Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Cbse 12th Result 2026 Compartment Category Supplementary Exam Dates Apply Online

CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वी निकालामध्ये कंपार्टमेंट श्रेणी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट आहे. ही अपडेट जाणून घेण्यासाठी सविस्तर वाचा.

Updated On: May 13, 2026 | 04:33 PM
CBSE 12th Compartment 2026

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई (CBSE) १२वीचा निकाल अखेर जाहीर झाला असून लाखो विद्यार्थ्यांची प्रतिक्षा संपली आहे. निकालानंतर काही विद्यार्थी आनंदित तर काही विद्यार्थी कमी गुणांमुळे थोडे चिंतेत दिसत आहेत. तसेच यावेळी बोर्डाच्या उत्तरपत्रिका या सीबीएसीईने डिजिटल पद्धतीने तपासल्या आहेत. त्यामुळे निकाल अत्यंत पारदर्शक आणि अचूक असल्याचे बोर्डाचे म्हणणे आहे.

पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया (Post Result Facility)

ज्या विद्यार्थ्यांला आपल्या अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत, असे वाटते. त्यांना आता घाबरून जाण्याची अजिबात गरज नाही. बोर्डाने पोस्ट रिझल्ट फॅसिलिटि सुरू केली आहे. त्याद्वारे विद्यार्थी आपल्या गुणांच्या फेरपडताळणीसाठी किंवा पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करू शकतील. ही प्रक्रिया १८ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होईल आणि त्यासाठी स्वतंत्र नोटीस जाहीर केली जाईल. विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीतच अर्ज करणे आवश्यक आहे. कारण अंतिम तारखेनंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.

CBSE 12th Topper: इंग्रजी आणि राज्यशास्त्रात १०० पैकी १००! सीबीएसई टॉपर सुरभी मित्तलची ही मार्कशीट पाहिलीत का?

CBSE १२वी सप्लीमेंट्री परीक्षा २०२६: महत्त्वाच्या तारखा

सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार १२ वीची सप्लीमेंट्री (पुरवणी) परीक्षा १५ जुलै २०२६ रोजी आयोजित केली जाईल. या परीक्षेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

एकाच दिवसात परीक्षा: ही परीक्षा केवळ एकाच दिवसात घेतली जाणार आहे.

सुधारणेची संधी (Improvement):  २०२६ मध्ये उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी केवळ एका विषयाची श्रेणी सुधारण्यासाठी परीक्षा देऊ शकतील.

कंपार्टमेंट श्रेणी: २०२६ आणि २०२५ मध्ये कंपार्टमेंट श्रेणीत आलेल्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत बसण्याची परवानगी असेल.

शेवटची संधी:  २०२५ च्या कंपार्टमेंट विद्यार्थ्यांसाठी ही शेवटची संधी असेल, कारण सीबीएसईकडून कंपार्टमेंट क्लियर करण्यासाठी एकूण तीन संधी दिल्या जातात.

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वीचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘या’ लिंकवर पाहा तुमचे गुण!

आपला निकाल सुधारण्यासाठी आणि शैक्षणिक वर्ष वाचवण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडे ही एक सुवर्णसंधी आहे. अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी सीबीएसईच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.

Web Title: Cbse 12th result 2026 compartment category supplementary exam dates apply online

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 04:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CBSE 12th Topper: इंग्रजी आणि राज्यशास्त्रात १०० पैकी १००! सीबीएसई टॉपर सुरभी मित्तलची ही मार्कशीट पाहिलीत का?
1

CBSE 12th Topper: इंग्रजी आणि राज्यशास्त्रात १०० पैकी १००! सीबीएसई टॉपर सुरभी मित्तलची ही मार्कशीट पाहिलीत का?

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वीचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘या’ लिंकवर पाहा तुमचे गुण!
2

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वीचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘या’ लिंकवर पाहा तुमचे गुण!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 13, 2026 | 04:33 PM
Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम

May 13, 2026 | 04:31 PM
Nagpur Airport: मोठी बातमी! नागपूर विमानतळाला मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जा; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

Nagpur Airport: मोठी बातमी! नागपूर विमानतळाला मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जा; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

May 13, 2026 | 04:23 PM
The Maharashtra Files सिनेमाचा Music Launch सोहळा! ‘तेरी आंख्या का काजल’ गर्लचं मराठमोळं गाणं

The Maharashtra Files सिनेमाचा Music Launch सोहळा! ‘तेरी आंख्या का काजल’ गर्लचं मराठमोळं गाणं

May 13, 2026 | 04:21 PM
WarThreat: ‘आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!’ असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा

WarThreat: ‘आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!’ असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा

May 13, 2026 | 04:14 PM
Bayer चे शेतकऱ्यांशी संबंध मजबूत! ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले ‘Farm Rise’ एप्लिकेशन

Bayer चे शेतकऱ्यांशी संबंध मजबूत! ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले ‘Farm Rise’ एप्लिकेशन

May 13, 2026 | 04:08 PM
जिल्हा रुग्णालयाला ‘फ्लेक्सबाजी’चा वेढा! रुग्णसेवेपेक्षा चमकोगिरीच जास्त; विद्रुपीकरणामुळे रुग्ण आणि नातेवाईक त्रस्त

जिल्हा रुग्णालयाला ‘फ्लेक्सबाजी’चा वेढा! रुग्णसेवेपेक्षा चमकोगिरीच जास्त; विद्रुपीकरणामुळे रुग्ण आणि नातेवाईक त्रस्त

May 13, 2026 | 04:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM