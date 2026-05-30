Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Cbse Board Exam Reform Evaluated Answer Sheets Scanned Copy Online Digilocker Access

CBSE Exam: सीबीएसईचा मोठा निर्णय; ‘या’ वर्षापासून उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी थेट ऑनलाईन मिळणार!

Updated On: May 30, 2026 | 04:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) परीक्षा पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. पुढील वर्षापासून तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांची स्कॅन कॉपी विद्यार्थ्यांना डिजीलॉकरवर ऑनलाईन मिळणार आहे.

CBSC

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • डिजीलॉकरद्वारे (DigiLocker) थेट पाहता येणार उत्तरपत्रिका
  • तांत्रिक त्रुटींवर सीबीएसईची नजर
  • १ जूनपासून उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन सुरू होणार
CBSE Board Exam Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) परीक्षा पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. बोर्डाने निर्णय घेतला आहे की, पुढील वर्षापासून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूल्यांकित म्हणजेच तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांची स्कॅन कॉपी ऑनलाईन उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांची उत्तरपत्रिका कशी तपासली गेली आहे आणि गुणांकन कसे केले जाते हे समजण्यास मदत होईल. यामागे संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनावी, हा बोर्डाचा मुख्य उद्देश आहे.

डिजीलॉकरद्वारे (DigiLocker) थेट पाहता येणार उत्तरपत्रिका

यंदापासून सीबीएससी ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीचा वापर करत आहे, ज्यामध्ये उत्तरपत्रिकांची तपासणी डिजिटली केली जात आहे. आता ही यंत्रणा अधिक मजबूत आणि सक्षम करण्यासाठी बोर्डाचा हा एक प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांना आता ‘डिजीलॉकर’ (DigiLocker) च्या माध्यमातून थेट तपासलेली उत्तरपत्रिका सहज पाहता येणार आहे. यामुळे केवळ पारदर्शकताच नव्हे तर विद्यार्थ्यांना आपल्या कामगिरीचे अचूक मूल्यमापन करणेही सोपे जाईल.

Cricket Umpire Career: क्रिकेट मॅच फिरवणारे ‘अंपायर’ कसे बनता येते? जाणून घ्या शिक्षण, पात्रता अन् निवड प्रक्रिया!

तांत्रिक त्रुटींवर सीबीएसईची नजर

काही प्रकरणांमध्ये तांत्रिक त्रुटी समोर आल्याचे सीबीएससीने मान्य केले आहे. जवळपास २० उत्तरपत्रिकांमध्ये गुणाच्या तुलनेशी संबंधित समस्या आढळल्या आहेत. मात्र, जवळपास ९.८ दशलक्ष (९८ लाख) उत्तरपत्रिकांच्या तुलनेत अशा किरकोळ समस्या येणे साहजिक आहे, असे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.

१ जूनपासून उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन सुरू होणार

उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) आणि पडताळणीची (Verification) प्रक्रिया १ जूनपासून सुरू केली जाईल, असे संकेत सीबीएससीने दिले आहेत. बोर्डाच्या या पावलाने विद्यार्थ्यांना योग्य गुण मिळाले आहेत की नाहीत हे सुनिश्चित करणे सोयीस्कर ठरेल. ज्यामुळे विद्यार्थी त्यांच्या निकालाबाबत पूर्णपणे समाधानी होऊ शकतील.

Central Government Scholarship: पैशांअभावी शिक्षण सुटणार नाही! जाणून घ्या सरकारच्या ‘NMMSS’ स्कॉलरशिपबद्दल सविस्तर..

Web Title: Cbse board exam reform evaluated answer sheets scanned copy online digilocker access

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 04:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CBSE बोर्डाचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी मिळवण्यासाठी मुदत का वाढवली? जाणून घ्या नवी तारीख!
1

CBSE बोर्डाचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी मिळवण्यासाठी मुदत का वाढवली? जाणून घ्या नवी तारीख!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE Exam: सीबीएसईचा मोठा निर्णय; ‘या’ वर्षापासून उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी थेट ऑनलाईन मिळणार!

CBSE Exam: सीबीएसईचा मोठा निर्णय; ‘या’ वर्षापासून उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी थेट ऑनलाईन मिळणार!

May 30, 2026 | 04:54 PM
LPG Rules: 1 जूनपासून LPG नियमांमध्ये मोठे बदल, तुमचाही सिलेंडर होऊ शकतो रद्द…

LPG Rules: 1 जूनपासून LPG नियमांमध्ये मोठे बदल, तुमचाही सिलेंडर होऊ शकतो रद्द…

May 30, 2026 | 04:45 PM
Supriya Sule on Pune Crime: ‘पुणे महाराष्ट्राची ‘क्राईम कॅपिटल’ होतेय’; सुप्रिया सुळेंचा गृहविभागावर हल्ला

Supriya Sule on Pune Crime: ‘पुणे महाराष्ट्राची ‘क्राईम कॅपिटल’ होतेय’; सुप्रिया सुळेंचा गृहविभागावर हल्ला

May 30, 2026 | 04:35 PM
Maharashtra Politics : महा-राजकीय भूकंप! शरद पवार गटाचे प्राजक्त तनपुरे भाजपमध्ये; विखे पाटलांची ‘डबल स्ट्राईक’ चर्चा

Maharashtra Politics : महा-राजकीय भूकंप! शरद पवार गटाचे प्राजक्त तनपुरे भाजपमध्ये; विखे पाटलांची ‘डबल स्ट्राईक’ चर्चा

May 30, 2026 | 04:32 PM
देशातील पहिल्या एकीकृत शहर घनकचरा प्रक्रिया केंद्रामुळे कचरामुक्त शहराची संकल्पना होणार साकार – मुख्यमंत्री फडणवीस

देशातील पहिल्या एकीकृत शहर घनकचरा प्रक्रिया केंद्रामुळे कचरामुक्त शहराची संकल्पना होणार साकार – मुख्यमंत्री फडणवीस

May 30, 2026 | 04:32 PM
महाराष्ट्राचा गृहविभाग ‘पांडू हवालदार’ चालवतो, म्हणूनच राज्यात…; हर्षवर्धन सपकाळांचा आरोप

महाराष्ट्राचा गृहविभाग ‘पांडू हवालदार’ चालवतो, म्हणूनच राज्यात…; हर्षवर्धन सपकाळांचा आरोप

May 30, 2026 | 04:30 PM
Nehal Vadoliya : चर्चेत भडकली अभिनेत्री! ‘हा’ प्रसिद्ध क्रिकेटपटू करतो अश्लील मेसेज, नेहलने केला खुलासा

Nehal Vadoliya : चर्चेत भडकली अभिनेत्री! ‘हा’ प्रसिद्ध क्रिकेटपटू करतो अश्लील मेसेज, नेहलने केला खुलासा

May 30, 2026 | 04:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM