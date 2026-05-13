WarThreat: ‘आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!’ असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा

Asim Munir India threat 2026 : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध (US-Israel Iran War) नेहमीच तणावाचे राहिले आहेत, मात्र अलीकडेच पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी दिलेल्या एका विधानाने हा तणाव पराकोटीला पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या चार दिवसांच्या युद्धाच्या पहिल्या वर्षपूर्तीनिमित्त रावळपिंडी येथील मुख्यालयात बोलताना मुनीर यांनी भारताला थेट आणि गंभीर इशारा दिला आहे. या इशाऱ्याचे विश्लेषण करताना पाकिस्तानी तज्ज्ञ कमर चीमा यांनी जे खुलासे केले आहेत, ते भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहेत.
लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या मते, गेल्या वर्षीचे युद्ध हे केवळ दोन देशांमधील लष्करी संघर्ष नव्हता, तर तो दोन भिन्न विचारसरणींमधील लढा होता. मुनीर यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तानवर पुन्हा हल्ला झाल्यास पाकिस्तान गप्प बसणार नाही. त्यांनी वापरलेले ‘गंभीर परिणाम’, ‘व्यापक’ आणि ‘वेदनादायी’ हे शब्द सूचित करतात की पाकिस्तान आता एका मोठ्या संघर्षासाठी मानसिकरीत्या तयार होत आहे. या विधानाचा अर्थ असा काढला जात आहे की, पाकिस्तान आता केवळ संरक्षणात्मक पवित्रा न घेता आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहे.
पाकिस्तानी विश्लेषक कमर चीमा यांनी मुनीर यांच्या भाषणाचे अत्यंत भीतीदायक विश्लेषण केले आहे. चीमा यांच्या मते, पाकिस्तानचे नवीन युद्धतंत्र आता केवळ जम्मू-काश्मीर किंवा गुजरातच्या सीमावर्ती भागापुरते मर्यादित राहणार नाही. पाकिस्तान आता थेट भारताच्या ‘हृदयावर’ प्रहार करण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराचा आणि भारताच्या मध्यवर्ती भागाचा समावेश आहे. भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडून टाकण्यासाठी आर्थिक पायाभूत सुविधांवर (Economic Infrastructure) क्षेपणास्त्र हल्ले करण्याची पाकिस्तानची योजना असल्याचे चीमा यांनी उघड केले आहे.
On May 10 this year, Pakistan’s Army Chief and Field Marshal Asim Munir offered one of the most comprehensive official assessments yet of what Pakistan believes it achieved in last year’s confrontation with India. https://t.co/oP34Bu6ODx — The Diplomat (@Diplomat_APAC) May 13, 2026
भारताने अलीकडच्या काळात ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आणि ‘एअर स्ट्राईक’च्या माध्यमातून पाकिस्तानला त्यांच्याच घरात घुसून मारण्याची जी नवीन पद्धत सुरू केली आहे, तिला पाकिस्तानमध्ये ‘नवीन सामान्य’ (New Normal) म्हटले जात आहे. असीम मुनीर यांना हे चित्र बदलायचे आहे. पाकिस्तानला आता हे दाखवून द्यायचे आहे की, जर भारताने आक्रमण केले, तर त्याचे उत्तर केवळ सीमेवर दिले जाणार नाही, तर ते भारताच्या अंतर्भागात पोहोचेल. यासाठी पाकिस्तान ‘मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स’ म्हणजे जल, थल, नभ आणि सायबर अशा सर्व आघाड्यांवर एकाच वेळी हल्ला करण्याची तयारी करत आहे.
कमर चीमा यांनी असाही दावा केला आहे की, सध्या पाकिस्तानला काही आंतरराष्ट्रीय शक्तींचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे, ज्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढले आहे. मात्र, भारतीय लष्करी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तान अशा धमक्या देऊन केवळ आपल्या देशातील जनतेचे लक्ष अंतर्गत आर्थिक संकटावरून वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताची ‘डिफेन्स सिस्टिम’ आणि ‘इंटेलिजन्स’ कोणत्याही प्रकारच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याला किंवा छुप्या कारवायांना चोख प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम आहे. मुंबईवर झालेल्या २६/११ च्या हल्ल्यानंतर भारताने आपल्या सागरी आणि अंतर्गत सुरक्षेत आमूलाग्र बदल केले आहेत.