भारताने आज इराणबद्दलची आपली भूमिका स्पष्ट केली. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी आज इराणी दूतावासाला भेट दिली, जिथे त्यांनी अयातुल्ला अली खमेनी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि शोक नोंदवहीवर स्वाक्षरी केली.

Updated On: Mar 05, 2026 | 08:34 PM
इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या निधनानंतर भारतात निदर्शने तीव्र झाली. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या निधनाबद्दल केंद्र सरकारला (Central Goverment) शोक का व्यक्त केला नाही असा प्रश्न विचारला जात होता. या प्रश्नांच्या दरम्यान, भारताने आज इराणबद्दलची आपली भूमिका स्पष्ट केली. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी आज इराणी दूतावासाला भेट दिली, जिथे त्यांनी अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि शोक नोंदवहीवर स्वाक्षरी केली.

इराणी दूतावासात शोक नोंदवही

इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांच्या निधनानंतर, नवी दिल्लीतील इराणी दूतावासाने एक दिवस आधी घोषणा केली होती की ते एक शोक पुस्तिका ठेवेल जेणेकरून लोक येऊन त्यांचे शोक नोंदवू शकतील. परिणामी, भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी दूतावासाला भेट दिली आणि शोक व्यक्त करण्यासाठी शोक पुस्तिकेवर स्वाक्षरी केली. दूतावासाने भारतीय नागरिक, राजनयिक आणि इतर सहानुभूतीशील लोकांना शोक पुस्तिकेवर स्वाक्षरी करून शोक व्यक्त करण्याचे आवाहन केले.

२८ फेब्रुवारी रोजी निधन

२८ फेब्रुवारी रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संयुक्त लष्करी हल्ल्यात अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. इराणी माध्यमांनी या घटनेची पुष्टी केली आणि ४० दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला. या घटनेने मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला. तेहरानने अनेक अमेरिकन तळांवर आणि आखाती देशांवर हल्ला केला, तर अझरबैजानवर ड्रोन हल्ल्यांमुळे राजनैतिक तणाव आणखी वाढला.

खामेनींच्या पत्नीचाही मृत्यू

हल्ल्यात अली खामेनेईचे जवळचे नातेवाईकही ठार झाल्याचे वृत्त आहे, ज्यात त्यांची सून, मुलगी आणि नातू यांचा समावेश आहे. हल्ल्यात जखमी झालेल्या खामेनींच्या पत्नीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावादरम्यान, भारताने दोन्ही देशांना शांतता राखण्याचे आणि संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांची गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नांचे आवाहन केले.

