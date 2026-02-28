अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral

परफेक्ट रेड फ्लॅग, एक-दोन नाही तर बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला लागवल्या तब्बल 30 थप्पड; Video Viral
काय दिसलं व्हिडिओत?
तुमच्या घरासमोर किंवा आजूबाजूला होळी उभारली जात नसेल किंवा जाण्यासाठी तुम्हाला वेळ मिळत नसेल तर हा जुगाड तुम्ही नक्कीच ट्राय करु शकता. अगदी कमी साहित्य वापरून घरी छोटी होलिका दहन मेणबत्ती कशी बनवायची ते व्हिडिओत दाखवण्यात आले आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे की, प्रथम, एक मोठा मातीचा दिवा घेतला जातो. दिव्याच्या मध्यभागी एका स्टँडचा वापर करून एक वात ठेवली जाते. नंतर, त्याभोवती गरम मेण ओतले जाते. थोड्याच वेळात, मेण थंड होते आणि घट्ट होते, ज्यामुळे वात घट्ट होते. पुढे, मेणाभोवती लहान कडुलिंबाच्या काड्या किंवा लाकडाचे तुकडे ठेवले जातात. मेणबत्तीच्या पायाभोवती शेणाच्या गोळ्यांचे छोटे तुकडे देखील ठेवले जातात.
नंतर, सर्वकाही जागी घट्ट बसवण्यासाठी थोडे अधिक गरम मेण घातले जाते. लाकूड आणि शेणाच्या गोळ्या बाहेर पडू नयेत म्हणून त्याभोवती एक कच्चा दोरा बांधला जातो. त्या दोऱ्याला एक पवित्र दोरा देखील बांधला जातो. शेवटी, पणती सजवली जाते आणि पूर्ण केली जाते. व्हिडिओचा शेवट हा दाखवून होतो की, पेटवल्यावर ही छोटी होलिका दहन मेणबत्ती कशी सुंदरपणे जळते.
दरम्यान जुगाडाचा हा व्हिडिओ @BurnBright-j5s नावाच्या यूट्यूब अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत ६.६ दशलक्षाहून अधिक वेळा पाहिले गेले असून अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत या जुगाडावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “दादा, होळी मातेला घराबाहेर जाळले जाते, घरात नाही.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “खूपच वेगळे. भारताबाहेर राहणाऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त. ते त्यांच्या अंगणात होळी साजरी करू शकतात.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “छोटी होळी खूप सुंदर दिसते पण काही वस्तू सर्वांसोबत जाळणे शुभ मानले जाते.”
