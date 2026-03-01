“जगभरात मुस्लीमांवर अन्याय..”, US-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर Ajaz Khanने व्यक्त केला संताप, अभिनेत्याचे विधान चर्चेत

शनिवारी इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर जगात भितीचे वातावरण पसरले आहे. लोक घाबरले आहेत आणि मिनिटा मिनिटाला परिस्थिती जाणून घेण्याची मागणी करत आहेत. दरम्यान, अभिनेता एजाज खानने या समस्येवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्याने म्हटले आहे की अल्लाह रागावला आहे, म्हणूनच हे सर्व घडत आहे.
एजाज खानने व्हिडिओ शेअर केला आणि म्हटले की, “जगात काय चालले आहे ते तुम्ही पाहत असाल. रमजानच्या महिन्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर बॉम्बस्फोट केले. इराणला राग आला आणि त्याने अरब देशांवर बॉम्बस्फोट केले.”
ते पुढे म्हणाले, “अल्लाह आपल्यावर रागावला आहे, म्हणूनच जगभरातील मुस्लिमांवर अत्याचार होत आहेत. रमजान महिन्यात प्रत्येक देशात बॉम्ब पडत आहेत. हा मुस्लिमांवर अल्लाहचा क्रोध आहे. प्रार्थना करा. एकमेकांना आधार द्या. चांगले काम करा. जकात द्या. गरिबांना मदत करा. पैसे कबरीत जाणार नाहीत.”
एजाज खान हा एक भारतीय अभिनेता आहे ज्याने २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला चित्रपटांमध्ये आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि नंतर टेलिव्हिजनवर आला. तो “श्श…कोई है,” “क्या होगा निम्मो का,” आणि “रहे तेरा आशीर्वाद” सारख्या कार्यक्रमांमध्ये दिसला आहे आणि “लम्हा,” “अल्लाह के बंदे,” आणि “रक्त चरित्र II” सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. “बिग बॉस ७” मध्ये वाइल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून दिसल्यानंतर त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली, जिथे त्याच्या स्पष्टवक्त्या व्यक्तिमत्त्वाने त्याला अंतिम फेरीत पोहोचवले.
एजाज यापूर्वी अनेक वादात अडकला आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये, त्याला मुंबई पोलिसांच्या नार्कोटिक्स सेलने ड्रग्ज बाळगल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती आणि त्याने आर्थर रोड तुरुंगात दोन वर्षांहून अधिक काळ घालवला होता. सुटकेनंतर, त्याने तुरुंगात त्याला आलेल्या कठीण परिस्थितीबद्दल सार्वजनिकपणे सांगितले.