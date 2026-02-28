Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Donald Trump Cuba Friendly Takeover Statement Economic Crisis Talks

Trump Cuba Deal: हवानामध्ये आता फडकणार अमेरिकन झेंडा? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘Friendly Takeover’ बद्दल केले आश्चर्यकारक विधान

Trump Cuba Deal: ट्रम्प यांनी क्युबाचे "मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण" करण्याचे संकेत दिले आहेत, असे म्हटले आहे की क्युबन सरकार खोल आर्थिक संकटात आहे आणि वॉशिंग्टनशी चर्चा करत आहे, ज्यामुळे संभाव्य संक्रमणाचा सल्ला दिला जात आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 10:22 AM
donald trump cuba friendly takeover statement economic crisis talks

अमेरिका क्युबा विकत घेणार? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'फ्रेंडली टेकओवर' बद्दल केले आश्चर्यकारक विधान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ऐतिहासिक करार
  • आर्थिक दिवाळखोरी
  • दशकांचे शत्रुत्व संपणार

Donald Trump Cuba friendly takeover statement : जगाच्या राजकारणात ‘अनप्रेडिक्टेबल’ नेते म्हणून ओळखले जाणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा एक असा बॉम्ब टाकला आहे, ज्याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. व्हाईट हाऊसमधून टेक्सासला रवाना होताना ट्रम्प यांनी क्युबाबाबत (Cuba) केलेल्या विधानाने आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात भूकंप आला आहे. “क्युबा सरकारशी आमची सकारात्मक चर्चा सुरू आहे आणि आम्ही त्यांच्या ‘फ्रेंडली टेकओव्हर’ (Friendly Takeover) कडे वाटचाल करत आहोत,” असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे. या विधानामुळे ‘अमेरिका आता क्युबा विकत घेणार का?’ अशा चर्चांना उधाण आले आहे.

क्युबाचे आर्थिक कंबरडे मोडले!

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी क्युबातील भीषण परिस्थितीवर भाष्य करताना सांगितले की, तिथले सरकार सध्या अत्यंत कठीण काळातून जात आहे. क्युबाकडे देश चालवण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही, अन्नधान्य आणि मूलभूत गरजांसाठी तिथली जनता संघर्ष करत आहे. “त्यांच्याकडे आता काहीही शिल्लक नाही,” असे म्हणत ट्रम्प यांनी क्युबाच्या आर्थिक दिवाळखोरीकडे जगाचे लक्ष वेधले. या आर्थिक संकटामुळेच क्युबा आता अमेरिकेशी थेट संवाद साधत असून, हे संकट दूर करण्यासाठी अमेरिकेचे सहकार्य (किंवा अधिग्रहण) हाच त्यांच्याकडे एकमेव पर्याय उरल्याचे दिसून येत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार

काय आहे हा ‘फ्रेंडली टेकओव्हर’चा अर्थ?

ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात “फ्रेंडली टेकओव्हर” हा शब्द दोनदा वापरला. सामान्यतः हा शब्द कॉर्पोरेट क्षेत्रात एखादी मोठी कंपनी दुसऱ्या डबघाईला आलेल्या कंपनीला विकत घेताना वापरते. मात्र, देशाच्या संदर्भात याचा अर्थ काय? तज्ज्ञांच्या मते, हा क्युबावरील अमेरिकन प्रभाव वाढवण्याचा, तिथली राजवट बदलण्याचा किंवा एखादा मोठा भू-राजकीय करार करण्याचा संकेत असू शकतो. ट्रम्प यांनी या प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती दिली नसली तरी, त्यांच्या देहबोलीवरून ते या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

credit – social media and Twitter

निर्वासितांमध्ये आनंदाचे वातावरण

ट्रम्प यांच्या या विधानाचा सर्वात मोठा परिणाम अमेरिकेत राहणाऱ्या क्युबन निर्वासितांवर झाला आहे. अनेक दशकांपासून आपले घर सोडून अमेरिकेत स्थायिक झालेले क्युबन नागरिक आता मायदेशी परतण्याच्या आशेने सुखावले आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, या बदलामुळे क्युबन डायस्पोरामध्ये खूप सकारात्मकता निर्माण झाली आहे. जर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारले किंवा क्युबा अमेरिकेच्या मार्गदर्शनाखाली आले, तर हजारो लोक पुन्हा आपल्या मुळांकडे परतू शकतील.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pak-Afghan War: पाकिस्तानी सैन्य कामचुकार! तालिबानकडून हारून गेले ‘या’ मुस्लिम राष्ट्रांच्या पाया पडायला; केली युद्धबंदीची विनंती

ग्रीनलँडनंतर आता क्युबाचा नंबर?

डोनाल्ड ट्रम्प यांना दुसऱ्या देशांचे भूभाग खरेदी करण्याची किंवा ताब्यात घेण्याची आवड जुनीच आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी डॅनमार्ककडून ‘ग्रीनलँड’ खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, ज्यावर तेव्हा खूप टीका झाली होती. मात्र, आता क्युबाबाबतची त्यांची भूमिका अधिक आक्रमक आणि धोरणात्मक वाटत आहे. अमेरिकेच्या अगदी जवळ असलेला हा बेटावरचा देश दशकांपासून रशिया आणि चीनच्या प्रभावाखाली राहिला आहे. त्याला आपल्या कक्षेत आणून ट्रम्प यांना इतिहास रचायचा आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क्युबाबद्दल काय विधान केले आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की क्युबा सरकार मोठ्या आर्थिक संकटात असून अमेरिका त्यांच्या "फ्रेंडली टेकओव्हर" (मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण) बाबत सकारात्मक चर्चा करत आहे.

  • Que: क्युबा सध्या कोणत्या संकटाचा सामना करत आहे?

    Ans: क्युबा सध्या भीषण आर्थिक टंचाई, पैशांची कमतरता आणि मूलभूत सोयीसुविधांच्या अभावामुळे होरपळत आहे, ज्यामुळे देश चालवणे तिथल्या सरकारला कठीण झाले आहे.

  • Que: "फ्रेंडली टेकओव्हर" चा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काय अर्थ होतो?

    Ans: याचा अर्थ संघर्षाशिवाय किंवा युद्धाशिवाय एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या कारभारात किंवा भूभागात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आणि आर्थिक हस्तक्षेप करून नियंत्रण मिळवणे असा घेतला जाऊ शकतो.

Web Title: Donald trump cuba friendly takeover statement economic crisis talks

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 10:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा
1

Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा

भारत-इस्रायल संबंध आणखी सुधारणार; पाकिस्तान आणि तुर्कीची वाढली चिंता
2

भारत-इस्रायल संबंध आणखी सुधारणार; पाकिस्तान आणि तुर्कीची वाढली चिंता

Maharashtra Breaking News Updates Today: दक्षिण अमेरिकेत वायूसेनेचे विमान कोसळले; 15 जणांचा मृत्यू
3

Maharashtra Breaking News Updates Today: दक्षिण अमेरिकेत वायूसेनेचे विमान कोसळले; 15 जणांचा मृत्यू

USIndiaTrade: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला न्यायालयाचा सुरुंग! अमेरिकन वाणिज्य सचिव तातडीने दिल्लीत; पियुष गोयल यांच्यासोबत खलबतं
4

USIndiaTrade: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला न्यायालयाचा सुरुंग! अमेरिकन वाणिज्य सचिव तातडीने दिल्लीत; पियुष गोयल यांच्यासोबत खलबतं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trump Cuba Deal: हवानामध्ये आता फडकणार अमेरिकन झेंडा? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘Friendly Takeover’ बद्दल केले आश्चर्यकारक विधान

Trump Cuba Deal: हवानामध्ये आता फडकणार अमेरिकन झेंडा? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘Friendly Takeover’ बद्दल केले आश्चर्यकारक विधान

Feb 28, 2026 | 10:22 AM
अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral

अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral

Feb 28, 2026 | 10:20 AM
Buldhana Crime: थोरल्या भावाकडून धाकट्याची निर्घृण हत्या; पुरावा नष्ट करण्यासाठी शेतातच जाळला मृतदेह

Buldhana Crime: थोरल्या भावाकडून धाकट्याची निर्घृण हत्या; पुरावा नष्ट करण्यासाठी शेतातच जाळला मृतदेह

Feb 28, 2026 | 10:17 AM
ENG vs NZ : हिरो की व्हिलन? एक कॅचने या खेळाडूला बनवलं खलनायक! उपांत्य फेरीची संधी धोक्यात

ENG vs NZ : हिरो की व्हिलन? एक कॅचने या खेळाडूला बनवलं खलनायक! उपांत्य फेरीची संधी धोक्यात

Feb 28, 2026 | 10:17 AM
Yuti Drishti Yog: सूर्य-शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांनी आर्थिक आणि करिअरमध्ये घ्यावी विशेष काळजी

Yuti Drishti Yog: सूर्य-शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांनी आर्थिक आणि करिअरमध्ये घ्यावी विशेष काळजी

Feb 28, 2026 | 10:00 AM
Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Feb 28, 2026 | 09:48 AM
Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही लगेच ट्रिगर..”, रितेशने केली तन्वीची कानउघडणी, भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं काय घडणार? पाहा प्रोमो

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही लगेच ट्रिगर..”, रितेशने केली तन्वीची कानउघडणी, भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं काय घडणार? पाहा प्रोमो

Feb 28, 2026 | 09:46 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM