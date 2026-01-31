Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?

नवीन नेत्याची निवड झाल्यानंतर त्याची अधिकृत माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली जाईल. सूत्रांनुसार, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची नेतेपदी निवड केली जाण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 07:16 AM
सुनेत्राताई उपमुख्यमंत्री; पवारांचा शब्द अंतिम

सुनेत्राताई उपमुख्यमंत्री; पवारांचा शब्द अंतिम (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर राज्यात शोक व्यक्त केला जात आहे. असे असताना आता अजित पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रिपदावर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची निवड केली जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षात शुक्रवारी संध्याकाळी वेगाने चक्रे फिरली असून, आज दुपारी दोन वाजता विधीमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली आहे.

याबाबत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी सांगितले की, बैठकीत नवीन नेत्याची निवड झाल्यानंतर त्याची अधिकृत माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली जाईल. सूत्रांनुसार, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची नेतेपदी निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. पक्षातील हालचाली पाहता, शनिवारी संध्याकाळी ५ वाजता सुनेत्रा पवार यांचा मंत्री म्हणून शपथविधी होऊ शकतो आणि त्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून पतीचा वारसा सांभाळतील.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics: मोठी बातमी! Sunetra Pawar स्वीकारणार उपमुख्यमंत्रीपद, तर ‘या’ मंत्रालयांची मिळणार जबाबदारी

दरम्यान, कुटुंबाचे प्रमुख शरद पवार यांच्या संमतीनंतरच या संपूर्ण प्रक्रियेवर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल, असा दावा कौटुंबिक सूत्रांनी केला आहे.

प्रफुल्ल पटेल-सुनील तटकरेंची चर्चा

शुक्रवारी संध्याकाळी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यात महत्त्वाची बैठक झाली. तटकरे यांनी माहिती दिली की, शनिवारी होणाऱ्या बैठकीला आमदारांसह खासदारांनाही बोलावण्यात आले आहे. या बैठकीला सुनेत्रा पवार स्वतः उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. रात्री उशिरापर्यंत पटेल किंवा तटकरे यांची पवार कुटुंबाशी चर्चा झाली नव्हती. मात्र, छगन भुजबळ यांनी आधीच स्पष्ट केले की, पूर्ण महाराष्ट्राला सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून पाहायचे आहे.

मुख्यमंत्र्यांना भेटले प्रफुल्ल पटेल

प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र, या पदासाठी कुटुंबाची संमती घेतली जाईल. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना सांगितले की, राष्ट्रवादी हा ‘महायुती’चा महत्त्वाचा घटक आहे आणि पक्ष नेतृत्व बदलाची प्रक्रिया पूर्ण करत आहे. सुनेत्रा पवार सध्या राज्यसभा सदस्य आहेत.

नरेश अरोरा यांची भूमिका

या संपूर्ण राजकीय घडामोडींत राष्ट्रवादीचे रणनीतीकार नरेश अरोरा यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. सुनेत्रा पवार आणि पवार कुटुंबाशी या विषयावर चर्चा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. सुनेत्रा पवार यांनी या प्रस्तावाला संमती दिली असल्याचा दावा केला जात आहे.

Web Title: Sunetra pawar will become the maharashtra dy cm

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 07:11 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आले अडचणीत! विलीनकरण करावे की एका गटाने सत्तेमध्ये रहावे
1

राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आले अडचणीत! विलीनकरण करावे की एका गटाने सत्तेमध्ये रहावे

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! Sunetra Pawar स्वीकारणार उपमुख्यमंत्रीपद, तर ‘या’ मंत्रालयांची मिळणार जबाबदारी
2

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! Sunetra Pawar स्वीकारणार उपमुख्यमंत्रीपद, तर ‘या’ मंत्रालयांची मिळणार जबाबदारी

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “त्यांच्या निर्णयाला…”
3

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “त्यांच्या निर्णयाला…”

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार रचणार इतिहास! पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून घेणार शपथ
4

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार रचणार इतिहास! पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून घेणार शपथ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?

सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?

Jan 31, 2026 | 07:11 AM
Budh Nakshatra Gochar: बुध करणार धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना मिळणार अपाट संपत्ती

Budh Nakshatra Gochar: बुध करणार धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश, या राशीच्या लोकांना मिळणार अपाट संपत्ती

Jan 31, 2026 | 07:05 AM
गंभीर आजारांना एकटा पुरून उरेल तुमचा रोजचा व्यायाम! आरोग्य सल्लागारांनी सांगितले असे फायदे जे वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

गंभीर आजारांना एकटा पुरून उरेल तुमचा रोजचा व्यायाम! आरोग्य सल्लागारांनी सांगितले असे फायदे जे वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Jan 31, 2026 | 06:15 AM
थायरॉईड विकारांचे प्रमाण पुरुष व तरुणांमध्ये का वाढतेय? नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम

थायरॉईड विकारांचे प्रमाण पुरुष व तरुणांमध्ये का वाढतेय? नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम

Jan 31, 2026 | 04:15 AM
‘AI’च्या गैरवापरातून वाघाच्या अफवेने खळबळ; व्हिडिओ सायबर क्राईमकडे सुपूर्द

‘AI’च्या गैरवापरातून वाघाच्या अफवेने खळबळ; व्हिडिओ सायबर क्राईमकडे सुपूर्द

Jan 31, 2026 | 02:35 AM
Crime News : लोणावळ्यातील गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट; पोलिसांनी दिली ‘ही’ धक्कादायक माहिती

Crime News : लोणावळ्यातील गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट; पोलिसांनी दिली ‘ही’ धक्कादायक माहिती

Jan 31, 2026 | 12:30 AM
ग्राहक पैसे द्यायला तयार मात्र स्टॉकच संपला ना यार! ‘या’ SUV ला बंपर मागणी, वेटिंग पिरियड थेट 12 महिन्यांवर

ग्राहक पैसे द्यायला तयार मात्र स्टॉकच संपला ना यार! ‘या’ SUV ला बंपर मागणी, वेटिंग पिरियड थेट 12 महिन्यांवर

Jan 30, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM