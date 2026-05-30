यंदापासून सीबीएससी ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीचा वापर करत आहे, ज्यामध्ये उत्तरपत्रिकांची तपासणी डिजिटली केली जात आहे. आता ही यंत्रणा अधिक मजबूत आणि सक्षम करण्यासाठी बोर्डाचा हा एक प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांना आता ‘डिजीलॉकर’ (DigiLocker) च्या माध्यमातून थेट तपासलेली उत्तरपत्रिका सहज पाहता येणार आहे. यामुळे केवळ पारदर्शकताच नव्हे तर विद्यार्थ्यांना आपल्या कामगिरीचे अचूक मूल्यमापन करणेही सोपे जाईल.
काही प्रकरणांमध्ये तांत्रिक त्रुटी समोर आल्याचे सीबीएससीने मान्य केले आहे. जवळपास २० उत्तरपत्रिकांमध्ये गुणाच्या तुलनेशी संबंधित समस्या आढळल्या आहेत. मात्र, जवळपास ९.८ दशलक्ष (९८ लाख) उत्तरपत्रिकांच्या तुलनेत अशा किरकोळ समस्या येणे साहजिक आहे, असे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.
उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) आणि पडताळणीची (Verification) प्रक्रिया १ जूनपासून सुरू केली जाईल, असे संकेत सीबीएससीने दिले आहेत. बोर्डाच्या या पावलाने विद्यार्थ्यांना योग्य गुण मिळाले आहेत की नाहीत हे सुनिश्चित करणे सोयीस्कर ठरेल. ज्यामुळे विद्यार्थी त्यांच्या निकालाबाबत पूर्णपणे समाधानी होऊ शकतील.
