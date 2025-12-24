Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Have You Lost Your 10th Or 12th Mark Sheet Or Certificate Then Order A Duplicate Copy From This Government Portal

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनो आता नो टेन्शन! मार्कशीट किंवा सर्टिफिकेट हरवलंय? घरबसल्या ‘या’ सरकारी पोर्टलवरून मागवा डुप्लिकेट

ऑनलाइन फक्त तुम्हाला थोडीफार माहिती भरून तुम्हाला फॉर्म भरायचा आहे, तो फॉर्म सबमिट केला की दहा ते पंधरा दिवसाने तुमचं जे काही मार्कशीट असेल, सर्टिफिकेट असेल ते तुम्हाला तुमच्या घरी पोस्टने मिळणार आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 07:47 PM
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनो आता नो टेन्शन! (Photo Credit - X)

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनो आता नो टेन्शन! (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनो आता नो टेन्शन!
  • मार्कशीट किंवा सर्टिफिकेट हरवलंय?
  • घरबसल्या ‘या’ सरकारी पोर्टलवरून मागवा डुप्लिकेट
How to Apply for a Lost Marksheet: दहावी किंवा बारावीचे गुणपत्रक (Marksheet) किंवा प्रमाणपत्र (Certificate) हरवणे ही मोठी समस्या असते. पण आता तुम्हाला बोर्डाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र सरकारने ‘रिप्रिंट/डुप्लिकेट सर्टिफिकेट पोर्टल’ सुरू केले असून, याद्वारे तुम्ही तुमचे प्रमाणपत्र थेट पोस्टाने घरी मागवू शकता. सरकारने आता नवीन प्रोसेस ऑनलाइन पद्धतीने सुरू केलेली आहे. ऑनलाइन फक्त तुम्हाला थोडीफार माहिती भरून तुम्हाला फॉर्म भरायचा आहे, तो फॉर्म सबमिट केला की दहा ते पंधरा दिवसाने तुमचं जे काही मार्कशीट असेल, सर्टिफिकेट असेल ते तुम्हाला तुमच्या घरी पोस्टने मिळणार आहे. यासाठी ऑनलाईन फॉर्म कसा भरणायचा आहे जाणून घेवूया.

कोणती कागदपत्रे मिळू शकतात?

दहावी/बारावीचे गुणपत्रक (Duplicate Marksheet)

बोर्ड सर्टिफिकेट (Duplicate Certificate)

स्थलांतर प्रमाणपत्र (Migration Certificate)

तात्पुरते प्रमाणपत्र (Provisional Certificate)

अर्ज करण्याची सोपी ऑनलाईन पद्धत 

१. नोंदणी आणि लॉगिन:

सर्वात आधी boardmarksheet.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर जा. तुमचा मोबाईल नंबर टाकून OTP द्वारे व्हेरिफाय करा. त्यानंतर तुमचा ई-मेल आयडी टाकून तोही ओटीपीद्वारे व्हेरिफाईड करून ‘Next’ वर क्लिक करा.

२. वर्गाची निवड:

डॅशबोर्डवर तुम्हाला SSC (१० वी) किंवा HSC (१२ वी) असे दोन पर्याय दिसतील. तुमचे जे प्रमाणपत्र हरवले आहे, तो वर्ग निवडा. त्यानंतर ‘Fill Application Form’ या बटणावर क्लिक करा.

हे देखील वाचा: December Deadline: ३१ डिसेंबरपूर्वी उरका ‘ही’ ३ महत्त्वाची कामे; अन्यथा १ जानेवारीपासून बसणार मोठा आर्थिक फटका

३. माहिती भरणे (Application Form)

वैयक्तिक माहिती जसे तुमचे पूर्ण नाव (इंग्रजी कॅपिटलमध्ये), आईचे नाव, परीक्षा सीट नंबर (Seat Number) तसेच परीक्षेचे वर्ष आणि महिना (उदा. जे काही असेल ते) निवडा. तुमच्या शाळा किंवा कॉलेजचे नाव अचूक भरा. सध्याचा पूर्ण पत्ता आणि पिनकोड टाका. याच पत्त्यावर तुमचे सर्टिफिकेट पोस्टाने येईल.

४. कागदपत्रे अपलोड करणे

आधार कार्डची पीडीएफ फाईल अपलोड करा. बोर्डाच्या फॉरमॅटनुसार एक प्रतिज्ञापत्र तयार करून ते पीडीएफ स्वरूपात जी साईझ असेल अपलोड करा.

५. ऑनलाईन फी भरणे:

ही सेवा मोफत नाही. साध्या अर्जासाठी अंदाजे ५०० रुपये तर तातडीच्या (Urgent) अर्जासाठी ६०० रुपये शुल्क लागते. तुम्ही UPI, QR Code, किंवा डेबिट कार्डद्वारे ऑनलाईन पेमेंट करू शकता. पेमेंट झाल्यावर मिळणारी पावती (Receipt) डाऊनलोड करून जतन करा.

किती दिवसात मिळणार प्रमाणपत्र?

तुमचा अर्ज यशस्वीरीत्या सबमिट झाल्यानंतर, साधारणपणे १० ते १५ दिवसांच्या आत तुमचे सर्टिफिकेट किंवा मार्कशीट तुम्ही दिलेल्या पत्त्यावर भारतीय पोस्टाद्वारे पोहोचवले जाते. तुम्ही डॅशबोर्डवर जाऊन तुमच्या अर्जाचे स्टेटस देखील चेक करू शकता.

महत्त्वाचे मुद्दे लक्ष्यात ठेवा

माहिती भरताना स्पेलिंग आणि सीट नंबरची चूक करू नका. तसेच, प्रतिज्ञापत्राचा नमुना वेबसाईटवर उपलब्ध आहे, तोच वापरावा. सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत ‘Application ID’ सांभाळून ठेवा.

हे देखील वाचा: Aadhaar Pan Linking: पॅन-आधार लिंक करण्यासाठी शेवटची संधी! दुर्लक्ष केल्यास बसू शकतो मोठा आर्थिक फटका

Web Title: Have you lost your 10th or 12th mark sheet or certificate then order a duplicate copy from this government portal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 07:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू
1

“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू

आता दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या सुरक्षेत मोठी वाढ! राज्यस्तरीय दक्षता समिती होणार स्थापन
2

आता दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या सुरक्षेत मोठी वाढ! राज्यस्तरीय दक्षता समिती होणार स्थापन

मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या परीक्षेत मोठा बदल, परीक्षा केंद्रांवरील शिक्षकांच्या अदलाबदलीस स्थगिती
3

मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या परीक्षेत मोठा बदल, परीक्षा केंद्रांवरील शिक्षकांच्या अदलाबदलीस स्थगिती

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल
4

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM