Wipro Net Profit fell: कामगार संहितेचा फटका, तरीही विप्रोचा महसूल मजबूत

Wipro Net Profit fell: विप्रो या आघाडीच्या आयटी सेवा कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत एकत्रित निव्वळ नफ्यात सात टक्क्यांनी घट होऊन ३,११९ कोटी रुपये झाला आहे. कंपनीने म्हटले आहे की ही घट प्रामुख्याने नवीन कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे करण्यात आलेल्या ३०२.८ कोटींच्या एका वेळेच्या तात्पुरत्या तरतुदीमुळे झाली आहे. विप्रोच्या याच तिमाहीत कंपनीचा निव्वळ नफा ३,३५३.८ कोटी रुपये होता. मजबूत महसूल, नफ्यावर दबाव आला आहे. विप्रोच्या मते, चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीचे ऑपरेटिंग उत्पन्न ५.५ टक्क्यांनी वाढून २३,५५५.८ कोटी रुपये झाले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत २२,३१८.८ कोटी रुपये होते.
तिमाही आधारावर निव्वळ नफ्यात ३.९ टक्क्यांनी घट झाली आहे, तर महसुलात ३.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हे आकडे दर्शवितात की खर्चाच्या दबावा असूनही कंपनीची व्यवसाय कामगिरी महसूल पातळीवर मजबूत आहे. एआय स्ट्रॅटेजीवर लक्ष केंद्रित करा. विप्रोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनी पल्लिया म्हणाले, “तिसऱ्या तिमाहीत, आम्ही आमच्या अपेक्षेनुसार व्यापक वाढ साध्य केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) एक धोरणात्मक अत्यावश्यकता बनत असताना, विप्रो इंटेलिजेंस एक अद्वितीय भूमिका बजावत आहे.”
त्यांनी स्पष्ट केले की कंपनीने त्यांचे एआय-सक्षम प्लॅटफॉर्म आणि सोल्यूशन्स अधिक मजबूत केले, विंग्स आणि वेगा द्वारे एआय-आधारित सेवांचा विस्तार केला आणि जागतिक नवोन्मेष नेटवर्कचा आणखी विस्तार केला. कामगार संहितेचा प्रभाव आयटी उद्योगात दिसून आला. नवीन कामगार संहितेचा प्रभाव केवळ विप्रोपुरता मर्यादित नव्हता.
त्याच्या इतर प्रमुख स्पर्धकांच्या तिमाही निकालांमध्ये देखील हा परिणाम स्पष्ट झाला. टीसीएसमध्ये तिसर्या तिमाहीत २,१२८ कोटींचा परिणाम झाला. इन्फोसिसमध्ये १,२८९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. एचसीएलटेक अंदाजे ७१९ कोटी रुपये एक-वेळ तरतूद केली. नवीन कामगार संहिता आयटी कंपन्यांच्या नफ्यावर अल्पकालीन दबाव आणत असताना, महसूल वाढ आणि एआय-केंद्रित धोरणे या क्षेत्राची दीर्घकालीन ताकद दर्शवतात. येत्या तिमाहीत खर्च स्थिरीकरणासह नफा वाढण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते.