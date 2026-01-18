Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India Budget 2026: महागाईवर नियंत्रण, स्वयंपाकघराला मिळणार दिलासा! जाणून घ्या केंद्राची महत्त्वाची पावले

आगामी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकारचे प्राथमिक लक्ष वाढत्या महागाईला आळा घालणे आणि सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघराला दिलासा देणे हे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 02:27 PM
  • सरकारकडून महागाई नियंत्रण करण्यावर लक्ष
  • सरकारकडून PMGKAY अनुदानात वाढ
  • अन्नधान्य आणि इंधन दरात सवलत अपेक्षित
 

India Budget 2026: आगामी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकारचे प्राथमिक लक्ष वाढत्या महागाईला आळा घालणे आणि सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघराला दिलासा देणे हे असेल. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित करणे हे अर्थ मंत्रालयासाठी एक प्रमुख प्राधान्य म्हणून उदयास आले आहे. यावेळी सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये अन्न अनुदान आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील आयात शुल्कात कपात यांचा समावेश आहे. या उपाययोजनांचा उद्देश मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना वाढत्या किमतींच्या ओझ्यापासून संरक्षण करणे आणि त्यांची खरेदी शक्ती वाढवणे आहे.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात, सरकार गरिबांना मोफत अन्नधान्य अखंडपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी (PMGKAY) वाटप वाढवू शकते. अन्न सुरक्षा जाळे मजबूत केल्याने सर्वात असुरक्षित लोकांवर महागाईचे सर्वात वाईट परिणाम कमी होतील. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी विशेष निधी देखील जारी केला जाण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा: India Tech Growth 2026: भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी सुवर्णवर्ष; १.२५ लाख नव्या नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध

स्वयंपाकाच्या गॅस आणि वाहतूक इंधनाच्या किमतींचा सामान्य माणसाच्या घरगुती बजेटवर थेट परिणाम होतो, म्हणून सरकार या क्षेत्रात दिलासा देऊ शकते. मालवाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि महागाई कमी करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची मागणी वाढत आहे. ग्रामीण महिलांना दिलासा देण्यासाठी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

तसेच, डाळी आणि खाद्यतेलांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी, सरकार त्यांच्या आयातीवरील शुल्क कमी करू शकते किंवा अगदी शून्य देखील करू शकते. देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणीमधील तफावत भरून काढण्यासाठी बफर स्टॉकचे व्यवस्थापन करणे हा या अर्थसंकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांचा भारतीय स्वयंपाकघराच्या बजेटवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

हेही वाचा: India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर

महागाईला तोंड देण्यासाठी, पुरवठा साखळीतील तोटा कमी करण्यासाठी सरकार शीतगृह आणि गोदामांवर लक्ष केंद्रित करेल. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात फळे आणि भाज्यांची नासाडी रोखण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत वाढीव कर्ज देण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. जेव्हा पुरवठा सुरळीत होईल तेव्हा बाजारभाव स्थिर होतील आणि मध्यस्थांचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

सरकार वैयक्तिक उत्पन्न कर स्लॅब बदलून मध्यमवर्गाच्या हातात अधिक पैसे टिकण्यासाठी योजना आखू शकते, ज्यामुळे त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल. वाढत्या वापरामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि लोकांना महागाईचा सामना करण्यास सक्षम बनवले जाईल. शेवटी, या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट संतुलित व्यवस्थापन आणि प्रत्येक भारतीयाला लाभदायक असलेल्या सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांमध्ये लाभ होणे असेल.

Published On: Jan 18, 2026 | 02:27 PM

