#WATCH | Foreign Secretary Vikram Misri, on behalf of Government of India, signed the Condolence Book at the Embassy of Iran in New Delhi today, and offered condolences to the slain Supreme Leader of Iran Ayatollah Ali Khamenei. pic.twitter.com/A3IP2d0diX — ANI (@ANI) March 5, 2026
इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांच्या निधनानंतर, नवी दिल्लीतील इराणी दूतावासाने एक दिवस आधी घोषणा केली होती की ते एक शोक पुस्तिका ठेवेल जेणेकरून लोक येऊन त्यांचे शोक नोंदवू शकतील. परिणामी, भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी दूतावासाला भेट दिली आणि शोक व्यक्त करण्यासाठी शोक पुस्तिकेवर स्वाक्षरी केली. दूतावासाने भारतीय नागरिक, राजनयिक आणि इतर सहानुभूतीशील लोकांना शोक पुस्तिकेवर स्वाक्षरी करून शोक व्यक्त करण्याचे आवाहन केले.
२८ फेब्रुवारी रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संयुक्त लष्करी हल्ल्यात अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. इराणी माध्यमांनी या घटनेची पुष्टी केली आणि ४० दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला. या घटनेने मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला. तेहरानने अनेक अमेरिकन तळांवर आणि आखाती देशांवर हल्ला केला, तर अझरबैजानवर ड्रोन हल्ल्यांमुळे राजनैतिक तणाव आणखी वाढला.
हल्ल्यात अली खामेनेईचे जवळचे नातेवाईकही ठार झाल्याचे वृत्त आहे, ज्यात त्यांची सून, मुलगी आणि नातू यांचा समावेश आहे. हल्ल्यात जखमी झालेल्या खामेनींच्या पत्नीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावादरम्यान, भारताने दोन्ही देशांना शांतता राखण्याचे आणि संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांची गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नांचे आवाहन केले.
