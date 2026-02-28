Trump Cuba Deal: हवानामध्ये आता फडकणार अमेरिकन झेंडा? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘Friendly Takeover’ बद्दल केले आश्चर्यकारक विधान

Donald Trump Cuba friendly takeover statement : जगाच्या राजकारणात ‘अनप्रेडिक्टेबल’ नेते म्हणून ओळखले जाणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा एक असा बॉम्ब टाकला आहे, ज्याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. व्हाईट हाऊसमधून टेक्सासला रवाना होताना ट्रम्प यांनी क्युबाबाबत (Cuba) केलेल्या विधानाने आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात भूकंप आला आहे. “क्युबा सरकारशी आमची सकारात्मक चर्चा सुरू आहे आणि आम्ही त्यांच्या ‘फ्रेंडली टेकओव्हर’ (Friendly Takeover) कडे वाटचाल करत आहोत,” असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे. या विधानामुळे ‘अमेरिका आता क्युबा विकत घेणार का?’ अशा चर्चांना उधाण आले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी क्युबातील भीषण परिस्थितीवर भाष्य करताना सांगितले की, तिथले सरकार सध्या अत्यंत कठीण काळातून जात आहे. क्युबाकडे देश चालवण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही, अन्नधान्य आणि मूलभूत गरजांसाठी तिथली जनता संघर्ष करत आहे. “त्यांच्याकडे आता काहीही शिल्लक नाही,” असे म्हणत ट्रम्प यांनी क्युबाच्या आर्थिक दिवाळखोरीकडे जगाचे लक्ष वेधले. या आर्थिक संकटामुळेच क्युबा आता अमेरिकेशी थेट संवाद साधत असून, हे संकट दूर करण्यासाठी अमेरिकेचे सहकार्य (किंवा अधिग्रहण) हाच त्यांच्याकडे एकमेव पर्याय उरल्याचे दिसून येत आहे.
ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात “फ्रेंडली टेकओव्हर” हा शब्द दोनदा वापरला. सामान्यतः हा शब्द कॉर्पोरेट क्षेत्रात एखादी मोठी कंपनी दुसऱ्या डबघाईला आलेल्या कंपनीला विकत घेताना वापरते. मात्र, देशाच्या संदर्भात याचा अर्थ काय? तज्ज्ञांच्या मते, हा क्युबावरील अमेरिकन प्रभाव वाढवण्याचा, तिथली राजवट बदलण्याचा किंवा एखादा मोठा भू-राजकीय करार करण्याचा संकेत असू शकतो. ट्रम्प यांनी या प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती दिली नसली तरी, त्यांच्या देहबोलीवरून ते या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
TRUMP: “Cuba is, right now, a failed nation… We’re talking to Cuba right now. I have Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it’s really a humanitarian threat.” pic.twitter.com/Tx7Yx58z39 — Breaking911 (@Breaking911) February 17, 2026
ट्रम्प यांच्या या विधानाचा सर्वात मोठा परिणाम अमेरिकेत राहणाऱ्या क्युबन निर्वासितांवर झाला आहे. अनेक दशकांपासून आपले घर सोडून अमेरिकेत स्थायिक झालेले क्युबन नागरिक आता मायदेशी परतण्याच्या आशेने सुखावले आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, या बदलामुळे क्युबन डायस्पोरामध्ये खूप सकारात्मकता निर्माण झाली आहे. जर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारले किंवा क्युबा अमेरिकेच्या मार्गदर्शनाखाली आले, तर हजारो लोक पुन्हा आपल्या मुळांकडे परतू शकतील.
डोनाल्ड ट्रम्प यांना दुसऱ्या देशांचे भूभाग खरेदी करण्याची किंवा ताब्यात घेण्याची आवड जुनीच आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी डॅनमार्ककडून ‘ग्रीनलँड’ खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, ज्यावर तेव्हा खूप टीका झाली होती. मात्र, आता क्युबाबाबतची त्यांची भूमिका अधिक आक्रमक आणि धोरणात्मक वाटत आहे. अमेरिकेच्या अगदी जवळ असलेला हा बेटावरचा देश दशकांपासून रशिया आणि चीनच्या प्रभावाखाली राहिला आहे. त्याला आपल्या कक्षेत आणून ट्रम्प यांना इतिहास रचायचा आहे.
