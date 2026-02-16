IND vs PAK : पाकिस्तानचा पराभव शोएब अख्तरला सहन झाला नाही, लाईव्ह टीव्हीवर मोहसीन नक्वीला म्हटले अज्ञानी

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील साखळी सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानचा पराभव केला. या पराभवानंतर पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरने त्यांच्या बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्यावर टीका केली. शोएब अख्तरने मोहसिन नक्वी यांना ऑन एअर अज्ञानी आणि अक्षम म्हटले. कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ६१ धावांनी पराभव केला आणि सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले.
सामन्यानंतर शोएब अख्तर भारतीय वृत्तवाहिनी एबीव्ही न्यूजवर लाईव्ह होता. यादरम्यान, अँकरने त्याला त्याची पहिली प्रतिक्रिया विचारली तेव्हा शोएब म्हणाला, “जर तुम्ही मला तुमच्या चॅनेलचा अध्यक्ष बनवले तर मला चॅनेल कसे चालवायचे हे कसे कळेल? अशा व्यक्तीला क्रिकेट कसे चालवायचे हे माहित नाही आणि तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा अध्यक्ष आहे. तो आता काय करू शकतो? आता संघ कसा चालवेल? तुम्ही म्हणत आहात की तुम्ही एका व्यक्तीला सुपरस्टार बनवले आहे पण तो तुम्हाला एकही सामना जिंकून देऊ शकत नाही. तुम्ही त्याला एक स्टार बनवले आहे जो दहा बातम्याही देऊ शकत नाही. अरे भाऊ, जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारचे स्टार बनवता तेव्हा त्यांना निवडा, मग तुम्हाला ही समस्या येईल.”
रावळपिंडी एक्सप्रेस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शोएब अख्तरने पुढे म्हटले की, “तुम्हाला माहिती आहे का जगातील सर्वात मोठा गुन्हा कोणता आहे? जगातील सर्वात मोठा गुन्हा म्हणजे अक्षम व्यक्तीला मोठी नोकरी देणे. जेव्हा तुम्ही अक्षम आणि अज्ञानी व्यक्तीला मोठी नोकरी देता तेव्हा ते देश उद्ध्वस्त करतील. ते कोणत्याही राष्ट्राचा नाश करतील. याचे उदाहरण तुमच्यासमोर आहे. तुम्ही स्वतःच ज्ञानी आहात.” शोएबने आपल्या विधानात नक्वी यांचे नाव घेतले नसले तरी, ते सध्या बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत, त्यामुळे त्यांचे शब्द नक्वी यांच्याकडेच होते.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानचा पराभव झाला, जो टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानचा आठवा पराभव होता. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नऊ सामने खेळले गेले आहेत आणि भारताने पाकिस्तानला हरवण्याची ही आठवी वेळ आहे. पाकिस्तानने फक्त एकदाच विजय मिळवला आहे, जेव्हा त्यांनी बाबर आझमच्या नेतृत्वाखाली दुबईमध्ये २०२१ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, २०२५ च्या आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन सामने खेळले गेले आणि पाकिस्तान तिन्हीही गमावला.