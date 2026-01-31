Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

गंभीर आजारांना एकटा पुरून उरेल तुमचा रोजचा व्यायाम! आरोग्य सल्लागारांनी सांगितले असे फायदे जे वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

रोजच्या व्यायामाच्या फायद्यांबद्दल आरोग्य सल्लागार जितेंद्र नांदुरकर यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. हे फायदे वाचून तुम्ही देखील रोज व्यायाम करण्यास सुरुवात कराल.

Updated On: Jan 31, 2026 | 06:15 AM
  • रोज व्यायाम करणे गरजेचे
  • आरोग्य सल्लागार जितेंद्र नांदुरकर यांनी दिली महत्वाची माहिती
  • व्यायामामुळे गंभीर आजारांचा 80 टक्के धोका होतो कमी
रोजचा व्यायाम हा केवळ तंदुरुस्तीपुरता मर्यादित नसून तो अनेक गंभीर आजारांवर प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय ठरतो, अशी माहिती आरोग्य सल्लागार जितेंद्र नांदूरकर यांनी दिली. व्यायामामुळे शारीरिक आरोग्य सुधारते, हृदय, हाडे व स्नायू मजबूत होतात, वजन नियंत्रणात राहते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते तसेच मानसिक आरोग्यही सुदृढ राहते, असे त्यांनी सांगितले.

नांदूरकर यांनी स्पष्ट केले की, नियमित व्यायामामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि विविध संसर्गजन्य आजारांचा सामना करण्याची क्षमता सुधारते. हृदय निरोगी राहते, रक्तदाब व कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो. तसेच व्यायामामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी होऊन वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.

हाडे व स्नायू मजबूत होतात

नियमित शारीरिक हालचालींमुळे हाडे आणि स्नायू मजबूत होतात. यामुळे ऑस्टिओपोरोसिससारख्या आजारांचा धोका कमी होतो. वृद्धावस्थेतही हालचालींची क्षमता टिकून राहण्यास व्यायाम महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

ऊर्जा वाढते, थकवा कमी होतो

व्यायामामुळे शरीरातील ऊर्जा पातळी वाढते आणि सतत जाणवणारा थकवा कमी होतो. तसेच व्यायामाचे मानसिक फायदेही मोठ्या प्रमाणात होतात. मूड सुधारतो, तणाव, चिंता आणि नैराश्याची लक्षणे कमी होतात. झोपेची गुणवत्ता सुधारते आणि शांत झोप लागण्यास मदत होते.

मेंदूचे आरोग्य सुधारते

व्यायामामुळे मेंदूचे कार्यक्षमता वाढते. स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि शिकण्याची क्षमता सुधारते. यामुळे कामातील उत्पादकता वाढते आणि दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ होते.

नियमित व्यायामामुळे आयुष्य वाढते

नियमित व्यायाम केल्यास मधुमेह, स्ट्रोक, काही प्रकारचे कर्करोग तसेच इतर दीर्घकालीन आजारांचा धोका कमी होतो. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यामध्ये समतोल साधला जातो, ज्यामुळे जीवनाची गुणवत्ता सुधारते आणि आयुष्य दीर्घकाळ निरोगी राहते.

कोणते व्यायाम करावेत?

चालणे, धावणे, सायकल चालवणे, योग, नृत्य, पोहणे यांसारखे विविध व्यायाम प्रकार उपलब्ध आहेत. व्यक्तीने आपल्या आवडीनुसार आणि क्षमतेनुसार कोणताही व्यायाम निवडू शकतो. अगदी कमी प्रमाणात शारीरिक हालचाल सुरू केली तरी त्याचेही चांगले फायदे दिसून येतात.

वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत

व्यायामामुळे कॅलरीज बर्न होतात, ज्यामुळे वजन वाढण्यापासून प्रतिबंध होतो किंवा वजन कमी होण्यास मदत होते. दररोज जिममध्ये जाणे शक्य नसेल तरी घरगुती कामे करणे, लिफ्टऐवजी पायऱ्या वापरणे, चालणे यांसारख्या सवयी अंगीकारल्यासही व्यायामाचे फायदे मिळतात. सातत्य राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आत्मविश्वास वाढतो

नियमित व्यायामामुळे शरीराची प्रतिमा सुधारते, ज्यामुळे स्वतःबद्दल सकारात्मक भावना निर्माण होते. याचा थेट परिणाम आत्मविश्वास वाढण्यावर होतो आणि व्यक्ती अधिक आनंदी व उत्साही राहते.

