Todays Gold-Silver Price: तुमच्या शहरात सोन्याच्या किंमती वाढल्या की घसरल्या? खरेदीपूर्वी नक्की वाचा आजचे दर

भारतात 9 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,799 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,649 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,349 रुपये होता. भारतात 9 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,490 रुपये होता. भारतात 9 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 251.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,51,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,640 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,520 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,540 रुपये आहे.
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,490 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकातामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,490 रुपये आहे. बंगळुरु आणि हैद्राबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,490 रुपये आहे. चंदीगड आणि लखनौमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,640 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,27,710
|₹1,39,320
|₹1,04,490
|मुंबई
|₹1,27,710
|₹1,39,320
|₹1,04,490
|पुणे
|₹1,27,710
|₹1,39,320
|₹1,04,490
|केरळ
|₹1,27,710
|₹1,39,320
|₹1,04,490
|कोलकाता
|₹1,27,710
|₹1,39,320
|₹1,04,490
|बंगळुरु
|₹1,27,710
|₹1,39,320
|₹1,04,490
|हैद्राबाद
|₹1,27,710
|₹1,39,320
|₹1,04,490
|नागपूर
|₹1,27,710
|₹1,39,320
|₹1,04,490
|चंदीगड
|₹1,27,860
|₹1,39,470
|₹1,04,640
|लखनौ
|₹1,27,860
|₹1,39,470
|₹1,04,640
|जयपूर
|₹1,27,860
|₹1,39,470
|₹1,04,640
|दिल्ली
|₹1,27,860
|₹1,39,470
|₹1,04,640
|नाशिक
|₹1,27,740
|₹1,39,350
|₹1,04,520
|सुरत
|₹1,27,760
|₹1,39,370
|₹1,04,540