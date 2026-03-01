CAPF असिस्टंट कमांडंट परीक्षा 2026 ची अधिसूचना जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज; पदवीधर असणे आवश्यक

देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्याचे आणि अर्धसैनिक दलांमध्ये अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सेंट्रल आर्म्ड पोलिस फोर्स (CAPF) असिस्टंट कमांडंट परीक्षा 2026 ची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या भरतीद्वारे सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय राखीव पोलिस दल (CRPF), भारत-तिबेट सीमा पोलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) आणि सशस्त्. सीमा बल (SSB) यांसारख्या प्रतिष्ठित दलांमध्ये नोकरीची संधी मिळणार आहे. इच्छुक उमेदवार UPSC च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून 12 मार्च 2026 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. सामान्य आणि ओबीसी प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क 200 रुपये आहे, तर अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांसाठी अर्ज पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आला आहे.
या भरती मोहिमेत एकूण पदे विविध दलांमध्ये विभागली गेली आहेत. BSF साठी 108 पदे, CRPF साठी 106 पदे, CISF साठी 70 पदे, SSB साठी 53 पदे आणि ITBP साठी 12 पदांचा समावेश आहे. उमेदवाराचे वय 20 ते 25 वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक आहे. तसेच मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर असणे अनिवार्य आहे.
निवड प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांत पार पडते. पहिल्या टप्प्यात लेखी परीक्षा घेतली जाते. त्यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) साठी बोलावले जाते. या चाचणीत 800 मीटर धाव 3 मिनिटे 45 सेकंदात आणि 100 मीटर धाव 16 सेकंदात पूर्ण करणे आवश्यक आहे. याशिवाय लांब उडी आणि गोळाफेक यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी आतापासूनच शारीरिक तयारीला सुरुवात करावी, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात.
अर्ज प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी UPSC ने युनिव्हर्सल रजिस्ट्रेशन प्रणाली सुरू केली आहे. उमेदवारांनी प्रथम UPSC Online पोर्टलवर जाऊन अकाउंट तयार करावे. त्यानंतर ईमेल आणि मोबाईल नंबरद्वारे OTP व्हेरिफिकेशन करावे. लॉगिन केल्यानंतर वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक तपशील, फोटो आणि सही अपलोड करावी लागेल. तसेच लाईव्ह फोटो कॅप्चर करणेही आवश्यक आहे.
यानंतरच्या टप्प्यात कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, उत्पन्नाचे स्रोत आणि वैयक्तिक आवडी यांची माहिती भरावी लागेल. शेवटी परीक्षा केंद्र निवडून अर्ज शुल्क भरून फॉर्म अंतिम सबमिट करावा. अर्ज करताना सर्व कागदपत्रांचे फाइल नाव इंग्रजीत ठेवावे आणि माहिती अचूक भरावी, कारण कोणतीही चूक झाल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो.