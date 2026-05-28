Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

पाथर्डी येथील तरुण भीमसैनिक विठ्ठल रावसाहेब खर्चन यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाला आता तीव्र राजकीय आणि सामाजिक वळण लागले आहे. या प्रकरणाची सात दिवसांत संपूर्ण चौकशी करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिल्यानंतर अखेर आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. मात्र, “सात दिवसांत चौकशी पूर्ण करा; अन्यथा दहावा पोलीस ठाण्यातच घालू,” असा थेट आणि तीव्र इशारा प्राध्यापक किसन चव्हाण यांनी दिला आहे.
