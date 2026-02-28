Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Santosh Deshmukh Case: वाल्मिक कराडच्या मुलाची सोशल मीडिया पोस्ट; धनंजय देशमुखांचा संताप

वाल्मिक कराडचा मुलगा सुशील कराडने आपल्या पोस्टमध्ये, 'आता मात्र सर्वांसमोर सर्व काही बोलणार.' असं म्हटलं आहे. सुशीलच्या या पोस्टमुळे बीडमधील राजकीय वातावरण चांगलचं ढवळून निघालं आहे

Updated On: Feb 28, 2026 | 10:23 AM
Santosh Deshmukh Case: वाल्मिक कराडच्या मुलाची सोशल मीडिया पोस्ट; धनंजय देशमुखांचा संताप

Santosh Deshmukh Case: वाल्मिक कराडच्या मुलाची सोशल मीडिया पोस्ट; धनंजय देशमुखांचा संताप

  • संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाला जवळपास १५ महिने उलटले
  • वाल्मिक कराडचा मुलगा सुशील कराडची सोशल मीडिया पोस्ट
  • सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला जामीन अर्ज
Santosh Deshmukh Case: बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाला जवळपास १५ महिने उलटून गेले असले तरी आजही या प्रकरणामुळे बीडमधील राजकारण कायम तापलेलं असतं. या हत्या प्रकरणात आरोपी वाल्मिक कराड याच्यासह त्याच्या इतर साथीदारांना शिक्षा ठोठावण्यात आली. तर, बीडचे तत्कालीन पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. या घटनेनंतर आता पुन्हा एकदा वाल्मिक कराडच्या मुलाने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळे बीडमधील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. कराडचा मुलगा सुशील कराड याने केलेल्या पोस्टवर धनंजय देशमुख यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

MSC Bank Scam सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; शिखर बँक गैरव्यवहार प्रकरणाला पूर्णविराम

वाल्मिक कराडचा मुलगा सुशील कराडने आपल्या पोस्टमध्ये, ‘आता मात्र सर्वांसमोर सर्व काही बोलणार.’ असं म्हटलं आहे. सुशीलच्या या पोस्टमुळे बीडमधील राजकीय वातावरण चांगलचं ढवळून निघालं आहे.त्यामुळे सुशील कराड आता काय गौप्यस्फोट करणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, सुशील कराडच्या या पोस्टवरून धनंजय देशमुख यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

सुशील कराड याने सोशल मीडियावर पोस्ट टाकण्यापेक्षा सर्वांसमोर येऊन सत्य सांगावे, कोणाच्या आश्रयाने ही हिंमत आली, त्याला ताकद कुणी दिली,? असा सवाल धनंजय देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, न्यायालय, शासन आणि मुख्यमंत्र्यांनाही चॅलेंज करण्याची भाषा सुरू आहे. बेलसाठी अर्ज दाखल केल्यापासून मिरवणुकीचे स्वप्न पाहिले जात असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

The Kerala Story Box Office Collection: वादानंतर अखेर ‘द केरळ स्टोरी २’ प्रदर्शित, पहिल्याच दिवशी बॉक्स

सुशील कराडने काय पोस्ट केली होती?

उच्च न्यायालयाने वाल्मिक कराडचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायलायत जामीनासाठी अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे आता कराडला पुढच्या एक वर्षांसाठी तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. वाल्मिक कराडला एक वर्षानंतर जामीन अर्ज दाखल करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.

 

 

Published On: Feb 28, 2026 | 10:23 AM

