या कामासाठी असलेल्या डिव्हायडरला धडकून पलटी झाली.

    सुदैवाने, या भीषण अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. अपघात होताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली आणि नशेत धुंद असलेल्या चालकाला कारमधून सुखरूप बाहेर काढले. उड्डाणपुलाच्या कामामुळे आधीच अरुंद झालेल्या रस्त्यावर अशा बेजबाबदार चालकांमुळे मोठा धोका निर्माण होत असल्याने स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

  • 11 Feb 2026 08:55 AM (IST)

     गोवंडीत १९ वर्षीय तरुणीची दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडून हत्या 

     पूर्व उपनगरातील गोवंडी येथील शिवाजीनगर परिसरात मंगळवारी दुपारी एका १९ वर्षीय तरुणीची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली. शिफा शेख असे मृत तरुणीचे नाव असून, भरवस्तीत झालेल्या या गोळीबारामुळे परिसरात प्रचंड भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी एका महिलेसह दोघांना ताब्यात घेतले असून, प्राथमिक तपासात ही हत्या प्रेमत्रिकोणातून झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

    मिळालेली माहिती अशी की, शिफा शेख ही कमला रमण नगर परिसरात आपल्या कुटुंबासह राहत होती. मंगळवारी दुपारी ती नाश्ता करण्यासाठी घराबाहेर पडली असता, अज्ञात हल्लेखोराने तिच्यावर जवळून गोळ्या झाडल्या. गोळी शिफाच्या मानेला आणि गालाला लागल्याने ती रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळली. स्थानिक नागरिकांनी तिला तातडीने शताब्दी रुग्णालयात नेले, मात्र उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.

Maharashtra to World Breaking News:

 सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या पुण्यात महत्त्वाची बैठक

पुणे: राज्याच्या नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या पुणे जिल्हा नियोजन समितीची (DPC) महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. पालकमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांची ही पहिलीच नियोजन बैठक असून, यामध्ये आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या जिल्ह्याच्या प्रारूप विकास आराखड्याला मंजुरी दिली जाणार आहे.

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर होत असलेल्या या पहिल्याच बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चालू वर्षाच्या सुरुवातीलाच दिवंगत नेते अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि विविध शासकीय विभागांनी विकास कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून हा आराखडा तयार केला आहे.

 

 

 

