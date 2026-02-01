Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या घोषणेनंतर अनेक गोष्टी स्वस्त झाल्या आहेत. यामुळे नक्कीच देशातील नागरिकांच्या खिशावरील ताण कमी होणार आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
बजेटनंतर बाजारात खेळासंबंधित साहित्य स्वस्त होणार आहे. यामुळे या वस्तूंची मागणी वाढेल आणि विक्रीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हेल्थकेअर क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, मधुमेह (शुगर) आणि कॅन्सरसाठीच्या औषधांच्या किमती कमी केल्या जातील. कॅन्सरवरील 17 औषधे तसेच 7 गंभीर आजारांवरील औषधे स्वस्त होणार आहेत.
सिगारेट पिणाऱ्यांना दिलासा नाही, मात्र बजेटनंतर बीडीच्या किमती कमी होतील.
चामड्याचे बूट तसेच इतर लेदर उत्पादने बजेटनंतर स्वस्त होणार आहेत.
नवीन बजेटनंतर मोबाइल फोन तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बॅटऱ्यांच्या किमती कमी होतील.
बायोगॅस मिसळलेली CNG बजेटनंतर स्वस्त होणार आहे.
मायक्रोवेव्ह ओव्हनसारखी घरगुती इलेक्ट्रिक उपकरणे स्वस्त होणार आहेत.
सोलरशी संबंधित साहित्य तसेच कपड्यांच्या किमतीतही घट होणार आहे. एकंदरीतच नागरिकांना या बजेटमुळे दिलासा मिळाला आहे. आता जाणून घेऊयात, कोणत्या गोष्टी महाग झाल्या आहेत.
बजेट 2026 नंतर मद्य (दारू) महाग होणार आहे. तसेच स्क्रॅप आणि खनिजेही महाग होतील. याशिवाय ‘फ्युचर ऑप्शन ट्रेडिंग’वरही अधिक खर्च करावा लागणार आहे.