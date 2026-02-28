Upcoming Smartphones: आता राडा तर होणारच... Nothing पासून iPhone पर्यंत, मार्च महिन्यात एंट्री करणार हे स्मार्टफोन्स

Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
Honor Magic V6 फोल्डेबल फोन MWC 2026 पूर्वी लाँच केला जाणार आहे. ऑनरचा हा अपकमिंग फोल्डेबल फोन अधिक चांगली ड्यूरेबिलिटी, हाय बॅटरी कॅपेसिटी आणि स्लिम डिझाइनसह लाँच केला जाणार आहे. रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर Magic V6 मध्ये 200MP चा प्रायमरी कॅमेरा दिला जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच या आगामी फोनमध्ये 7150mAh बॅटरी आणि 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाणार आहे. ऑनरच्या या फोनमध्ये इन-हाउस C1+ रेडियो फ्रीक्वेंसी इन्हेंसमेंट चिप आणि E2 एनर्जी इफीसिएंसी इन्हेंसमेंट चिप दिली जाण्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
Honor ने घोषणा केली आहे की, 1 मार्च रोजी Honor Robot Phone लाँच केला जाणार आहे. हा स्मार्टफोन जानेवारी महिन्यात आयोजित करण्यात आलेल्या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शोमध्ये सादर करण्यात आला आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, हा पहिला रोबोट फोन आहे, ज्यामध्ये हिडन रोबोटिक आर्म गिंबल दिला जाणार आहे. Honor Robot Phone कंपनीच्या पावरफुल एआई सिस्टमसह लाँच केला जाणार आहे.
Nothing Phone (4a) स्मार्टफोन मार्च महिन्यात लाँच केला जाणार आहे. हा फोन रिडिजाइन Glyph Bar लाइटिंग सिस्टमसह येणार आहे. नथिंगचा हा फोन अँड्रॉईड 16 आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेटसह लाँच केला जाणार आहे. डिव्हाईस 50MP मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 4 प्रोसेसरसह लाँच केला जाणार आहे.
Apple 4 मार्च रोजी ईव्हेंट आयोजित करणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपनी iPhone 17e लाँच करण्याची शक्यता आहे. या आगामी फोनमध्ये A19 चिप दिली जाण्याची शक्यता आहे. एपलच्या या अफोर्डेबल फोनमध्ये बेस्ट एआई परफॉर्मंससाठी न्यूरल इंजिन दिलं जाणार आहे. iPhone 17e मध्ये MagSafe अपग्रेड, 15W चार्जिंग मिळणार आहे. आगामी आयफोनबाबत असं सांगितलं जात आहे की, यामध्ये 16e सारखाच डिस्प्ले, कॅमेरा, डिजाइन दिले जाऊ शकते.
Motorola Edge 70 Fusion स्मार्टफोन मार्च महिन्यात लाँच होणार आहे. कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनची लाँच डेट जाहीर केली नाही. Motorola गेल्या बऱ्याच काळापासून Edge 70 Fusion चा टिझर जाहीर करत होता. हा फोन 144Hz रिफ्रेश रेट वाले कर्व्ड 1.5K डिस्प्लेसह लाँच केला जाणार आहे, जो HDR10+ आणि 5,200 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करणार आहे. हा आगामी फोन स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 4 प्रोसेसर, 7000mAh बॅटरी आणि 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येणार आहे. Edge 70 Fusion मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला जाणार आहे. Edge 70 Fusion मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला जाणार आहे.
POCO X8 Pro सीरीज देखील मार्च महिन्यात लाँच केली जाणार आहे. कंपनी प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंटमध्ये POCO X8 Pro आणि POCO X8 Pro Max हे दोन मॉडेल लाँच करणार आहे. POCO X8 Pro मध्ये 6.59-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले असू शकते आणि हा फोन मीडियाटेकच्या डाइमेंसिटी 8350 अल्ट्रा प्रोसेसरसह लाँच होऊ शकतो. यामध्ये 50MP सोनी IMX882 प्राइमरी कॅमेरा, 20MP फ्रंट कॅमेरा आणि 6500mAh बॅटरी असू शकते. तर POCO X8 Pro Max मध्ये 6.83-इंच OLED डिस्प्ले असू शकतो. हा फोन मीडियाटेकच्या डाइमेंसिटी 9500s प्रोसेसर, 50MP लाईट हंटर 600 प्राइमरी सेंसरसह लाँच केला जाऊ शकतो. POCO X8 Pro Max मध्ये 8,500mAh बॅटरी, 100W वायर्ड चार्जिंग आणि 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिळणार आहे.