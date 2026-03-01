इराणवरील हल्ल्यानंतर हाहाकार; अभिनेत्री मंदाना करीमी भावुक, म्हणाली “आता गमावण्यासारखं काही उरलंच नाही…”

अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांवर क्षेपणास्त्र डागून मोठा हल्ला केला आहे. या हल्ल्यानंतर इराणमध्ये सर्वत्र विध्वंसाचे दृश्य पाहायला मिळाले आहे. आपल्या जन्मभूमीवर संकटाचे सावट पाहून तेथे जन्मलेली अभिनेत्री मंदाना करीमी अत्यंत व्यथित आणि दुःखी झाल्या आहेत. तसेच अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर पोस्ट देखील शेअर केली आहे. आणि आपले मत व्यक्त केले आहे.
मंदाना करिमी झाल्या भावुक
मंदाना करिमी ही इराणची राजधानी तेहरानची रहिवासी आहे. मात्र, ती गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात राहत आहे. आता इराणमध्ये सुरू असलेल्या बॉम्बस्फोटांमुळे तिला तिथल्या लोकांच्या सुरक्षिततेची चिंता आहे. मंदानाने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ती रडताना दिसत आहे. ती रडताना तिच्या मातृभाषेत काहीतरी बोलतानाही दिसत आहे.
मंदानाच्या चेहऱ्यावर वेदना आणि अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यांनी व्हिडिओसोबत कॅप्शनमध्ये लिहिले की, “खूप वेदना आहेत, पण तितकीच आशाही आहे. कदाचित यावेळचा नौरोज (इराणी नववर्ष) काहीसा वेगळा असेल. इराणसाठी प्रार्थना करा.”
इराणवरील हल्ल्यानंतर मंदाना काय म्हणाली?
अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या मृत्यूची बातमी समोर आली आहे. त्यानंतर इराणमधील काही व्हिडिओ समोर आले असून त्यामध्ये लोक आनंद साजरा करताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंदाना करीमी यांनी आपल्या एका स्टोरीत इराणी लोक आनंद का व्यक्त करत आहेत, यामागचे कारण स्पष्ट केले आहे.
मंदानाने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, “अनेक वेळा लोक युद्धामुळे आनंद व्यक्त करत नाहीत, तर गुदमरवणारी परिस्थिती संपल्यामुळे आनंदी होतात. अनेक वर्षे सतत दबावाखाली राहिल्याने माणसांची स्वप्नेही हळूहळू लहान होत जातात. प्रत्येक सकाळी चिंतेच्या भावनेने दिवसाची सुरुवात करावी लागते. अशा वेळी काही लोक युद्धाकडे मुक्ती म्हणून पाहतात. त्यांना विध्वंस आवडतो म्हणून नाही, तर त्यांच्या मते आता गमावण्यासारखे काहीच उरलेले नसते.” असे अभिनेत्री म्हणाली आहे.
मंदाना करीमीबद्दल सांगायचे झाले तर त्या मूळच्या इराणमधील तेहरान येथील आहेत. मात्र गेली अनेक वर्षे त्या भारतात वास्तव्यास आहेत. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात मॉडेल म्हणून केली. ‘भाग जॉनी’ आणि ‘क्या कूल हैं हम’ यांसारख्या चित्रपटांत ही अभिनेत्री चमकली आहेत. तसेच सलमान खान यांच्या ‘बिग बॉस’ या रिॲलिटी शोमध्येही त्या सहभागी झालेल्या दिसल्या आहेत. वर्ष २०२२ मध्ये त्या एकता कपूर यांच्या ‘लॉक अप’ या शोमध्येही दिसल्या होत्या.