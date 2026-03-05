Renault ने त्यांच्या खास SUV Bridger ची दाखवली पहिली झलक, कधी होणार लाँच? जाणून घ्या

Renault कंपनी लवकरच आपली नवी SUV Renault Bridger सादर करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने या कारची पहिली झलक दाखवली असून 10 मार्च 2026 रोजी ती अधिकृतपणे जगासमोर सादर केली जाणार आहे. Renault Duster नंतर रेनॉल्टची ही आणखी एक महत्त्वाची आणि मोठी कार ठरणार आहे. विशेष म्हणजे ही SUV पूर्णपणे भारतात तयार केली जाणार आहे.
डस्टर बनवणाऱ्या रेनॉल्ट कंपनीने आपल्या नवीन Bridger SUV ची पहिली झलक दाखवली आहे. समोर आलेल्या चित्रांनुसार ही SUV मजबूत आणि बॉक्सी डिझाइनमध्ये दिसणार आहे. कारच्या मागील दरवाज्यावर स्पेअर व्हील बसवलेले असेल, ज्यामुळे तिला ऑफ-रोड SUV सारखा दमदार लुक मिळणार आहे.
ही SUV 4 मीटरपेक्षा लहान आकाराची असेल आणि तिला डस्टरच्या खालील सेगमेंटमध्ये ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे अनेकजण तिला “मिनी डस्टर” असेही म्हणत आहेत. डस्टरसारखीच मजबूत रचना असली तरी आकाराने ती थोडी लहान असेल. ही कार विशेषतः भारतात लाँच होणार असली तरी तिला जागतिक बाजारात City SUV म्हणून सादर केले जाईल.
रेनॉल्ट 10 मार्च 2026 रोजी एका खास कार्यक्रमात Bridger SUV चे अनावरण करणार आहे. ही कार मोनोकोक प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल, ज्यामुळे ड्रायव्हिंग अधिक आरामदायक आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे. याच्या मजबूत आणि बॉक्सी डिझाइनमुळे ती थेट Maruti Suzuki Jimny आणि Mahindra Thar यांना टक्कर देऊ शकते.
ऑटो वेबसाईट Rush Lane च्या माहितीनुसार, या कारबाबत सध्या फारशी अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कार बाजार बनत असल्यामुळे रेनॉल्ट येथे आपली पकड अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. Bridger SUV विशेषतः भारतातील B-सेगमेंटसाठी तयार करण्यात येत असून या सेगमेंटमध्ये सर्वाधिक कार विक्री होते.