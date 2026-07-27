MBA Entrance Exam: मॅनेजमेंट प्रवेशाची कॅट परीक्षा ‘या’ तारखेला होणार; जाणून घ्या परीक्षा पॅटर्न आणि महत्त्वपूर्ण बदल ..

MBA Entrance Exam: भारतीय व्यवस्थापन संस्थेद्वारे आयोजित CAT २०२६ परीक्षा २९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी घेतली जाईल. ही परीक्षा आयआयएमसह (IIM) देशातील अनेक प्रतिष्ठित बिझनेस स्कूलमध्ये एमबीए आणि इतर पोस्ट ग्रॅज्युएट मॅनेजमेंट प्रोग्राम्समध्ये प्रवेशासाठी घेतली जाते. परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी उत्तम रणनितीसह परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी एक्झाम पॅटर्न आणि मार्किंग स्कीम समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आधिकारिक सूचनेनुसार, या वर्षी CAT २०२६ च्या परीक्षा पॅटर्न आणि सिल्याबसमध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोडमध्ये होईल आणि ती तीन शिफ्टमध्ये आयोजित केली जाईल. त्यामुळे ज्या उमेदवारांनी मागील वर्षांच्या पॅटर्नच्या आधारावर तयारी केली आहे, त्यांना आपली रणनीती बदलण्याची गरज भासणार नाही.
CAT २०२६ मध्ये एकूण ६८ प्रश्न विचारले जातील. हे प्रश्न तीन वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागलेले असतील. उमेदवारांना प्रत्येक सेक्शनसाठी ठरवून दिलेल्या वेळेतच प्रश्न सोडवावे लागतील. परीक्षेदरम्यान वेळ पूर्ण होण्यापूर्वी एका सेक्शनमधून दुसऱ्या सेक्शनमध्ये जाण्याची परवानगी असणार नाही. संपूर्ण परीक्षेचा कालावधी १२० मिनिटांचा असेल आणि प्रत्येक सेक्शनसाठी ४० मिनिटांचा वेळ मिळेल.
CAT २०२६ च्या प्रश्नपत्रिकेत तीन प्रमुख सेक्शन समाविष्ट असतील. पहिला – व्हर्बल ॲबिलिटी अँड रीडिंग्स कॉम्प्रिहेंशन, ज्यामध्ये भाषा आणि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशनशी संबंधित प्रश्न असतील. दुसरा – डेटा इंटरप्रिटेशन अँड लॉजिकल रीझनिंग, ज्यामध्ये डेटा विश्लेषण आणि तार्किक क्षमतेची परीक्षा घेतली जाईल. तिसरा – क्वान्टिटेटिव्ह ॲपिट्यूड, ज्यामध्ये गणित आणि संख्यात्मक योग्यतेशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात.
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उमेदवारांनी परीक्षा देण्यापूर्वी मार्किंग स्कीम चांगल्या प्रकारे समजून घेतली पाहिजे. CAT २०२६ मध्ये MCQ आणि TITA अशा दोन्ही प्रकारचे प्रश्न असतील. प्रत्येक अचूक उत्तरासाठी ३ गुण दिले जातील. MCQ मध्ये चुकीचे उत्तर दिल्यास १ गुणाची निगेटिव्ह मार्किंग (वजा गुण) होईल. मात्र, TITA प्रश्न आणि न सोडवलेल्या प्रश्नांसाठी कोणतीही निगेटिव्ह मार्किंग असणार नाही. त्यामुळे MCQ सोडवताना अंदाज लावण्यापूर्वी काळजी घेणे गरजेचे आहे.
CAT २०२६ चा सिल्याबसही मागील वर्षांप्रमाणेच असेल. IIM परीक्षेचा सविस्तर अधिकृत सिल्याबस जाहीर करत नाही, प्रामुख्याने VARC, DILR आणि क्वान्टिटेटिव्ह ॲपिट्यूडमधून प्रश्न विचारले जातात. मागील वर्षांच्या ट्रेन्डच्या आधारावर उमेदवारांनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीझनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि आधुनिक गणित यांसारख्या विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
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या वर्षी परीक्षा पॅटर्न आणि सिल्याबसमध्ये कोणताही बदल झालेला नसल्यामुळे, उमेदवार मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका, मॉक टेस्ट आणि टाइम मॅनेजमेंटवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. विशेषतः MCQ मधील निगेटिव्ह मार्किंग लक्षात घेऊन केवळ त्याच प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, ज्यांच्याबद्दल पूर्ण खात्री असेल. दुसरीकडे, TITA प्रश्नांमध्ये निगेटिव्ह मार्किंग नसल्यामुळे विचार करून उत्तर देण्याचा फायदा मिळू शकतो. योग्य रणनीती, नियमित सराव आणि वेळ व्यवस्थापन हे CAT २०२६ मधील उत्कृष्ट कामगिरीची गुरुकिल्ली ठरतील.