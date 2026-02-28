Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘Dhurandhar 2’ ब्लॉकबस्टर होईल का? यामी गौतमच्या रिऍक्शनने वाढल्या प्रेक्षकांच्या अपेक्षा, आदित्य धरबद्दल केलं मोठं विधान

"धुरंधर २" मध्ये छोटी भूमिका साकारणारी यामीने चित्रपट पाहिल्यानंतर तिची पहिली भावनिक प्रतिक्रिया शेअर केली आणि तिच्या पतीचे कौतुक केले.

Updated On: Feb 28, 2026 | 10:35 AM
२०२५ मध्ये आलेल्या “हक” या चित्रपटात शेवटची दिसलेली यामी गौतमने अलीकडेच खुलासा केला की तिने “धुरंधर २” हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी पाहिला आहे, ज्याचे अधिकृत नाव “धुरंधर: द रिव्हेंज” आहे. तिचे पती आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट १९ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे आणि यशच्या “टॉक्सिक” शी टक्कर देईल, जो या वर्षातील सर्वात मोठा बॉक्स ऑफिस सामना म्हणून ओळखला जात आहे. “धुरंधर २” मध्ये छोटी भूमिका साकारणारी यामीने चित्रपट पाहिल्यानंतर तिची पहिली भावनिक प्रतिक्रिया शेअर केली आणि तिच्या पतीचे कौतुक केले.

अलिकडेच तिने मीडियाशी संवाद साधला यावेळी यामीला अप्रत्यक्षपणे विचारण्यात आले की तिचा कोणताही चित्रपट १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होत आहे का, आणि तिने “धुरंधर २” चा उल्लेख केला. या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देताना, अभिनेत्री हसली आणि म्हणाली की फक्त तिचा नवराच धुरंधर बद्दल कोणतीही माहिती सांगू शकतो. धुरंधर २ बद्दल पुढे बोलताना, यामीने ते पूर्णपणे उत्कृष्ट म्हटले आणि ते पाहिल्यानंतर ती भावनिक झाल्याचे उघड केले. तिने पुढे सांगितले की तिला त्या दिवशी विमान पकडायचे होते आणि आदित्यला लगेच काहीही सांगू शकली नाही, परंतु नंतर ती कशावरही लक्ष केंद्रित करू शकली नाही.

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही लगेच ट्रिगर..”, रितेशने केली तन्वीची कानउघडणी, भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं काय घडणार? पाहा प्रोमो
अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “मला एक स्क्रिप्ट वाचायची होती, पण मी करू शकले नाही… मला काहीतरी पहायचे होते, पण मी करू शकले नाही. मी फक्त बाहेरील सुंदर सूर्यास्त पाहत होते आणि विचार करत होते की फ्लाइट उतरल्यावर मी आदित्यला काय सांगू.” मला चित्रपटाबद्दल आणि मी काय अनुभवले याबद्दल माझ्या भावना खरोखर व्यक्त करायच्या होत्या. आदित्यला त्याचे प्रेक्षक आणि देश खूप आवडतात आणि त्याने हा चित्रपट बनवण्यासाठी आपले मन आणि आत्मा लावला आहे. धुरंधर २ हा एक असा अनुभव असेल जो प्रेक्षक कधीही विसरणार नाही.

The Kerala Story Box Office Collection: वादानंतर अखेर ‘द केरळ स्टोरी २’ प्रदर्शित, पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई

डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या “धुरंधर” ने रिलीजच्या अवघ्या तीन आठवड्यात जगभरात १००० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. कामाच्या बाबतीत, यामी तिचा पती आदित्य धर यांच्या “धुरंधर २” चित्रपटात कॅमिओ करणार असल्याची चर्चा आहे. हा चित्रपट १९ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

