आधी शिक्षण घे..वैज्ञानिक हो…; शहीद होण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या चिमुरड्याला खामेनेईचा मोलाचा सल्ला, ‘तो’ VIDEO व्हायरल

Ayatollah Ali Khamenei Death : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूने देशभरात शोककाळी पसरली आहे. याच वेळी सोशल मीडियावर खामेनेईंचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत.

Updated On: Mar 01, 2026 | 02:51 PM
Ayatollah Ali Khamenei Video

आधी शिक्षण घे..वैज्ञानिक हो...; शहीद होण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या चिमुरड्याला खामेनेईचा मोलाचा सल्ला, 'तो' VIDEO व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • शहीद होण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या चिमुरड्याला खामेनेईचा मोलाचा सल्ला
  • ‘तो’ VIDEO व्हायरल
  • काय म्हणाले होते खामेनेई?
Ayatollah Ali Khamenei Video : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांचा इस्रायली हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यामुेळे इराणमध्ये शोककळा पसरली असून ४० दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच शिया मुस्लिम आणि खामेनेई समर्थकांमध्ये देखील संतापाची लाट उसळली आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान सोशल मीडियावर एक अत्यंत आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. या व्हिडिओमध्ये खामेनेई एका लहान मुलाला मोलाचा सल्ला देत आहे.

Iran Israel युद्धात दुबईचा बळी! अमेरिकेन सैन्य नसतानाही दुबईला का केलं लक्ष्य? धक्कादायक कारण उघडकीस

नेमकं काय म्हणाले खामेनेई ?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये खामेनेई यांना भेटायला एक लहान मुलगा आलेला आहे. यावेळी लहान मुलगा खामेनेईंना, मला शहीद व्हायचे आहे असे म्हणतो. यावर खामेनेई चिमुरड्याला अगदी मोलाचा सल्ला देतात. त्याला समजवत ते म्हणतात की, तू आधी मोठा हो, बाळ  आता तुझे वय शहीद होण्याचे नाही तर शिक्षण घेण्याचे आहे. तू अभ्यास कर, विज्ञान शिक आणि एक महान शास्त्रज्ञ हो.  जेव्हा तु मोठा होशील आणि तुझे शरीर थकलेले असेल तेव्हा मृत्यूता वितार करत. सध्या देशासाठी जग आणि शिक्षणे ते महत्वाचे आहे.

सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण खामेनेईंचे कौतुक करत आहेत. अनेकांनी त्यांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केला आहे. तसेच इस्रायली हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरु आहेत. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने हल्ल्याचा बदला घेण्याची शपथ घेतली आहे. सध्या खामेनेईनंतर इराणची सत्ता कोणाकडे जाणार याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

US Iran Conflict : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करत Trump यांचा इराणला इशारा, संपूर्ण जगभरात खळबळ

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Mar 01, 2026 | 02:51 PM

