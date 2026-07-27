सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Iit Foreign Language Courses French German Japanese Sanskrit Engineering Students

Foreign Language Courses: अभियांत्रिकीसोबत आता आयआयटीमध्ये शिकता येणार विदेशी भाषा? जाणून घ्या कोणत्या कोर्सचा आहे समावेश!

Updated On: Jul 27, 2026 | 12:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

IIT Foreign Language Courses: आता देशातील प्रतिष्ठित आयआयटी (IITs) केवळ तंत्रज्ञानच नाही तर फ्रेंच, जर्मन, जपानी आणि संस्कृत यांसारख्या विदेशी भाषांचे कोर्सेसही शिकवत आहेत? जाणून घ्या सविस्तर..

language

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

IIT Foreign Language Courses: भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) देश आणि जगभरात अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी प्रसिद्ध आहेत. मात्र आता अनेक आयआयटी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी, व्यावसायिकांसाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी विदेशी भाषा अभ्यासक्रमही चालवत आहेत. या कोर्सचा उद्देश केवळ नवीन भाषा शिकवणे हा नसून, विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय संस्कृती, जागतिक संधी आणि बहुभाषिक कौशल्यांशी जोडणे हा आहे. अनेक कार्यक्रम ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन स्वरूपातही उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे देशभरातील लोक याचा लाभ घेऊ शकतात.

देशातील विविध आयआयटी कॅम्पसमध्ये फ्रेंच, जर्मन, जपानी, मंदारिन (चिनी भाषा) आणि संस्कृत यांसारखे भाषा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. या कोर्सेसचे संचालन प्रामुख्याने संस्थांच्या ह्युमॅनिटीज विभागामार्फत किंवा इंटरनॅशनल रिलेशन्स ऑफिसद्वारे केले जाते. अनेक कोर्सेस बेसिक आणि एडव्हान्सड पातळीवर उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे नवीन आणि अनुभवी अशा दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना जोडता येते.

आयआयटी कानपूरमध्ये काय मिळेल?

आयआयटी कानपूर त्यांच्या फॉरेन लँग्वेज प्रोग्राम अंतर्गत फ्रेंच, जर्मन आणि जपानी भाषेचे कोर्सेस घेते. हे कोर्सेस बेसिक आणि एडव्हान्सड अशा दोन्ही स्तरांवर उपलब्ध आहेत. यामध्ये विद्यार्थी, संस्थेचे कर्मचारी आणि बाहेरील उमेदवारही अर्ज करू शकतात. वर्ग ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमातून चालवले जातात. कोर्स पूर्ण करणाऱ्या सहभागींना संस्थेमार्फत प्रमाणपत्रही दिले जाते.

आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी बॉम्बेमध्ये काय विशेष आहे?

आयआयटी दिल्लीच्या इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज लर्निंग प्रोग्राम अंतर्गत शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ मध्ये फ्रेंच, जर्मन आणि जपानी भाषा शिकवल्या जात आहेत. हा कार्यक्रम विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, माजी विद्यार्थी, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि बाहेरील उमेदवारांसाठीही खुला आहे.

दुसरीकडे, आयआयटी बॉम्बे सर्वाधिक भाषा पर्याय देणाऱ्या संस्थांमध्ये समाविष्ट आहे. येथे फ्रेंच, जर्मन, जपानी, मंदारिन आणि संस्कृत यांसारख्या भाषांचे कोर्सेस उपलब्ध आहेत. हे वर्ग संध्याकाळच्या वेळी आयोजित केले जातात आणि प्रत्येक मॉड्यूल पूर्ण झाल्यावर सहभागींना प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते.

Exam Reforms: देशाची परीक्षा प्रणाली नंदन नीलेकणी सुधारणार; जाणून घ्या त्यांच्या नियुक्तीमागील नेमके कारण?

ऑनलाइन अभ्यास कुठे होईल?

जे विद्यार्थी घरबसल्या विदेशी भाषा शिकू इच्छितात, त्यांच्यासाठी आयआयटी मद्रासने NPTEL आणि SWAYAM प्लॅटफॉर्मवर जर्मन भाषेचे तीन स्तरांचे ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध करून दिले आहेत. या कोर्सेसमधील प्रवेश विनामूल्य आहे. मात्र, प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना १,००० रुपये शुल्क देऊन प्रॉक्टर्ड परीक्षा द्यावी लागेल.

संस्कृत शिकण्याची संधी कुठे मिळेल?

आयआयटी खडकपूर आपल्या विद्यार्थ्यांना पर्यायी विषय म्हणून जर्मन भाषा शिकवते. याशिवाय, संस्था NPTEL द्वारे ऑनलाइन स्पोकन संस्कृत कोर्सही चालवते. तर आयआयटी हैदराबादने केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाच्या सहकार्याने संस्कृतचा प्राथमिक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. या कोर्समध्ये भाषेचे कोणतेही पूर्वज्ञान नसलेले लोकही प्रवेश घेऊ शकतात.

Golden Rules for Success: डॉ. कलाम यांचे १० सुवर्ण नियम कोणते? जे तरुणांचे आयुष्य बदलण्यासाठी ठरतील अत्यंत महत्त्वाचे!

या कोर्सेसचा फायदा काय?

विदेशी भाषा शिकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ नवीन भाषेचे ज्ञानच मिळत नाही, तर जागतिक कंपन्यांमध्ये नोकरी, उच्च शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या संधीही वाढतात. आयआयटी आता पारंपारिक STEM (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथेमॅटिक्स) शिक्षणाच्या पुढे जाऊन बहुभाषिक कौशल्ये, सांस्कृतिक आदान-प्रदान आणि आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाला प्रोत्साहन देत आहेत. यामुळेच अभियांत्रिकीसोबतच भाषा शिक्षणही आता विद्यार्थ्यांच्या करिअरला नवीन दिशा देण्याचे माध्यम बनत आहे.

Web Title: Iit foreign language courses french german japanese sanskrit engineering students

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 12:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

School Fees: उच्च शिक्षणापेक्षा शाळेची फी जास्त वेगाने वाढतेय का? जाणून घ्या शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाची धक्कादायक आकडेवारी..
1

School Fees: उच्च शिक्षणापेक्षा शाळेची फी जास्त वेगाने वाढतेय का? जाणून घ्या शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाची धक्कादायक आकडेवारी..

AI Startup Program: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करायचा आहे का? मग ही बातमी लगेच वाचा..
2

AI Startup Program: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात स्वतःचा स्टार्टअप सुरू करायचा आहे का? मग ही बातमी लगेच वाचा..

NTA Structure Reforms: पेपर लीकच्या विळख्यात अडकलेली एनटीए कशी काम करते? वाचा एका क्लिकवर..
3

NTA Structure Reforms: पेपर लीकच्या विळख्यात अडकलेली एनटीए कशी काम करते? वाचा एका क्लिकवर..

Education Ministry: प्रल्हाद जोशींनी स्वीकारला शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार; नव्या मंत्र्यांसमोर असणार ‘ही’ मोठी आव्हाने!
4

Education Ministry: प्रल्हाद जोशींनी स्वीकारला शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार; नव्या मंत्र्यांसमोर असणार ‘ही’ मोठी आव्हाने!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Foreign Language Courses: अभियांत्रिकीसोबत आता आयआयटीमध्ये शिकता येणार विदेशी भाषा? जाणून घ्या कोणत्या कोर्सचा आहे समावेश!

Foreign Language Courses: अभियांत्रिकीसोबत आता आयआयटीमध्ये शिकता येणार विदेशी भाषा? जाणून घ्या कोणत्या कोर्सचा आहे समावेश!

Jul 27, 2026 | 12:23 PM
धमाका… SBI च्या IPO ने बदललं शेअर बाजाराचं चित्र! जुलै महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून तब्बल 42000 कोटींची गुंतवणूक

धमाका… SBI च्या IPO ने बदललं शेअर बाजाराचं चित्र! जुलै महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून तब्बल 42000 कोटींची गुंतवणूक

Jul 27, 2026 | 12:11 PM
Main Vaapas Aaunga OTT Release: शर्वरी वाघची मुख्य भूमिका असलेला चित्रपट आता ओटीटीवर, जाणून घ्या कधी व कुठे पाहायचा?

Main Vaapas Aaunga OTT Release: शर्वरी वाघची मुख्य भूमिका असलेला चित्रपट आता ओटीटीवर, जाणून घ्या कधी व कुठे पाहायचा?

Jul 27, 2026 | 12:05 PM
Golden Rules for Success: डॉ. कलाम यांचे १० सुवर्ण नियम कोणते? जे तरुणांचे आयुष्य बदलण्यासाठी ठरतील अत्यंत महत्त्वाचे!

Golden Rules for Success: डॉ. कलाम यांचे १० सुवर्ण नियम कोणते? जे तरुणांचे आयुष्य बदलण्यासाठी ठरतील अत्यंत महत्त्वाचे!

Jul 27, 2026 | 12:04 PM
Mumbai Crime: फेसबुकवर झाली मैत्री, शेअर केले खासगी व्हिडिओ; मग सुरू झाला ब्लॅकमेलचा खेळ, 1.35 लाखांची फसवणूक

Mumbai Crime: फेसबुकवर झाली मैत्री, शेअर केले खासगी व्हिडिओ; मग सुरू झाला ब्लॅकमेलचा खेळ, 1.35 लाखांची फसवणूक

Jul 27, 2026 | 11:59 AM
Wildlife Rescue: जीवासाठी तासन्‌तास झुंज… पण मदत पोहोचण्याआधीच अस्वलासोबत घडलं भयंकर, video Viral

Wildlife Rescue: जीवासाठी तासन्‌तास झुंज… पण मदत पोहोचण्याआधीच अस्वलासोबत घडलं भयंकर, video Viral

Jul 27, 2026 | 11:59 AM
Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी

Seattle Shooting: अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ‘स्पेस नीडल’जवळ फूड फेस्टिव्हलदरम्यान अंधाधुंद गोळीबार; दोन जणांचा मृत्यू, 5 जखमी

Jul 27, 2026 | 11:58 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा