Nagpur Airport: मोठी बातमी! नागपूर विमानतळाला मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जा; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर खासगी भागीदाराच्या माध्यमातून नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उन्नतीकरण आणि आधुनिकीकरणाला मंजुरी दिली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 04:23 PM
मोठी बातमी! नागपूर विमानतळाला मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जा; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

मोठी बातमी! नागपूर विमानतळाला मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जा; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

  • नागपूर विमानतळाला मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जा
  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
  • विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना
Nagpur Airport News Marathi : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागपूर विमानतळाच्या उन्नतीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावरील प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नागपूर विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

दरम्यान, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार सचिव वंदना गुरनानी यांनी बुधवारी (13 मे 2026) सांगितले की, अनुपालनाचा भार कमी करणे, कामगारांचे कल्याण सुधारणे आणि भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता मजबूत करणे या उद्देशाने, नवीन कामगार कायद्यांची सुरळीत आणि तंत्रज्ञानावर आधारित अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करत आहे.

सरकारच्या या योजनेनुसार खासगी भागीदाराच्या माध्यमातून विमानतळावर अत्याधुनिक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. यामध्ये नवीन टर्मिनल, प्रवाशांसाठी आधुनिक सेवा, कार्गो सुविधा, पार्किंग व्यवस्था तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुरक्षा आणि तांत्रिक सुविधा उभारण्याचा समावेश असेल. विमानतळाच्या विस्तारामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नागपूर हे देशाच्या मध्यभागी असल्याने लॉजिस्टिक आणि कार्गो हब म्हणून त्याचे महत्त्व वाढणार आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यटन, उद्योग, व्यापार आणि रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल. विशेषतः विदर्भातील उद्योग आणि कृषी क्षेत्राला निर्यात वाढीसाठी मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर नागपूरकरांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मागणीला अखेर गती मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

नागपूरचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (IATA: NAG), मध्य भारतातील एक प्रमुख विमानतळ आहे, जो सोनेगाव येथे शहराच्या केंद्रापासून ८ किमी अंतरावर स्थित आहे. हा विमानतळ मिहान इंडिया लिमिटेड (MIL) द्वारे चालवला जातो आणि तो प्रवासी व मालवाहतूक (Cargo) या दोन्हीसाठी महत्त्वाचे हब आहे.

नागपूर हे भारताच्या भौगोलिक मध्यभागी असल्याने “झिरो माईल सिटी” म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे कार्गो आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी हे शहर अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. विमानतळाच्या विकासामुळे विदर्भातील उद्योग, कृषी निर्यात, पर्यटन आणि आयटी क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः संत्रा निर्यात, औद्योगिक मालवाहतूक आणि एमआयएचएएन (MIHAN) प्रकल्पासाठी हा विस्तार महत्त्वाचा मानला जात आहे.

विमानतळाच्या आधुनिकीकरणामुळे नागपूरहून देशातील प्रमुख शहरांसोबतच परदेशातील शहरांसाठीही थेट उड्डाणांची शक्यता वाढणार आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासालाही गती मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Published On: May 13, 2026 | 04:23 PM

