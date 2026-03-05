Sanju Samson चा सोपा कॅच सोडून केली हॅरी ब्रूकने चूक, 6 मारत उडवले इंग्लंडची झोप; थोडक्यासाठी शतक हुकले

विराट कोहलीच्या रेकॉर्डशी बरोबरी करत संजूने यावेळी ८९ धावा केल्या. थोडक्यासाठी संजूचे शतक हुकल्याने चाहते नक्कीच नाराज झाले. मात्र संजूच्या खेळीसाठी सर्वांनीच समाधान मानले आहे.
हॅरी ब्रूकने एक मोठी चूक केली
भारतीय फलंदाज जोफ्रा आर्चरच्या ज्वलंत गोलंदाजीवर हल्ला करत होते. त्यानंतर, सॅमसनने आर्चरकडून मिड-ऑनवर एक पूर्ण चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू बॅटच्या खालच्या भागात जाऊन हवेत गेला, परंतु तिथे तैनात असलेल्या कर्णधार हॅरी ब्रूकने एक साधा झेल सोडला. ब्रूकच्या चेहऱ्यावर आर्चरची निराशा आणि पश्चात्ताप स्पष्टपणे दिसून येत होता.
इंग्लंडसाठी हा झेल धोकादायक का आहे?
हा झेल फक्त एक विकेट नव्हती, तर ‘मॅच-विनर’ला क्रीजवर राहण्यासाठी आमंत्रण होते. सॅमसन मागील सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध नाबाद ९७ धावांची विनाशकारी खेळी करत आहे. जेव्हा एखादा फलंदाज अशा लयीत असतो तेव्हा त्याला थांबवणे अशक्य असते. तिसऱ्या षटकात मिळालेल्या या विश्रांतीमुळे, संजू आता पॉवरप्लेच्या उर्वरित षटकांमध्ये मुक्तपणे आक्रमण करू शकतो, ज्यामुळे भारताला मोठी धावसंख्या गाठता येते.
२६ चेंडूत अर्धशतक
हॅरी ब्रूकचा हा झेल इंग्लंडलाही महागात पडला आणि सॅमसनने फक्त २६ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. या स्पर्धेत सॅमसनने सलग दुसऱ्यांदा अर्धशतक झळकावले आहे. तो अजूनही २०० पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करत आहे. त्यामुळे, हा झेल सामन्यातील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो असंही मानण्यात येत आहे. इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून भारताला बॅटिंगसाठी आमंत्रण दिले आणि त्यानंतर संजूचा कॅच सोडून सर्वात मोठी चूक केली. याचा परिणाम म्हणजे संजूने प्रचंड धावा कुटल्या.
पहा व्हिडिओ
Ohhhhh, Harry Brook! 😳 Sanju Samson makes the most of the lifeline and sends it into the stands! 🚀 ICC Men’s #T20WorldCup | Semi-final 2 | #INDvENG | LIVE NOW 👉 https://t.co/L2OuYBUDbL pic.twitter.com/zOWfIEAdUv — Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026