अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral

Jugaad Viral Video : व्वा, जुगाड असावा तर असा...! आता बाहेर जाता येत नसेल तर घरीच करू शकता होलिका मातेचे दहन. व्हायरल जुगाडू व्हिडिओने घातलाय सोशल मीडियावर धुमाकूळ.

Updated On: Feb 28, 2026 | 10:20 AM
(फोटो सौजन्य: Youtube)

  • होळी निमित्त अनोखा जुगाड व्हिडिओ व्हायरल झालाय.
  • आता होळीसाठी घरीच तयार करू शकता खास कँडल.
  • व्हिडिओने क्षणातच लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
होळीचा सण आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या दिवशी होलिकेची पूजा करुन नंतर तिचे तिचे दहन केले जाते. हा सण वाईटावर चांगल्याचा विजयाचे चांगले प्रतीक म्हणून काम करतो. होळी सणानिमित्त आपण आपल्या मनातील सर्व वाईट भावना यात जाळून टाकायच्या असतात म्हणजेच मनातून काढून टाकायच्या असतात आणि सकारात्मकतेने पुढील आयुष्याची सुरुवात करायची असते. सणानिमित्त नेहमीच खुल्या मैदानात लाकडं आणि गवत जमा करुन त्याची होळी तयार केल्याचे आपण पाहिले असेल पण मातीच्या पणतीत होळी उभारल्याचे तुम्ही कधी पाहिले आहे का? हा अनोखा जुगाड सध्या सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असून होळीनिमित्त तो अनेकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

परफेक्ट रेड फ्लॅग, एक-दोन नाही तर बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला लागवल्या तब्बल 30 थप्पड; Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

तुमच्या घरासमोर किंवा आजूबाजूला होळी उभारली जात नसेल किंवा जाण्यासाठी तुम्हाला वेळ मिळत नसेल तर हा जुगाड तुम्ही नक्कीच ट्राय करु शकता. अगदी कमी साहित्य वापरून घरी छोटी होलिका दहन मेणबत्ती कशी बनवायची ते व्हिडिओत दाखवण्यात आले आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे की, प्रथम, एक मोठा मातीचा दिवा घेतला जातो. दिव्याच्या मध्यभागी एका स्टँडचा वापर करून एक वात ठेवली जाते. नंतर, त्याभोवती गरम मेण ओतले जाते. थोड्याच वेळात, मेण थंड होते आणि घट्ट होते, ज्यामुळे वात घट्ट होते. पुढे, मेणाभोवती लहान कडुलिंबाच्या काड्या किंवा लाकडाचे तुकडे ठेवले जातात. मेणबत्तीच्या पायाभोवती शेणाच्या गोळ्यांचे छोटे तुकडे देखील ठेवले जातात.

दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral

नंतर, सर्वकाही जागी घट्ट बसवण्यासाठी थोडे अधिक गरम मेण घातले जाते. लाकूड आणि शेणाच्या गोळ्या बाहेर पडू नयेत म्हणून त्याभोवती एक कच्चा दोरा बांधला जातो. त्या दोऱ्याला एक पवित्र दोरा देखील बांधला जातो. शेवटी, पणती सजवली जाते आणि पूर्ण केली जाते. व्हिडिओचा शेवट हा दाखवून होतो की, पेटवल्यावर ही छोटी होलिका दहन मेणबत्ती कशी सुंदरपणे जळते.

व्हिडिओसाठी इथे क्लिक करा

दरम्यान जुगाडाचा हा व्हिडिओ @BurnBright-j5s नावाच्या यूट्यूब अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत ६.६ दशलक्षाहून अधिक वेळा पाहिले गेले असून अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत या जुगाडावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “दादा, होळी मातेला घराबाहेर जाळले जाते, घरात नाही.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “खूपच वेगळे. भारताबाहेर राहणाऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त. ते त्यांच्या अंगणात होळी साजरी करू शकतात.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “छोटी होळी खूप सुंदर दिसते पण काही वस्तू सर्वांसोबत जाळणे शुभ मानले जाते.”

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

