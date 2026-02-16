Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Pak Shoaib Akhtar Could Not Bear Pakistan Defeat Called Mohsin Naqvi Ignorant On Live Tv

IND vs PAK : पाकिस्तानचा पराभव शोएब अख्तरला सहन झाला नाही, लाईव्ह टीव्हीवर मोहसीन नक्वीला म्हटले अज्ञानी

सामन्यानंतर शोएब अख्तर भारतीय वृत्तवाहिनीवर लाईव्ह होता. शोएबने आपल्या विधानात नक्वी यांचे नाव घेतले नाही पण त्याने त्याच्यावर टीका केली आहे आणि त्यांना अक्षम आणि अज्ञानी असे म्हटले आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील साखळी सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानचा पराभव केला. या पराभवानंतर पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरने त्यांच्या बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्यावर टीका केली. शोएब अख्तरने मोहसिन नक्वी यांना ऑन एअर अज्ञानी आणि अक्षम म्हटले. कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ६१ धावांनी पराभव केला आणि सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले.

सामन्यानंतर शोएब अख्तर भारतीय वृत्तवाहिनी एबीव्ही न्यूजवर लाईव्ह होता. यादरम्यान, अँकरने त्याला त्याची पहिली प्रतिक्रिया विचारली तेव्हा शोएब म्हणाला, “जर तुम्ही मला तुमच्या चॅनेलचा अध्यक्ष बनवले तर मला चॅनेल कसे चालवायचे हे कसे कळेल? अशा व्यक्तीला क्रिकेट कसे चालवायचे हे माहित नाही आणि तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा अध्यक्ष आहे. तो आता काय करू शकतो? आता संघ कसा चालवेल? तुम्ही म्हणत आहात की तुम्ही एका व्यक्तीला सुपरस्टार बनवले आहे पण तो तुम्हाला एकही सामना जिंकून देऊ शकत नाही. तुम्ही त्याला एक स्टार बनवले आहे जो दहा बातम्याही देऊ शकत नाही. अरे भाऊ, जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारचे स्टार बनवता तेव्हा त्यांना निवडा, मग तुम्हाला ही समस्या येईल.”

T20 World Cup 2026 मधून तीन संघ बाहेर, भारतासह हे 2 संघ सुपर 8! नजर टाका गुणतालिकेवर

रावळपिंडी एक्सप्रेस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शोएब अख्तरने पुढे म्हटले की, “तुम्हाला माहिती आहे का जगातील सर्वात मोठा गुन्हा कोणता आहे? जगातील सर्वात मोठा गुन्हा म्हणजे अक्षम व्यक्तीला मोठी नोकरी देणे. जेव्हा तुम्ही अक्षम आणि अज्ञानी व्यक्तीला मोठी नोकरी देता तेव्हा ते देश उद्ध्वस्त करतील. ते कोणत्याही राष्ट्राचा नाश करतील. याचे उदाहरण तुमच्यासमोर आहे. तुम्ही स्वतःच ज्ञानी आहात.” शोएबने आपल्या विधानात नक्वी यांचे नाव घेतले नसले तरी, ते सध्या बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत, त्यामुळे त्यांचे शब्द नक्वी यांच्याकडेच होते.

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानचा पराभव झाला, जो टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानचा आठवा पराभव होता. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नऊ सामने खेळले गेले आहेत आणि भारताने पाकिस्तानला हरवण्याची ही आठवी वेळ आहे. पाकिस्तानने फक्त एकदाच विजय मिळवला आहे, जेव्हा त्यांनी बाबर आझमच्या नेतृत्वाखाली दुबईमध्ये २०२१ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, २०२५ च्या आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन सामने खेळले गेले आणि पाकिस्तान तिन्हीही गमावला.

Web Title: Ind vs pak shoaib akhtar could not bear pakistan defeat called mohsin naqvi ignorant on live tv

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 मधून तीन संघ बाहेर, भारतासह हे 2 संघ सुपर 8! नजर टाका गुणतालिकेवर
1

T20 World Cup 2026 मधून तीन संघ बाहेर, भारतासह हे 2 संघ सुपर 8! नजर टाका गुणतालिकेवर

T20 World Cup 2026 मधून पाकिस्तानला बाहेर पडण्याचा धोका! कसे आहे IND vs PAK सामन्यानंतर गुणतालिकेचे गणित?
2

T20 World Cup 2026 मधून पाकिस्तानला बाहेर पडण्याचा धोका! कसे आहे IND vs PAK सामन्यानंतर गुणतालिकेचे गणित?

IND vs PAK : सुर्या कुलदीपवर संतापला! पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर हॅन्डशेक दरम्यान उडला गोंधळ, पहा Video
3

IND vs PAK : सुर्या कुलदीपवर संतापला! पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर हॅन्डशेक दरम्यान उडला गोंधळ, पहा Video

IND vs PAK: पाकिस्तानच्या फलंदाजांची भारताने केली चिरफाड, पुन्हा रडवले! पाकला टीम इंडियाने 61 धावांनी हरवले
4

IND vs PAK: पाकिस्तानच्या फलंदाजांची भारताने केली चिरफाड, पुन्हा रडवले! पाकला टीम इंडियाने 61 धावांनी हरवले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सूरजकुंडमध्ये साडी संस्कृतीचा आवाज! ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ला समर्पित ‘शिखाची कारीगारी’ एक भावनिक थीमॅटिक फॅशन

सूरजकुंडमध्ये साडी संस्कृतीचा आवाज! ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ला समर्पित ‘शिखाची कारीगारी’ एक भावनिक थीमॅटिक फॅशन

Feb 16, 2026 | 10:25 AM
TCS Market Cap Falls: टीसीएसला मोठा धक्का! तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची झाली घसरण.. जाणून घ्या सविस्तर 

TCS Market Cap Falls: टीसीएसला मोठा धक्का! तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची झाली घसरण.. जाणून घ्या सविस्तर 

Feb 16, 2026 | 10:13 AM
CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रावर कोणते कपडे घालावे? ड्रेसपासून चपलांपर्यंत जाणून घ्या नियम

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रावर कोणते कपडे घालावे? ड्रेसपासून चपलांपर्यंत जाणून घ्या नियम

Feb 16, 2026 | 10:09 AM
Kolhapur News: कोल्हापुरात ‘स्त्रीशक्ती’चा जागर! महापालिका आयुक्तांपासून ते कुलगुरूपर्यंत सर्वच प्रमुख पदांवर महिलांचे वर्चस्व

Kolhapur News: कोल्हापुरात ‘स्त्रीशक्ती’चा जागर! महापालिका आयुक्तांपासून ते कुलगुरूपर्यंत सर्वच प्रमुख पदांवर महिलांचे वर्चस्व

Feb 16, 2026 | 10:09 AM
IND vs PAK : पाकिस्तानचा पराभव शोएब अख्तरला सहन झाला नाही, लाईव्ह टीव्हीवर मोहसीन नक्वीला म्हटले अज्ञानी

IND vs PAK : पाकिस्तानचा पराभव शोएब अख्तरला सहन झाला नाही, लाईव्ह टीव्हीवर मोहसीन नक्वीला म्हटले अज्ञानी

Feb 16, 2026 | 10:00 AM
Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित

Nothing ची भारतात दमदार एंट्री! सुरु केलं देशातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर, ग्राहक उत्साहित

Feb 16, 2026 | 10:00 AM
Vinayaka Chaturthi 2026: फाल्गुन महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

Vinayaka Chaturthi 2026: फाल्गुन महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

Feb 16, 2026 | 10:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM