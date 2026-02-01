Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Union Budget 2026 What Things Become Cheaper And Expensive After Budget 2026

Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट 2026 सादर केले आहे. या बजेटनंतर कोणती गोष्ट महाग आणि स्वस्त झाली आहे, त्यावर एक नजर टाकुयात.

Updated On: Feb 01, 2026 | 01:56 PM
Budget 2026 मध्ये काय स्वस्त, काय महाग?

Budget 2026 मध्ये काय स्वस्त, काय महाग?

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताचा बजेट 2026 सादर
  • क्रीडा क्षेत्रातील सामान, कॅन्सर आणि शुगरसंबंधित औषध स्वस्त
  • तळीरामांना धक्का! दारू महागली
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज देशाचा Budget 2026 सादर केला. त्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक मोठमोठ्या घोषणा केला आहे. देशभरातील लोक या सरकारच्या बजेटवर लक्ष ठेवून होते. विशेषतः कोणती गोष्ट महाग आणि स्वस्त होईल? याकडे नागरिकांचे कटाक्षाने लक्ष होते.

कोणत्या गोष्टी झाल्या स्वस्त?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या घोषणेनंतर अनेक गोष्टी स्वस्त झाल्या आहेत. यामुळे नक्कीच देशातील नागरिकांच्या खिशावरील ताण कमी होणार आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

कीर्द क्षेत्रातील सामान स्वस्त झाले

बजेटनंतर बाजारात खेळासंबंधित साहित्य स्वस्त होणार आहे. यामुळे या वस्तूंची मागणी वाढेल आणि विक्रीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Budget 2026: इनकम टॅक्सपासून ते हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोरपर्यंत, बजेट 2026 मधील मोठ्या घोषणांचा सर्वसामान्यांना फायदा

मधुमेह आणि कॅन्सरची औषधेही स्वस्त

हेल्थकेअर क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, मधुमेह (शुगर) आणि कॅन्सरसाठीच्या औषधांच्या किमती कमी केल्या जातील. कॅन्सरवरील 17 औषधे तसेच 7 गंभीर आजारांवरील औषधे स्वस्त होणार आहेत.

सिगारेट नाही, मात्र बीडी स्वस्त

सिगारेट पिणाऱ्यांना दिलासा नाही, मात्र बजेटनंतर बीडीच्या किमती कमी होतील.

लेदर उत्पादने स्वस्त

चामड्याचे बूट तसेच इतर लेदर उत्पादने बजेटनंतर स्वस्त होणार आहेत.

मोबाइल फोन आणि EV बॅटरी स्वस्त

नवीन बजेटनंतर मोबाइल फोन तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बॅटऱ्यांच्या किमती कमी होतील.

बायोगॅस मिश्रित CNG स्वस्त

बायोगॅस मिसळलेली CNG बजेटनंतर स्वस्त होणार आहे.

Union Budget 2026: वित्तीय शिस्तीवर सरकारचा भर; तुटीचे प्रमाण ४.३% वर आणण्याची घोषणा

घरगुती इलेक्ट्रिक उपकरणे

मायक्रोवेव्ह ओव्हनसारखी घरगुती इलेक्ट्रिक उपकरणे स्वस्त होणार आहेत.

आणखी काय स्वस्त होणार?

सोलरशी संबंधित साहित्य तसेच कपड्यांच्या किमतीतही घट होणार आहे. एकंदरीतच नागरिकांना या बजेटमुळे दिलासा मिळाला आहे. आता जाणून घेऊयात, कोणत्या गोष्टी महाग झाल्या आहेत.

बजेटनंतर काय महाग झालं?

बजेट 2026 नंतर मद्य (दारू) महाग होणार आहे. तसेच स्क्रॅप आणि खनिजेही महाग होतील. याशिवाय ‘फ्युचर ऑप्शन ट्रेडिंग’वरही अधिक खर्च करावा लागणार आहे.

Web Title: Union budget 2026 what things become cheaper and expensive after budget 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 01:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sports Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांची क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा! ‘खेलो इंडिया मिशन’ची करणार सुरुवात; वाचा सविस्तर 
1

Sports Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांची क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा! ‘खेलो इंडिया मिशन’ची करणार सुरुवात; वाचा सविस्तर 

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट
2

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या शालीची ‘ही’ आहेत खास वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक ओळखीचा संदेश
3

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या शालीची ‘ही’ आहेत खास वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक ओळखीचा संदेश

Union Budget 2026: वित्तीय शिस्तीवर सरकारचा भर; तुटीचे प्रमाण ४.३% वर आणण्याची घोषणा
4

Union Budget 2026: वित्तीय शिस्तीवर सरकारचा भर; तुटीचे प्रमाण ४.३% वर आणण्याची घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Feb 01, 2026 | 01:54 PM
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

Feb 01, 2026 | 01:53 PM
कोल्हापुरकरांना मिळणार 5 वर्षात 6 महापौर! नेमकं काय आहे महायुतीचा फॉर्म्युला?

कोल्हापुरकरांना मिळणार 5 वर्षात 6 महापौर! नेमकं काय आहे महायुतीचा फॉर्म्युला?

Feb 01, 2026 | 01:38 PM
महिलेला ‘चेटकीण’ म्हटल्यास तरुंगवास, ओडिशा मानवाधिकार आयोगाची कठोर शिफारस

महिलेला ‘चेटकीण’ म्हटल्यास तरुंगवास, ओडिशा मानवाधिकार आयोगाची कठोर शिफारस

Feb 01, 2026 | 01:38 PM
शपथविधीचा निर्णय राष्ट्रवादी, त्यात आमची ढवळाढवळ नाही; भाजप नेते मंत्री बावनकुळे यांंनी स्पष्टच सांगितलं

शपथविधीचा निर्णय राष्ट्रवादी, त्यात आमची ढवळाढवळ नाही; भाजप नेते मंत्री बावनकुळे यांंनी स्पष्टच सांगितलं

Feb 01, 2026 | 01:22 PM
NCP President : ‘माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही’; प्रफुल्ल पटेल यांनी फेटाळले ‘ते’ वृत्त

NCP President : ‘माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही’; प्रफुल्ल पटेल यांनी फेटाळले ‘ते’ वृत्त

Feb 01, 2026 | 01:18 PM
Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

Feb 01, 2026 | 01:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM