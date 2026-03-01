Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Ramadan Mourning Spreads After Assassination Of Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei

World War 3 : अयातुल्ला अली खामेनेईच्या हत्येमुळे रमजानवर पसरली शोककळा; शिया मुस्लीमांचा भारतात शोक

World War 3 : इराण आणि इस्त्राइलमध्ये विनाशकारी युद्ध सुरु झाले आहे. यामध्ये इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई यांची हत्या झाल्यामुळे शिया मुस्लीम नाराज झाले आहेत. तसेच रमजानच्या महिन्यावर शोककळा पसरली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:05 PM
Ramadan mourning spreads after assassination of Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei

इराण सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेईच्या हत्येमुळे रमजानवर शोककळा पसरली (फोटो - AI)

Follow Us:
Follow Us:
  • सुप्रीम नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांची हत्या
  • भारतामध्ये जोरदार आंदोलन आणि शोक
  • रमजानच्या महिन्यावर पसरली शोककळा
Ayatollah Ali Khamenei Death : नवी दिल्ली : इराण आणि इस्त्राइलच्या वादाचे विनाशकारी युद्धात रुपांतर झाले आहे. क्षेपणास्त्र हल्ले आणि बॉम्बस्फोटामुळे दोन्ही देशांमध्ये अशांतता पसरली आहे. तसेच 40 हून अधिक लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झला. यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांची हत्या झाली. या घटनेमुळे शिया मुस्लीम आक्रमक झाले आहेत. भारतामध्ये देखील विविध ठिकाणी जोरदार आंदोलन आणि शोक व्यक्त केला आहे. उत्तर प्रदेश आणि काश्मीरच्या अनेक भागांमध्ये खामेनेई अमर रहे अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. तसेच सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या मृत्यूमुळे रमजानच्या सणावर शोककळा पसरली आहे.

काश्मीरमधील निदर्शनांचे कारण म्हणजे खामेनेई हे अत्यंत लोकप्रिय पॅलेस्टिनी समर्थक नेते म्हणून ओळखले जात होते. त्याचबरोबर शिया मुस्लिमांना खामेनींबद्दल तीव्र सहानुभूती होती. खामेनी काश्मीरच्या शिया मुस्लिमांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय होते आणि म्हणूनच लोक त्यांच्या मृत्युवर शोक व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश आणि बंगलौरमध्ये देखील ही निदर्शन दिसून येत आहेत. श्रीनगरमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले असून अमेरिकेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आहेत.

हे देखील वाचा : Iran Israel वादाचे भारतात पडसाद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर शेकडो शिया मुस्लीम रस्त्यावर, श्रीनगरमध्ये जोरदार निदर्शने

सध्या रमजानचा महिना सुरु आहे. मुस्लिम धर्मीयांसाठी अत्यंत पवित्र आणि महत्त्वाचा काळ मानला जातो. येत्या 20 मार्चला रमजान ईद देखील आहे. मात्र सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांची हत्या करण्यात आल्यामुळे रमजानवर शोककळा पसरली आहे. यामुळे शिया मुस्लीम बांधवांनी शोक व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर अनेक ठिकाणी शिया मुस्लीमांनी माचम केला. तसेच अली खामेनेई अमर रहे अशा घोषणा देखील दिल्या आहेत.

पाकिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या दुतावासाची तोडफोड

अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि त्याचे सर्वात भीषण पडसाद शेजारील देश पाकिस्तानमध्ये उमटले आहेत. कराची शहरात रविवारी संतापाचा उद्रेक पाहायला मिळाला. खामेनी यांच्या हत्येला अमेरिका जबाबदार असल्याचा आरोप करत हजारो आंदोलकांनी कराचीतील अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाला (US Consulate) लक्ष केले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून, पोलीस आणि आंदोलकांमधील चकमकीत आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने पाकिस्तानमध्ये गृहयुद्धासारखी भीतीदायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

हे देखील वाचा :  Iran-Israel War: महायुद्ध संपले नाही! इराणच्या मशिदीवर ‘लाल झेंडा’, रक्ताचा बदला घेण्याची गर्जना; ट्रम्पनेही दिली ‘भयंकर’ धमकी

 

Web Title: Ramadan mourning spreads after assassination of iran supreme leader ayatollah ali khamenei

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आधी शिक्षण घे..वैज्ञानिक हो…; शहीद होण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या चिमुरड्याला खामेनेईचा मोलाचा सल्ला, ‘तो’ VIDEO व्हायरल
1

आधी शिक्षण घे..वैज्ञानिक हो…; शहीद होण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या चिमुरड्याला खामेनेईचा मोलाचा सल्ला, ‘तो’ VIDEO व्हायरल

Iran-Israel War: महायुद्ध संपले नाही! इराणच्या मशिदीवर ‘लाल झेंडा’, रक्ताचा बदला घेण्याची गर्जना; ट्रम्पनेही दिली ‘भयंकर’ धमकी
2

Iran-Israel War: महायुद्ध संपले नाही! इराणच्या मशिदीवर ‘लाल झेंडा’, रक्ताचा बदला घेण्याची गर्जना; ट्रम्पनेही दिली ‘भयंकर’ धमकी

US-Israel Iran war: खामेनींच्या मृत्यूचे पडसाद पाकिस्तानात; आंदोलकांचा अमेरिकन दूतावासावर हल्ला, गोळीबारात 8 जणांचा करुण अंत
3

US-Israel Iran war: खामेनींच्या मृत्यूचे पडसाद पाकिस्तानात; आंदोलकांचा अमेरिकन दूतावासावर हल्ला, गोळीबारात 8 जणांचा करुण अंत

US Iran Conflict : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करत Trump यांचा इराणला इशारा, संपूर्ण जगभरात खळबळ
4

US Iran Conflict : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर आनंद व्यक्त करत Trump यांचा इराणला इशारा, संपूर्ण जगभरात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World War 3 : अयातुल्ला अली खामेनेईच्या हत्येमुळे रमजानवर पसरली शोककळा; शिया मुस्लीमांचा भारतात शोक

World War 3 : अयातुल्ला अली खामेनेईच्या हत्येमुळे रमजानवर पसरली शोककळा; शिया मुस्लीमांचा भारतात शोक

Mar 01, 2026 | 03:05 PM
Love Jihad: ओळख लपवून जाळ्यात ओढले! ‘करण सिंह’ नावाचा बनाव करून मैत्री, मग अश्लील Video बनवून….

Love Jihad: ओळख लपवून जाळ्यात ओढले! ‘करण सिंह’ नावाचा बनाव करून मैत्री, मग अश्लील Video बनवून….

Mar 01, 2026 | 02:47 PM
Karjat News : अखेर ‘स्वच्छता अभियान’ यशस्वी; गावकऱ्यांच्या श्रमदानाने तालुका झाला कचरा मुक्त

Karjat News : अखेर ‘स्वच्छता अभियान’ यशस्वी; गावकऱ्यांच्या श्रमदानाने तालुका झाला कचरा मुक्त

Mar 01, 2026 | 02:46 PM
Chhatrapati Sambhajinagar हादरले! ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर भटक्या कुत्र्यांचा जीवघेणा हल्ला; शरीरावर १०० हून अधिक जखमा

Chhatrapati Sambhajinagar हादरले! ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर भटक्या कुत्र्यांचा जीवघेणा हल्ला; शरीरावर १०० हून अधिक जखमा

Mar 01, 2026 | 02:44 PM
फॅमिलीसाठी बजेट कार! Nissan Gravite दमदार इंजीनसह खतरनाक फीचर्स; जाणून घ्या किंमत…

फॅमिलीसाठी बजेट कार! Nissan Gravite दमदार इंजीनसह खतरनाक फीचर्स; जाणून घ्या किंमत…

Mar 01, 2026 | 02:43 PM
बोलण्यावरून अल्पवयीन मुलीची तरुणाने काढली छेड; सतत मेसेज करायचा अन्…

बोलण्यावरून अल्पवयीन मुलीची तरुणाने काढली छेड; सतत मेसेज करायचा अन्…

Mar 01, 2026 | 02:36 PM
SA vs ZIM Toss Update : सिकंदर रझाने नाणेफेक जिंकले, झिम्बाब्वे पहिले करणार फलंदाजी! ZIM दक्षिण आफ्रिकेला रोखणार का?

SA vs ZIM Toss Update : सिकंदर रझाने नाणेफेक जिंकले, झिम्बाब्वे पहिले करणार फलंदाजी! ZIM दक्षिण आफ्रिकेला रोखणार का?

Mar 01, 2026 | 02:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM