Santosh Deshmukh Case: वाल्मिक कराडच्या मुलाची सोशल मीडिया पोस्ट; धनंजय देशमुखांचा संताप

MSC Bank Scam सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; शिखर बँक गैरव्यवहार प्रकरणाला पूर्णविराम
वाल्मिक कराडचा मुलगा सुशील कराडने आपल्या पोस्टमध्ये, ‘आता मात्र सर्वांसमोर सर्व काही बोलणार.’ असं म्हटलं आहे. सुशीलच्या या पोस्टमुळे बीडमधील राजकीय वातावरण चांगलचं ढवळून निघालं आहे.त्यामुळे सुशील कराड आता काय गौप्यस्फोट करणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, सुशील कराडच्या या पोस्टवरून धनंजय देशमुख यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
सुशील कराड याने सोशल मीडियावर पोस्ट टाकण्यापेक्षा सर्वांसमोर येऊन सत्य सांगावे, कोणाच्या आश्रयाने ही हिंमत आली, त्याला ताकद कुणी दिली,? असा सवाल धनंजय देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, न्यायालय, शासन आणि मुख्यमंत्र्यांनाही चॅलेंज करण्याची भाषा सुरू आहे. बेलसाठी अर्ज दाखल केल्यापासून मिरवणुकीचे स्वप्न पाहिले जात असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
उच्च न्यायालयाने वाल्मिक कराडचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायलायत जामीनासाठी अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे आता कराडला पुढच्या एक वर्षांसाठी तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. वाल्मिक कराडला एक वर्षानंतर जामीन अर्ज दाखल करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.