CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रावर कोणते कपडे घालावे? ड्रेसपासून चपलांपर्यंत जाणून घ्या नियम

CBSE च्या 10 वी आणि 12 वी परीक्षा 17 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू होत आहे. बोर्डाने ड्रेस कोडबाबत कडक सूचना जारी केल्या असून केंद्रावर जाण्यापूर्वी या मार्गदर्शक तत्त्वे वाचा, अन्यथा प्रवेश नाकारला जाईल

Updated On: Feb 16, 2026 | 10:09 AM
CBSE परीक्षा केंद्राची मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत (फोटो सौजन्य - iStock)

  • सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 
  • काय आहे ड्रेस कोड 
  • केंद्रावर जाण्यापूर्वी मार्गदर्शक तत्व वाचा नाहीतर प्रवेश नाकारण्यात येऊ शकतो 
जर तुम्ही १७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अथक परिश्रम करत असाल, तर वाट पहा! चुकीचे कपडे घालून परीक्षा केंद्रावर पोहोचल्याने तुमचे सर्व कष्ट वाया जाऊ शकतात. अनेक विद्यार्थ्यांना वाटते की फक्त प्रवेशपत्र आणि पेन बाळगणे पुरेसे आहे, परंतु यावेळी, CBSE ने ड्रेस कोड आणि निर्बंधांबाबत इतके कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत की एक छोटीशी चूक देखील तुम्हाला परीक्षा हॉलमधून बाहेर काढू शकते.

२०२६ च्या सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षांसाठी तपासणी इतकी कडक असेल की तुमच्या बुटांच्या तळव्यापासून ते तुमच्या शर्टच्या बटणांपर्यंत सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवले जाईल. नियमित विद्यार्थ्यांसाठी शालेय गणवेश अनिवार्य असला तरी, “साधी राहणी, उच्च विचारसरणी” हे तत्व खाजगी विद्यार्थ्यांना देखील लागू होईल. ज्यांना जड दागिने, स्टायलिश हील्स आणि गॅझेट्स आवडतात त्यांनी परीक्षा केंद्राचे दरवाजे जवळजवळ बंद असल्याचे लक्षात घ्यावे. जर तुम्हाला गेटवरील गार्डने तुमची अंगठी काढायला लावावी किंवा तुमचे जाड सोल असलेले बूट बाहेर सोडावे असे वाटत नसेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे.

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा २०२६ च्या ड्रेस कोड मार्गदर्शक तत्वे

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले आहे की नियमित विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावर फक्त त्यांचा शालेय गणवेश परिधान करावा. त्यांनी त्यांचे शाळेचे ओळखपत्र देखील सोबत बाळगावे. खाजगी सीबीएसई उमेदवारांना साधे, हलके रंगाचे कपडे घालण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. चमकदार रंग किंवा जास्त भरतकाम असलेले कपडे संशयास्पद मानले जाऊ शकतात.

CBSE च्या विद्यार्थ्यांनो! दहावीची परीक्षा आता दोन वेळा; २०२६ पासून नवा नियम लागू

महिला विद्यार्थ्यांसाठी कठोर नियम

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा २०२६ दरम्यान तुमचा फॅशन सेन्स घरीच सोडणे चांगले. महिला विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाच्या मार्गदर्शक तत्वे बरीच कडक आहेत:

  • कानातले, नाकाच्या पिन, चेन किंवा ब्रेसलेटसारखे कोणत्याही प्रकारचे दागिने घालण्यास मनाई आहे
  • मोठे, चमकदार केसांचे क्लिप किंवा फॅन्सी हेअरबँड टाळा
  • शूजऐवजी फ्लॅट सँडल किंवा चप्पल घाला. जर तुम्ही उंच टाचांचा वापर केला तर प्रवेश नाकारला जाईल
विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे
  • सीबीएसई बोर्ड परीक्षा २०२६ दरम्यान विद्यार्थ्यांना पूर्ण बाह्या असलेल्या शर्टऐवजी अर्ध्या बाह्या असलेले शर्ट किंवा टी-शर्ट घालण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तथापि, हे हवामानानुसार बदलू शकते
  • मोठे किंवा फॅन्सी बटणे असलेले कपडे घालू नका
  • बऱ्याच खिशा असलेले कार्गो पॅन्ट किंवा झिपर असलेले जॅकेट घालण्यास सक्त मनाई आहे
  • शूजमध्ये पातळ तळवे असावेत. शक्य असल्यास, मध्यभागी साधे चप्पल घाला.
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रात काय नेले जाऊ शकते आणि काय नेले जाऊ शकत नाही?

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यासाठी तुमच्यासोबत फक्त खालील वस्तू असणे आवश्यक आहे:

  • तुमच्या प्रवेशपत्राची आणि ओळखपत्राची मूळ प्रतच वैध असेल
  • पेन, पेन्सिल आणि खोडरबरसाठी फक्त पारदर्शक पाउच बाळगा
  • बाटली देखील पूर्णपणे पारदर्शक असावी
  • फक्त Analog Watches घालता येतील.
सीबीएसई परीक्षेत निषिद्ध वस्तूंची यादी

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रात मोबाईल फोन, कॅल्क्युलेटर, ब्लूटूथ, इअरफोन, डिजिटल घड्याळे आणि पर्स/वॉलेट घेऊन जाण्यास सक्त मनाई आहे. याव्यतिरिक्त, कोणतेही लेखी साहित्य किंवा चिट घेऊन जाण्यामुळे “Unfair Means” (UFM) प्रकरण होऊ शकते, ज्यामुळे तुमचे वर्ष खराब होण्याची शक्यता असते. लक्षात ठेवा, केंद्राचे दरवाजे सकाळी १० वाजता बंद होतात, म्हणून ९:३० पर्यंत पोहोचण्याचे ध्येय ठेवा.

CBSE परीक्षेच्या तारख्या ढकलण्यात आल्या पुढे! आता ‘या’ तारखेला होणार दहावी-बारावीची परीक्षा

Published On: Feb 16, 2026 | 10:09 AM

