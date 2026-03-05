Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sanju Samson Catch Dropped By Harry Brook In 3rd Over Costs England In T20 World Cup 2026 Ind Vs Eng Semi Final

Sanju Samson चा सोपा कॅच सोडून केली हॅरी ब्रूकने चूक, 6 मारत उडवले इंग्लंडची झोप; थोडक्यासाठी शतक हुकले

संजू सॅमसनने इंग्लंडविरुद्ध पुन्हा एकदा धोकादायक सुरुवात केली, पण इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने तिसऱ्या षटकात एक साधा झेल सोडला आणि मॅचला कलाटणी मिळाली. संजूचे शतक मात्र हुकले.

Updated On: Mar 05, 2026 | 08:20 PM
संजू सॅमसनची धमाकेदार खेळी (फोटो सौजन्य - Instagram)

संजू सॅमसनची धमाकेदार खेळी (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • हॅरी ब्रूकने सोडला संजू सॅमसनचा सोपा झेल 
  • 89 धावांची केली संजूने खेळी
  • थोडक्यासाठी शतक हुकले, विराट कोहलीच्या रेकॉर्डशी बरोबरी 
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील हाय-व्होल्टेज सेमीफायनलमध्ये, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने एक चूक केली ज्यामुळे भारत विरूद्ध इंग्लंड या सामन्याचा पहिला डाव पूर्ण पालटला. डावाच्या तिसऱ्या षटकात फॉर्ममध्ये असलेल्या संजू सॅमसनची लाईफलाईन टीम इंडियासाठी स्ट्रोकने भरलेल्या विजयापेक्षा कमी नव्हती. हॅरी ब्रूकने अत्यंत सोपा झेल सोडल्यामुळे संपूर्ण जगाने एक मोकळा श्वास घेतला आणि याचा फायदा संजूने पूर्णतः उचलला. 

विराट कोहलीच्या रेकॉर्डशी बरोबरी करत संजूने यावेळी ८९ धावा केल्या. थोडक्यासाठी संजूचे शतक हुकल्याने चाहते नक्कीच नाराज झाले. मात्र संजूच्या खेळीसाठी सर्वांनीच  समाधान मानले आहे. 

हॅरी ब्रूकने एक मोठी चूक केली

भारतीय फलंदाज जोफ्रा आर्चरच्या ज्वलंत गोलंदाजीवर हल्ला करत होते. त्यानंतर, सॅमसनने आर्चरकडून मिड-ऑनवर एक पूर्ण चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू बॅटच्या खालच्या भागात जाऊन हवेत गेला, परंतु तिथे तैनात असलेल्या कर्णधार हॅरी ब्रूकने एक साधा झेल सोडला. ब्रूकच्या चेहऱ्यावर आर्चरची निराशा आणि पश्चात्ताप स्पष्टपणे दिसून येत होता.

IND vs ENG Semi Final: अभिषेक शर्माचा Flop Show! अत्यंत घाण शॉट मारून झाला आऊट, टायमिंगचा सर्व खेळ; केवळ पश्चात्ताप हाती

इंग्लंडसाठी हा झेल धोकादायक का आहे?

हा झेल फक्त एक विकेट नव्हती, तर ‘मॅच-विनर’ला क्रीजवर राहण्यासाठी आमंत्रण होते. सॅमसन मागील सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध नाबाद ९७ धावांची विनाशकारी खेळी करत आहे. जेव्हा एखादा फलंदाज अशा लयीत असतो तेव्हा त्याला थांबवणे अशक्य असते. तिसऱ्या षटकात मिळालेल्या या विश्रांतीमुळे, संजू आता पॉवरप्लेच्या उर्वरित षटकांमध्ये मुक्तपणे आक्रमण करू शकतो, ज्यामुळे भारताला मोठी धावसंख्या गाठता येते.

२६ चेंडूत अर्धशतक

हॅरी ब्रूकचा हा झेल इंग्लंडलाही महागात पडला आणि सॅमसनने फक्त २६ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. या स्पर्धेत सॅमसनने सलग दुसऱ्यांदा अर्धशतक झळकावले आहे. तो अजूनही २०० पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करत आहे. त्यामुळे, हा झेल सामन्यातील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो असंही मानण्यात येत आहे. इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून भारताला बॅटिंगसाठी आमंत्रण दिले आणि त्यानंतर संजूचा कॅच सोडून सर्वात मोठी चूक केली. याचा परिणाम म्हणजे संजूने प्रचंड धावा कुटल्या. 

ENG vs IND Semi Final Live: नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे; भारत करणार प्रथम फलंदाजी; पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

पहा व्हिडिओ 

Web Title: Sanju samson catch dropped by harry brook in 3rd over costs england in t20 world cup 2026 ind vs eng semi final

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ENG Semi Final: अभिषेक शर्माचा Flop Show! अत्यंत घाण शॉट मारून झाला आऊट, टायमिंगचा सर्व खेळ; केवळ पश्चात्ताप हाती
1

IND vs ENG Semi Final: अभिषेक शर्माचा Flop Show! अत्यंत घाण शॉट मारून झाला आऊट, टायमिंगचा सर्व खेळ; केवळ पश्चात्ताप हाती

ENG vs IND Semi Final Live: नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे; भारत करणार प्रथम फलंदाजी; पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11
2

ENG vs IND Semi Final Live: नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे; भारत करणार प्रथम फलंदाजी; पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

Afghanistan Cricket: अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये भूंकप! हेड कोचनंतर आता नवीन कर्णधाराची घोषणा; २४ वर्षीय खेळाडूकडे संघाची कमान
3

Afghanistan Cricket: अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये भूंकप! हेड कोचनंतर आता नवीन कर्णधाराची घोषणा; २४ वर्षीय खेळाडूकडे संघाची कमान

T20 World Cup 2026: “मला फक्त घरी जायचंय…”, वेस्ट इंडीजचे मुख्य प्रशिक्षक अडचणीत? Daren Sammy ची भावूक हाक
4

T20 World Cup 2026: “मला फक्त घरी जायचंय…”, वेस्ट इंडीजचे मुख्य प्रशिक्षक अडचणीत? Daren Sammy ची भावूक हाक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sanju Samson चा सोपा कॅच सोडून केली हॅरी ब्रूकने चूक, 6 मारत उडवले इंग्लंडची झोप; थोडक्यासाठी शतक हुकले

Sanju Samson चा सोपा कॅच सोडून केली हॅरी ब्रूकने चूक, 6 मारत उडवले इंग्लंडची झोप; थोडक्यासाठी शतक हुकले

Mar 05, 2026 | 08:20 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!

पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
नवीन शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरु! ऐनवाडी येथे नववी-दहावीचे वर्गांना ‘या’ तारखेपासून सुरुवात

नवीन शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरु! ऐनवाडी येथे नववी-दहावीचे वर्गांना ‘या’ तारखेपासून सुरुवात

Mar 05, 2026 | 08:11 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
देशात पेट्रोल, डिझेल आणि LPG ची कमतरता नाही! मध्य पूर्वेतील तणावावर मात करण्यासाठी भारताचा प्लॅन-बी तयार

देशात पेट्रोल, डिझेल आणि LPG ची कमतरता नाही! मध्य पूर्वेतील तणावावर मात करण्यासाठी भारताचा प्लॅन-बी तयार

Mar 05, 2026 | 08:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM