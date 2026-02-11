Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळणार प्रिझम गार्ड ग्लू वॉल स्किन जिंकण्याची सुवर्णसंधी... गेममध्ये सुरू झाला नवा इव्हेंट

OPPO K14x 5G: 50MP कॅमेरा आणि डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर… Oppo च्या नव्या स्मार्टफोनने सर्वांना फोडला घाम, किंमत केवळ इतकी
गरेना फ्री फायर मॅक्सचा वॉल रॉयल एक लक रॉयल इव्हेंट आहे. या इव्हेंटमध्ये स्पिन करून प्लेयर्सना प्रिसम गार्ड आणि एंजल विंग्स सारखे ग्लू वॉल स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच यामध्ये स्टीरियो डैशर आणि शार्क अटैक वेपन लूट क्रेट सारखे आयटम्स देखील प्लेयर्स क्लेम करू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – YouTube)
गेम गरेनानुसार, फ्री फायर मॅक्समध्ये सुरू झालेला नवा इव्हेंट पुढील 9 दिवसांसाठी गेममध्ये लाईव्ह असणार आहे. यादरम्यान प्लेअर्स स्पिन करून रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकतात.
Jio Recharge Plan: फ्री T20 वर्ल्ड कप स्ट्रीमिंगसह मिळवा अनलिमिटेड इंटरनेट…. रिचार्ज प्लॅनमध्ये मिळणार ‘हे’ बेनिफिट्स