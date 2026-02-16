CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रावर कोणते कपडे घालावे? ड्रेसपासून चपलांपर्यंत जाणून घ्या नियम

२०२६ च्या सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षांसाठी तपासणी इतकी कडक असेल की तुमच्या बुटांच्या तळव्यापासून ते तुमच्या शर्टच्या बटणांपर्यंत सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवले जाईल. नियमित विद्यार्थ्यांसाठी शालेय गणवेश अनिवार्य असला तरी, “साधी राहणी, उच्च विचारसरणी” हे तत्व खाजगी विद्यार्थ्यांना देखील लागू होईल. ज्यांना जड दागिने, स्टायलिश हील्स आणि गॅझेट्स आवडतात त्यांनी परीक्षा केंद्राचे दरवाजे जवळजवळ बंद असल्याचे लक्षात घ्यावे. जर तुम्हाला गेटवरील गार्डने तुमची अंगठी काढायला लावावी किंवा तुमचे जाड सोल असलेले बूट बाहेर सोडावे असे वाटत नसेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे.
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा २०२६ च्या ड्रेस कोड मार्गदर्शक तत्वे
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले आहे की नियमित विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावर फक्त त्यांचा शालेय गणवेश परिधान करावा. त्यांनी त्यांचे शाळेचे ओळखपत्र देखील सोबत बाळगावे. खाजगी सीबीएसई उमेदवारांना साधे, हलके रंगाचे कपडे घालण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. चमकदार रंग किंवा जास्त भरतकाम असलेले कपडे संशयास्पद मानले जाऊ शकतात.
महिला विद्यार्थ्यांसाठी कठोर नियम
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा २०२६ दरम्यान तुमचा फॅशन सेन्स घरीच सोडणे चांगले. महिला विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाच्या मार्गदर्शक तत्वे बरीच कडक आहेत:
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यासाठी तुमच्यासोबत फक्त खालील वस्तू असणे आवश्यक आहे:
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रात मोबाईल फोन, कॅल्क्युलेटर, ब्लूटूथ, इअरफोन, डिजिटल घड्याळे आणि पर्स/वॉलेट घेऊन जाण्यास सक्त मनाई आहे. याव्यतिरिक्त, कोणतेही लेखी साहित्य किंवा चिट घेऊन जाण्यामुळे “Unfair Means” (UFM) प्रकरण होऊ शकते, ज्यामुळे तुमचे वर्ष खराब होण्याची शक्यता असते. लक्षात ठेवा, केंद्राचे दरवाजे सकाळी १० वाजता बंद होतात, म्हणून ९:३० पर्यंत पोहोचण्याचे ध्येय ठेवा.
