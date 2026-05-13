Bayer चे शेतकऱ्यांशी संबंध मजबूत! ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले ‘Farm Rise’ एप्लिकेशन

Bayer ने भारतीय शेतकऱ्यांसाठी आपल्या ‘फिजीटल’ नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करत FarmRise या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे देशभरातील ५० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती दिली आहे. कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढत असताना, शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने FarmRise हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे. कृषी सल्ला, स्थानिक हवामान अंदाज, बाजारभाव, सरकारी योजना, पीक व्यवस्थापन आणि शेतीशी संबंधित विविध माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणारे हे ॲप मराठीसह नऊपेक्षा अधिक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आणि स्मार्टफोन वापरण्यात नवखे असलेल्या शेतकऱ्यांनाही हे ॲप सहज वापरता येत आहे.
FarmRise च्या माध्यमातून तंत्रज्ञान आणि शेतकरी यांच्यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असून, विश्वासार्ह आणि वेळेवर माहिती मिळाल्याने शेतकऱ्यांची निर्णयक्षमता अधिक मजबूत होत आहे. या ॲपमधील एसीएफ (Anti-Counterfeit) स्कॅनिंग फीचर विशेष चर्चेत आहे. या सुविधेमुळे शेतकरी थेट ॲपद्वारे उत्पादनांची सत्यता पडताळू शकतात. आतापर्यंत १ कोटीहून अधिक स्कॅन नोंदवले गेले असून त्यामुळे बनावट कृषी उत्पादनांविरोधातील जागरूकता वाढली आहे आणि शेतकऱ्यांचा माहितीवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
शेतकऱ्यांशी अधिक वेगाने आणि परिणामकारक संवाद साधण्यासाठी FarmRise मध्ये एआयवर आधारित चॅटबोटची सुविधाही देण्यात आली आहे. २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या एआय चॅटबोटने आतापर्यंत २५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. पीक व्यवस्थापन, हवामान बदल, रोग नियंत्रण किंवा शेतीतील इतर समस्यांबाबत शेतकऱ्यांना त्वरित मार्गदर्शन मिळत असल्याने प्रत्यक्ष सल्लागारांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी कोणत्याही वेळी आणि कुठूनही शेतीविषयक तज्ज्ञ सल्ला मिळवू शकत आहेत.
कंपनीने FarmRise व्यतिरिक्त FarmRise One, Aliveo आणि ‘Ask Deena’ व्हॉट्सॲप चॅटबोटसारखे विविध डिजिटल उपक्रमही सुरू केले आहेत. FarmRise One या डिजिटल मार्केटप्लेस प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ५०० पेक्षा अधिक शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) आणि २ लाखांहून अधिक शेतकरी थेट बाजारपेठेशी जोडले गेले आहेत. या प्लॅटफॉर्ममुळे शेतकऱ्यांना कृषी माहिती, कर्ज सुविधा, बाजारपेठ आणि उत्तम खरेदीदारांपर्यंत थेट पोहोच मिळत असून त्यांच्या उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळण्यास मदत होत आहे.
तर Aliveo हा प्लॅटफॉर्म उच्च रिझोल्यूशन सॅटेलाइट माहितीच्या आधारे पीक विमा आणि जोखीम व्यवस्थापनाची सुविधा पुरवतो. हवामानातील अनिश्चिततेचा सामना करणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हा प्लॅटफॉर्म मोठा आधार ठरत आहे. पारंपरिक विमा प्रक्रियेतील अडचणी कमी करून शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे. याशिवाय ‘Ask Deena’ चॅटबोटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती आणि थेट पेरणी भात (डीएसआर) पद्धतींबाबत मार्गदर्शन दिले जात आहे.
बायरच्या मते, डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रत्यक्ष कृषी अनुभव यांचा संगम साधून शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक मजबूत करणे आणि भारतीय शेती अधिक शाश्वत बनवणे हा या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आहे. भविष्यात FarmRise आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा आणखी विस्तार करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा कंपनीचा मानस आहे.