Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळणार प्रिझम गार्ड ग्लू वॉल स्किन जिंकण्याची सुवर्णसंधी… गेममध्ये सुरू झाला नवा इव्हेंट

Free Fire Max Wall Royale Event: गेल्या काही दिवसांपासून फ्री फायर मॅक्समध्ये अनेक ईव्हेंट्स लाईव्ह झाले आहेत. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना विविध रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळते. यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागतात.

Updated On: Feb 11, 2026 | 08:53 AM
  • लेटेस्ट इव्हेंटमध्ये वेपन लूट क्रेट, आउटफिटसारखे गेमिंग आयटम्स जिंकण्याची संधी
  • गरेना फ्री फायर मॅक्सचा वॉल रॉयल एक लक रॉयल इव्हेंट
  • इव्हेंटमध्ये प्लेअर्स डायमंड्सचा वापर करून स्पिन करू शकतात
फ्री फायर मॅक्समध्ये सध्या अनेक नवीन आणि मजेदार इव्हेंट लाईव्ह झाले आहेत. यापैकी एक म्हणजे वॉल रॉयल इव्हेंट. हा इव्हेंट विशेषतः ग्लू वॉल स्किन लवर्ससाठी तयार करण्यात आला आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेयर्स प्रीमियम ग्लू वॉल स्किन रिवॉर्डस्वरूपात जिंकू शकतात. या इव्हेंटचा या वापर ग्लू वॉल आकर्षक दिसावी यासाठी केला जातो. ग्लू वॉल स्किनसोबतच प्लेयर्सना या लेटेस्ट इव्हेंटमध्ये वेपन लूट क्रेट, आउटफिट आणि सुपर लैग पॉकेट सारखे गेमिंग आयटम्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.

फ्री फायर मॅक्स वॉल रॉयल

गरेना फ्री फायर मॅक्सचा वॉल रॉयल एक लक रॉयल इव्हेंट आहे. या इव्हेंटमध्ये स्पिन करून प्लेयर्सना प्रिसम गार्ड आणि एंजल विंग्स सारखे ग्लू वॉल स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच यामध्ये स्टीरियो डैशर आणि शार्क अटैक वेपन लूट क्रेट सारखे आयटम्स देखील प्लेयर्स क्लेम करू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – YouTube)

ईव्हेंमध्ये मिळणार हे ग्रँड रिवॉर्ड्स

  • प्रिझम गार्ड
  • एंजल विंग्ज
  • फ्रोझन प्लॅटिनम
  • ड्रॅगन सील

ईव्हेंमध्ये मिळणारे इतर रिवॉर्ड्स

  • द सर्वायव्हर (मेल) टॉप
  • स्टीरिओ डॅशर (टॉप)
  • जीन्स (रेड)
  • इनर व्हिस्पर वेपन लूट क्रेट
  • बीस्ट ऑफ लीजेंड वेपन लूट क्रेट
  • डिजिटल इन्व्हेजन वेपन लूट क्रेट
  • शार्क अटॅक वेपन लूट क्रेट
  • टॅक्टिकल मार्केट
  • टीम बूस्टर
  • इंन्हास हॅमर
  • सुपर लेग पॉकेट

स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड खर्च करावे लागणार?

गेममध्ये सुरू असलेल्या या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्स डायमंड्सचा वापर करून स्पिन करू शकतात. स्पिन केल्यानंतर रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड वापरावे लागणार आहेत. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 40 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

कधी पर्यंत लाईव्ह असणार नवीन इव्हेंट?

गेम गरेनानुसार, फ्री फायर मॅक्समध्ये सुरू झालेला नवा इव्हेंट पुढील 9 दिवसांसाठी गेममध्ये लाईव्ह असणार आहे. यादरम्यान प्लेअर्स स्पिन करून रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकतात.

हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स

  • N7QK5L3MRP9J
  • ​J2QP8M1KVL6V
  • ​E9QH6K4LNP7V
  • ​S5PL7M2LRV8K
  • ​Q8M4K7L2VR9J
  • ​A6QK1L9MRP5V
  • ​Z4QP8M6KNR2J
  • ​P7QH5K3LVJ9P
  • ​M2QP9L8KRV6K
  • ​R5QK4M7LVP1R
  • ​K9QP6K2MNL8V
  • ​V3QJ1M9KRP7V
  • ​D8MJ4Q6LVK2R
  • ​B3G7A22TWDR7X
  • ​FQ9W2E1R7T5Y
  • ​4N8M2XL9R1G3
  • ​FU1I5O3P7A9S
  • ​S9QK2L6VP3MR
  • ​FP9O1I5U3Y2T
  • ​B1RK7C5ZL8YT
  • ​FZ5X1C7V9B2N
  • ​FFR4G3HM5YJN
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FK3J9H5G1F7D
  • ​FA3S7D5F1G9H
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​FJI4GFE45TG5
  • ​4ST1ZTBZBRP9
  • ​FM6N1B8V3C4X
  • ​B6QV3LMK1TP
  • ​FT4E9Y5U1I3O
  • ​FF6YH3BFD7VT
  • ​FL2K6J4H8G5F
  • ​FR2D7G5T1Y8H
  • ​FE2R8T6Y4U1I
  • ​FF7MUY4ME6SC
  • ​C1MR804KN6JP

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

