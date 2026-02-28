Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Upcoming Smartphone March 2026 Including Honor Magic V6 And Honor Robot Phone Know In Details Tech News Marathi

Upcoming Smartphones: आता राडा तर होणारच… Nothing पासून iPhone पर्यंत, मार्च महिन्यात एंट्री करणार हे स्मार्टफोन्स

Upcoming Smartphone March 2026: मार्च महिन्यात Honor Magic V6 पासून Nothing Phone (4a) पर्यंत अनेक दमदार स्मार्टफोन्स लाँच केले जाणार आहेत. 1 मार्च रोजी Honor Robot Phone लाँच केला जाणार आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 10:39 AM
Upcoming Smartphones: आता राडा तर होणारच... Nothing पासून iPhone पर्यंत, मार्च महिन्यात एंट्री करणार हे स्मार्टफोन्स

Upcoming Smartphones: आता राडा तर होणारच... Nothing पासून iPhone पर्यंत, मार्च महिन्यात एंट्री करणार हे स्मार्टफोन्स

Follow Us:
Follow Us:
  • 1 मार्च रोजी Honor Robot Phone लाँच केला जाणार
  • Apple 4 मार्च रोजी ईव्हेंट आयोजित करणार आहे
  • POCO X8 Pro सीरीज मार्च महिन्यात लाँच केली जाणार
आलीकडेच लाँच करण्यात आलेल्या सॅमसंग ईव्हेंटमध्ये कंपनीने फ्लॅगशिप Galaxy S26 सीरीज लाँच केली होती. याशिवाय फेब्रुवारी महिन्यात गूगलचा अफोर्डेबल स्मार्टफोन Pixel 10a देखील लाँच करण्यात आला होता. तर आज 28 फेब्रुवारी रोजी शाओमी 17 सिरीज लाँच केली जाणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात अनेक दमदार स्मार्टफोन्स लाँच करण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी महिना स्मार्टफोन यूजर्ससाठी अतिशय खास होता. याचप्रमाणे मार्च महिना देखील अतिशय खास ठरणार आहे. कारण टेक कंपन्या मार्च महिन्यात देखील अनेक दमदार स्मार्टफोन्स लाँच करणार आहेत. या आगामी स्मार्टफोन्सची यादी समोर आली आहे.

Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Honor Magic V6

Honor Magic V6 फोल्डेबल फोन MWC 2026 पूर्वी लाँच केला जाणार आहे. ऑनरचा हा अपकमिंग फोल्डेबल फोन अधिक चांगली ड्यूरेबिलिटी, हाय बॅटरी कॅपेसिटी आणि स्लिम डिझाइनसह लाँच केला जाणार आहे. रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर Magic V6 मध्ये 200MP चा प्रायमरी कॅमेरा दिला जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच या आगामी फोनमध्ये 7150mAh बॅटरी आणि 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाणार आहे. ऑनरच्या या फोनमध्ये इन-हाउस C1+ रेडियो फ्रीक्वेंसी इन्हेंसमेंट चिप आणि E2 एनर्जी इफीसिएंसी इन्हेंसमेंट चिप दिली जाण्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

Honor Robot Phone

Honor ने घोषणा केली आहे की, 1 मार्च रोजी Honor Robot Phone लाँच केला जाणार आहे. हा स्मार्टफोन जानेवारी महिन्यात आयोजित करण्यात आलेल्या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शोमध्ये सादर करण्यात आला आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, हा पहिला रोबोट फोन आहे, ज्यामध्ये हिडन रोबोटिक आर्म गिंबल दिला जाणार आहे. Honor Robot Phone कंपनीच्या पावरफुल एआई सिस्टमसह लाँच केला जाणार आहे.

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) स्मार्टफोन मार्च महिन्यात लाँच केला जाणार आहे. हा फोन रिडिजाइन Glyph Bar लाइटिंग सिस्टमसह येणार आहे. नथिंगचा हा फोन अँड्रॉईड 16 आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेटसह लाँच केला जाणार आहे. डिव्हाईस 50MP मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 4 प्रोसेसरसह लाँच केला जाणार आहे.

Apple iPhone 17e

Apple 4 मार्च रोजी ईव्हेंट आयोजित करणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपनी iPhone 17e लाँच करण्याची शक्यता आहे. या आगामी फोनमध्ये A19 चिप दिली जाण्याची शक्यता आहे. एपलच्या या अफोर्डेबल फोनमध्ये बेस्ट एआई परफॉर्मंससाठी न्यूरल इंजिन दिलं जाणार आहे. iPhone 17e मध्ये MagSafe अपग्रेड, 15W चार्जिंग मिळणार आहे. आगामी आयफोनबाबत असं सांगितलं जात आहे की, यामध्ये 16e सारखाच डिस्प्ले, कॅमेरा, डिजाइन दिले जाऊ शकते.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion स्मार्टफोन मार्च महिन्यात लाँच होणार आहे. कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनची लाँच डेट जाहीर केली नाही. Motorola गेल्या बऱ्याच काळापासून Edge 70 Fusion चा टिझर जाहीर करत होता. हा फोन 144Hz रिफ्रेश रेट वाले कर्व्ड 1.5K डिस्प्लेसह लाँच केला जाणार आहे, जो HDR10+ आणि 5,200 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करणार आहे. हा आगामी फोन स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 4 प्रोसेसर, 7000mAh बॅटरी आणि 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येणार आहे. Edge 70 Fusion मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला जाणार आहे. Edge 70 Fusion मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला जाणार आहे.

Google ने सादर केले नवे AI इमेज जनरेशन मॉडेल… Nano Banana 2 ने सर्वांना केलं चकित, आता इमेजेस होणार आणखी रिअलिस्टिक

POCO X8 Pro सीरीज

POCO X8 Pro सीरीज देखील मार्च महिन्यात लाँच केली जाणार आहे. कंपनी प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंटमध्ये POCO X8 Pro आणि POCO X8 Pro Max हे दोन मॉडेल लाँच करणार आहे. POCO X8 Pro मध्ये 6.59-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले असू शकते आणि हा फोन मीडियाटेकच्या डाइमेंसिटी 8350 अल्ट्रा प्रोसेसरसह लाँच होऊ शकतो. यामध्ये 50MP सोनी IMX882 प्राइमरी कॅमेरा, 20MP फ्रंट कॅमेरा आणि 6500mAh बॅटरी असू शकते. तर POCO X8 Pro Max मध्ये 6.83-इंच OLED डिस्प्ले असू शकतो. हा फोन मीडियाटेकच्या डाइमेंसिटी 9500s प्रोसेसर, 50MP लाईट हंटर 600 प्राइमरी सेंसरसह लाँच केला जाऊ शकतो. POCO X8 Pro Max मध्ये 8,500mAh बॅटरी, 100W वायर्ड चार्जिंग आणि 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिळणार आहे.

Web Title: Upcoming smartphone march 2026 including honor magic v6 and honor robot phone know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 10:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
1

Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

अबब! Samsung ने आणला अँड्रॉईड 16 बेस्ड One UI 8.5 अपडेट, कोणत्या स्मार्टफोन मॉडेल्सना मिळणार नवीन अपग्रेड्स? जाणून घ्या
2

अबब! Samsung ने आणला अँड्रॉईड 16 बेस्ड One UI 8.5 अपडेट, कोणत्या स्मार्टफोन मॉडेल्सना मिळणार नवीन अपग्रेड्स? जाणून घ्या

Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?
3

Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

Realme Narzo Power 5G: 10001mAh बॅटरी असलेला सर्वात पातळ फोन, ‘या’ तारखेला होणार लाँच
4

Realme Narzo Power 5G: 10001mAh बॅटरी असलेला सर्वात पातळ फोन, ‘या’ तारखेला होणार लाँच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Upcoming Smartphones: आता राडा तर होणारच… Nothing पासून iPhone पर्यंत, मार्च महिन्यात एंट्री करणार हे स्मार्टफोन्स

Upcoming Smartphones: आता राडा तर होणारच… Nothing पासून iPhone पर्यंत, मार्च महिन्यात एंट्री करणार हे स्मार्टफोन्स

Feb 28, 2026 | 10:39 AM
‘Dhurandhar 2’ ब्लॉकबस्टर होईल का? यामी गौतमच्या रिऍक्शनने वाढल्या प्रेक्षकांच्या अपेक्षा, आदित्य धरबद्दल केलं मोठं विधान

‘Dhurandhar 2’ ब्लॉकबस्टर होईल का? यामी गौतमच्या रिऍक्शनने वाढल्या प्रेक्षकांच्या अपेक्षा, आदित्य धरबद्दल केलं मोठं विधान

Feb 28, 2026 | 10:35 AM
Santosh Deshmukh Case: वाल्मिक कराडच्या मुलाची सोशल मीडिया पोस्ट; धनंजय देशमुखांचा संताप

Santosh Deshmukh Case: वाल्मिक कराडच्या मुलाची सोशल मीडिया पोस्ट; धनंजय देशमुखांचा संताप

Feb 28, 2026 | 10:23 AM
Trump Cuba Deal: हवानामध्ये आता फडकणार अमेरिकन झेंडा? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘Friendly Takeover’ बद्दल केले आश्चर्यकारक विधान

Trump Cuba Deal: हवानामध्ये आता फडकणार अमेरिकन झेंडा? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘Friendly Takeover’ बद्दल केले आश्चर्यकारक विधान

Feb 28, 2026 | 10:22 AM
अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral

अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral

Feb 28, 2026 | 10:20 AM
Buldhana Crime: थोरल्या भावाकडून धाकट्याची निर्घृण हत्या; पुरावा नष्ट करण्यासाठी शेतातच जाळला मृतदेह

Buldhana Crime: थोरल्या भावाकडून धाकट्याची निर्घृण हत्या; पुरावा नष्ट करण्यासाठी शेतातच जाळला मृतदेह

Feb 28, 2026 | 10:17 AM
ENG vs NZ : हिरो की व्हिलन? एक कॅचने या खेळाडूला बनवलं खलनायक! उपांत्य फेरीची संधी धोक्यात

ENG vs NZ : हिरो की व्हिलन? एक कॅचने या खेळाडूला बनवलं खलनायक! उपांत्य फेरीची संधी धोक्यात

Feb 28, 2026 | 10:17 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM