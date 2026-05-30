  • General Upendra Dwivedi Female Cadets Are Dressed Like Male Cadets

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

Updated On: May 30, 2026 | 03:25 PM IST
सारांश

पुणे: राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA), खडकवासला येथे शनिवारी १५० व्या तुकडीचा ऐतिहासिक पासिंग आऊट परेड (POP) समारंभ अत्यंत उत्साहात आणि दिमाखात पार पडला. या सोहळ्यात तीन वर्षांचे खडतर लष्करी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करून ३५३ कॅडेट्स देशाच्या सेवेसाठी सज्ज झाले.

विस्तार

 

पुणे: राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA), खडकवासला येथे शनिवारी १५० व्या तुकडीचा ऐतिहासिक पासिंग आऊट परेड (POP) समारंभ अत्यंत उत्साहात आणि दिमाखात पार पडला. या सोहळ्यात तीन वर्षांचे खडतर लष्करी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करून ३५३ कॅडेट्स देशाच्या सेवेसाठी सज्ज झाले. लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र दिवेदी यांनी या दिमाखदार संचलनाची पाहणी केली आणि मानवंदना स्वीकारली. प्रबोधिनीच्या प्रसिद्ध क्षेत्रपाल मैदानावर झालेल्या या शिस्तबद्ध संचलनाचे नेतृत्व कॅडेट मयांक चौधरी याने केले. ‘कदम कदम बढाए जा’ या सुमधुर आणि स्फूर्तीदायक धूनवर एकूण १,२५० कॅडेट्सनी एकाच लयीत पावले टाकत मैदानावर संचलन केले. यावेळी भारतीय संरक्षण दलाच्या सामर्थ्याची प्रचिती देत तीन चेतक हेलिकॉप्टर, सुपर डिमेनो विमान आणि सुखोई लढाऊ विमानांनी मैदानावरून विहंगम उड्डाण करत नवदीक्षितांना मानवंदना दिली.यावर्षी यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झालेल्या ३५३ कॅडेट्सपैकी २९२ कॅडेट्स लष्करात (Army), ४३ जण नौदलात (Navy) आणि ८१ जण वायुदलात (Air Force) पुढील एक वर्षाच्या प्रगत प्रशिक्षणासाठी रवाना होणार आहेत. यामध्ये भारताच्या १२ मित्रदेशांमधील २४ परदेशी कॅडेट्सचाही समावेश आहे, ज्यांनी एनडीएमध्ये आपले प्रशिक्षण पूर्ण केले.

पुणे: राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA), खडकवासला येथे शनिवारी १५० व्या तुकडीचा ऐतिहासिक पासिंग आऊट परेड (POP) समारंभ अत्यंत उत्साहात आणि दिमाखात पार पडला.

Published On: May 30, 2026 | 03:25 PM

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Rahul Gandhi Criticized PM Modi:'विश्वगुरूंचे दावे करता, पण एक परीक्षा नीट घेता येत नाही'… ; राहुल गांधींचा हल्लाबोल

May 30, 2026 | 03:20 PM

Rahul Gandhi Criticized PM Modi:’विश्वगुरूंचे दावे करता, पण एक परीक्षा नीट घेता येत नाही’… ; राहुल गांधींचा हल्लाबोल

May 30, 2026 | 03:20 PM
19 वर्षांचा रेकॉर्ड उद्ध्वस्त! Shubhman Gill ने केला 'हा' महाविक्रम; IPL च्या इतिहासात पहिल्यांदाच नोंद

May 30, 2026 | 03:20 PM

19 वर्षांचा रेकॉर्ड उद्ध्वस्त! Shubhman Gill ने केला ‘हा’ महाविक्रम; IPL च्या इतिहासात पहिल्यांदाच नोंद

May 30, 2026 | 03:20 PM
Vaibhav Sooryavanshi Reaction: मन तुटलं…हरल्यानंतर वैभवची पहिली भावूक प्रतिक्रिया, पहा वैभवची Insta Story

May 30, 2026 | 03:20 PM

Vaibhav Sooryavanshi Reaction: मन तुटलं…हरल्यानंतर वैभवची पहिली भावूक प्रतिक्रिया, पहा वैभवची Insta Story

May 30, 2026 | 03:20 PM
Cricket Umpire Career: क्रिकेट मॅच फिरवणारे 'अंपायर' कसे बनता येते? जाणून घ्या शिक्षण, पात्रता अन् निवड प्रक्रिया!

May 30, 2026 | 03:19 PM

Cricket Umpire Career: क्रिकेट मॅच फिरवणारे ‘अंपायर’ कसे बनता येते? जाणून घ्या शिक्षण, पात्रता अन् निवड प्रक्रिया!

May 30, 2026 | 03:19 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM