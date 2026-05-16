Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!

घर खरेदी करणे अधिक शहाणपणाचे आहे की ते भाड्याने घेणे? या संदर्भात, गुंतवणुकीच्या जगातील एक साधे सूत्र ज्याला "१% भाडे विरुद्ध खरेदी नियम" म्हटले जाते ते अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. एखादी मालमत्ता खरेदी करणे हा खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर व्यवहार आहे की केवळ भावनेच्या भरात घेतलेला निर्णय, हे ठरवण्यास हा नियम मदत करतो.

Updated On: May 16, 2026 | 06:46 PM
  • घर खरेदी करणे एक महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक
  • १% भाडे विरुद्ध खरेदी नियम म्हणजे काय?
  • हा नियम कसा लागू करावा?
Buy vs Rent: आजच्या काळात, घर खरेदी करणे ही केवळ एक गरजच नव्हे, तर एक महत्त्वपूर्ण गुंतवणूकही मानली जाते. पण मालमत्तेच्या वाढत्या किमती आणि महागडी गृहकर्जे यांच्या पार्श्वभूमीवर, लोकांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न हाच उभा राहतो की: घर खरेदी करणे अधिक शहाणपणाचे आहे की ते भाड्याने घेणे? या संदर्भात, गुंतवणुकीच्या जगातील एक साधे सूत्र—ज्याला “१% भाडे विरुद्ध खरेदी नियम” म्हटले जाते ते अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. एखादी मालमत्ता खरेदी करणे हा खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर व्यवहार आहे की केवळ भावनेच्या भरात घेतलेला निर्णय, हे ठरवण्यास हा नियम मदत करतो.

१% भाडे विरुद्ध खरेदी नियम म्हणजे काय?

रिअल इस्टेट गुंतवणुकीमध्ये वारंवार वापरला जाणारा हा “१% नियम” (1% Rule) अत्यंत सरळ आणि सोपा मानला जातो. या नियमानुसार, जर एखाद्या मालमत्तेतून मिळणारे मासिक भाडे हे त्या मालमत्तेच्या एकूण मूल्याच्या किमान १ टक्का इतके असेल, तर ती एक चांगली गुंतवणूक मानली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या फ्लॅटची किंमत १ कोटी रुपये असेल, तर त्यातून आदर्शपणे दरमहा सुमारे १ लाख रुपयांचे भाडे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असते. जर मिळणारे भाडे उत्पन्न या आकड्यापेक्षा खूपच कमी असेल, तर त्या मालमत्तेची खरेदी करणे हे सामान्यतः आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर मानले जात नाही. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या नियमाकडे प्रामुख्याने गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. जर एखादी व्यक्ती स्वतःच्या राहण्यासाठी (वैयक्तिक वापरासाठी) घर खरेदी करत असेल, तर शाळा आणि कार्यालयांपासूनचे अंतर, कुटुंबाच्या गरजा आणि जीवनशैलीशी संबंधित पसंती यांसारखे घटक अधिक निर्णायक ठरतात.

हा नियम कसा लागू करावा?

घर खरेदी करायचे की भाड्याने घ्यायचे, याविषयी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी; त्याच परिसरातील तत्सम मालमत्तांचे सध्याचे भाडेदर काय आहेत, हे निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, एक साधे गणित केले जाते: मासिक भाड्याच्या रकमेला मालमत्तेच्या एकूण मूल्याने भागले जाते आणि आलेल्या उत्तराला १०० ने गुणले जाते. जर या गणिताचे उत्तर साधारणपणे १ टक्क्याच्या आसपास येत असेल, तर ती मालमत्ता गुंतवणुकीसाठी एक उत्तम पर्याय मानली जाऊ शकते. तथापि, केवळ या एकाच निकषावर आधारित निर्णय घेणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. देखभालीचा खर्च, मालमत्ता कर, मुद्रांक शुल्क आणि गृहकर्जावरील देय व्याज यांसारख्या अतिरिक्त खर्चांमुळे, घरमालकीचा एकूण खर्च लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. त्यामुळे, घर खरेदी करणे हा योग्य मार्ग आहे की भाड्याने घेणे हा अधिक समंजस पर्याय ठरेल, याविषयी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी; संबंधित असलेल्या या सर्व खर्चांची एकत्रित बेरीज करणे आवश्यक आहे.

भारतातील गणित वेगळे का आहे?

तज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि युरोपसारख्या विकसित राष्ट्रांमध्ये “१% नियम” (1% Rule) अधिक प्रभावी मानला जातो; पण भारतातील परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. भारतात, निवासी मालमत्तांचे भाडेदर (rental rates) साधारणपणे खूपच कमी असतात. येथील बहुतेक शहरांमध्ये, भाड्यापासून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न (rental yield) केवळ २% ते ४% च्या दरम्यान असते. नेमक्या याच कारणामुळे, १% नियम भारतीय बाजारपेठेला तंतोतंत लागू पडत नाही. विशेषतः मुंबई, दिल्ली आणि बंगळुरू यांसारख्या प्रमुख महानगरांमध्ये, मालमत्तेच्या किमती प्रचंड जास्त असतात, तर भाडेदरांमध्ये मात्र त्या प्रमाणात वाढ होत नाही. परिणामी, घर भाड्याने घेणे हाच अनेकदा आर्थिकदृष्ट्या अधिक शहाणपणाचा पर्याय ठरतो. याउलट, लहान शहरे आणि नव्याने विकसित होत असलेल्या भागांमध्ये, मालमत्तेच्या किमती भाडेदरांच्या तुलनेत संतुलित राहतात; ज्यामुळे अशा ठिकाणी मालमत्ता खरेदी करणे फायदेशीर ठरू शकते.

दोघांचेही आपापले फायदे

भाड्याने राहण्याचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, यामुळे व्यक्तीवर कोणताही मोठा आर्थिक बोजा पडत नाही; शिवाय, जर एखाद्याने नोकरी किंवा जीवनशैली बदलण्याचे ठरवले, तर त्याला सहजपणे स्थलांतर करणे शक्य होते. याव्यतिरिक्त, यासाठी आवश्यक असलेली सुरुवातीची गुंतवणूक तुलनेने कमी असते. दुसरीकडे, घर खरेदी करणे हे दीर्घकाळाच्या दृष्टीने संपत्ती निर्मितीचे एक साधन मानले जाते. गृहकर्जाचे हप्ते (EMIs) पूर्णपणे फेडले गेल्यानंतर, ती व्यक्ती एका मूर्त मालमत्तेची मालक बनते—आणि या मालमत्तेचे मूल्य कालांतराने वाढण्याची दाट शक्यता असते. पण, घर खरेदी करण्यासोबतच विविध संबंधित जबाबदाऱ्याही येतात; यामध्ये ‘डाऊन पेमेंट’, नोंदणी शुल्क, कर आणि देखभालीचा खर्च यांचा समावेश होतो. म्हणूनच, केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन निर्णय घेण्याऐवजी, स्वतःच्या आर्थिक परिस्थितीचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करूनच हा निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

निर्णय घेताना या बाबी लक्षात ठेवा

तज्ज्ञांच्या मते, घर विकत घ्यावे की भाड्याने घ्यावे, याविषयीचा निर्णय केवळ एखाद्या एकाच नियमावर आधारित नसावा. नोकरीची स्थिरता, भविष्यातील योजना, कौटुंबिक गरजा आणि आर्थिक स्थिती यांसारखे विविध घटक या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जर एखाद्या व्यक्तीची नोकरी अशी असेल की, ज्यामुळे तिला वारंवार वेगवेगळ्या शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागत असेल, तर अशा वेळी घर भाड्याने घेणे हा अधिक सोयीस्कर पर्याय ठरू शकतो. याउलट, जर एखाद्या व्यक्तीचा एकाच शहरात दीर्घकाळापर्यंत वास्तव्य करण्याचा विचार असेल आणि घराचा मासिक हप्ता (EMI) व घराचे भाडे यांमध्ये फार मोठी तफावत नसेल, तर घर विकत घेणे हाच अधिक चांगला निर्णय ठरू शकतो. थोडक्यात सांगायचे तर, ‘१% नियम’ (1% Rule) हा केवळ एक प्राथमिक निर्देशक म्हणून काम करत असला, तरी अंतिम निर्णय मात्र नेहमीच स्वतःच्या विशिष्ट गरजा आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाचा काळजीपूर्वक विचार करूनच घेतला पाहिजे.

Published On: May 16, 2026 | 06:46 PM

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!

