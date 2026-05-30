Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Nehal Vadoliya : चर्चेत भडकली अभिनेत्री! ‘हा’ प्रसिद्ध क्रिकेटपटू करतो अश्लील मेसेज, नेहलने केला खुलासा

Updated On: May 30, 2026 | 04:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

एका पॉडकास्टमध्ये अभिनेत्री Nehal Vadoliya हिने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. तिने सांगितले की एका घटस्फोटित क्रिकेटपटूने तिला वारंवार मेसेज करून त्रास दिला. हा क्रिकेटपटू राजस्थान रॉयल्स संघाशी संबंधित असल्याचेही तिने नमूद केले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एका पॉडकास्टमध्ये Nehal Vadoliya ने याबाबत खुलासा केला आहे.
  • एक घटस्फोटित क्रिकेट खेळाडूने नेहलला मेसेज करून-करून त्रास दिला आहे.
  • “Gandii Baat”, “Mastram”, “Julie”, “Dunali” यांसारख्या लोकप्रिय वेब सीरिजमधून प्रसिद्धी मिळवली.
सिनेक्षेत्रात आपल्या बोल्ड अंदाजामुळे नेहमी चर्चेत असणारी अभिनेत्री Nehal Vadoliya पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पण यंदाची चर्चा तिच्या बोल्ड अंदाजामुळे नाही आहे, तर यंदा चर्चेचं कारण भलतंच आहे. एक सुप्रसिद्ध क्रिकेटपटूने नेहलच्या नाकी नऊ केले आहे. तिला मेसेज करून इतके सतावले आहे की अखेर तिला त्या खेळाडूला ब्लॉक करावे लागले आहे. एका पॉडकास्टमध्ये Nehal Vadoliya ने याबाबत खुलासा केला आहे.

चिंगी प्रेग्नेंट! स्वानंदी अंशुमनचं बिंग फोडणार, राजवाडेंना बसणार धक्का; ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

काय म्हणाली नेहल वडोलिया?

राजस्थान रॉयल्स संघात खेळणारा एक घटस्फोटित क्रिकेट खेळाडूने नेहलला मेसेज करून-करून त्रास दिला आहे. या सततच्या त्रासाला कंटाळलेल्या नेहलने घटित सगळी माहिती या पॉडकास्टदरम्यान सांगितली आहे. नेहल म्हणते की, “क्रिकेटपटू राजस्थान रॉयल्सचा आहे. तो घटस्फोटित आहे. मी आताही त्याचे मेसेज तुम्हाला दाखवू शकते.” पुढे ती म्हणते “मी आता जरी त्याला मेसेज केला ना तर तो मला पुन्हा वारंवार मेसेज करायला सुरुवात करेल. माझ्या Whatsapp Status वर मला ‘Hot, Beautiful तसेच Pretty’ असे काही ना काही लिहून पाठवत असतो. मी त्याला अनेकदा म्हणाली आहे की ‘का मला तू मेसेज करत आहेस? मला नाही बोलायचं आहे तुझ्याशी!’ तेव्हा कुठे तो चार दिवस थांबत असेल मग पुन्हा तो या गोष्टी करण्यास सुरुवात करतो. या गोष्टींना कंटाळून मी त्याला ब्लॉक करून टाकलं आहे.” या चर्चेत अभिनेत्रीने त्या खेळाडूचे नाव जाहीर केले नाही.

एका व्यक्तीने घरापर्यंत केले Follow

नेहल पुढे सांगते की, “मी तोंडाला मास्क लावून घराबाहेर पडते. एकदा मी बाजारात गेली असताना. एक व्यक्ती मला follow करत असल्याचा मला भास झाला. तो व्यक्ती खरंच मला follow करत होता. त्या व्यक्तीने अगदी मी माझ्या घरात परतेपर्यंत माझा पाठलाग केला.” नंतर त्यानेच येऊन मला सांगितलं की, “मी तुमचा पाठलाग करतोय. मी तुमचा फार मोठा चाहता आहे. मी तुम्हाला सोशल मीडियावरपण Follow करतो आणि आता इथेही करत होतो.”

Pooja Bhatt : “आमिर आणि माझं नातं…” पर्सनल आयुष्यातील त्या गोष्टींमुळे अभिनेत्री चर्चेत! म्हणाली “आम्ही एकमेकांच्या प्रेमात…”

कोण आहे Nehal Vadoliya?

Nehal Vadoliya ही एक भारतीय अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे, जी प्रामुख्याने OTT वेब सीरिजमधील कामासाठी ओळखली जाते. तिने 2018 मध्ये अभिनय क्षेत्रात सुरुवात केली आणि नंतर “Gandii Baat”, “Mastram”, “Julie”, “Dunali” यांसारख्या लोकप्रिय वेब सीरिजमधून प्रसिद्धी मिळवली. तिने टीव्ही शो आणि काही एपिसोडिक भूमिकांमध्येही काम केले असून तिचा अभिनय OTT प्लॅटफॉर्मवर विशेष चर्चेत राहिला आहे.ती गुजरातच्या जामनगर येथील असून मॉडेलिंगमधून तिने करिअरची सुरुवात केली होती.

Web Title: Nehal vadoliya received obscene messages from a divorced cricketer in the rajasthan royals

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 04:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vaibhav Sooryavanshi Reaction: मन तुटलं…हरल्यानंतर वैभवची पहिली भावूक प्रतिक्रिया, पहा वैभवची Insta Story
1

Vaibhav Sooryavanshi Reaction: मन तुटलं…हरल्यानंतर वैभवची पहिली भावूक प्रतिक्रिया, पहा वैभवची Insta Story

IPL 2026: पाऊस पडला तर कोणाचे ‘नशीब’ फळफळणार? GT vs RR पैकी कोणाला मिळणार फायनलचे तिकीट? जाणून घ्या नियम
2

IPL 2026: पाऊस पडला तर कोणाचे ‘नशीब’ फळफळणार? GT vs RR पैकी कोणाला मिळणार फायनलचे तिकीट? जाणून घ्या नियम

GT vs RR Qualifier 2: मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत, गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग,खेळपट्टी कोणाला साथ देणार?
3

GT vs RR Qualifier 2: मुल्लानपूरमध्ये हायव्होल्टेज लढत, गुजरात-राजस्थानमध्ये आज फायनलची जंग,खेळपट्टी कोणाला साथ देणार?

Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट
4

Vaibhav Sooryavanshi: गोलंदाजांच्या धुलाईनंतर ‘बेबी बॉस’वर फिदा झाला ‘युनिव्हर्सल बॉस’; वैभव सूर्यवंशीसाठी ख्रिस गेलची खास पोस्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nehal Vadoliya : चर्चेत भडकली अभिनेत्री! ‘हा’ प्रसिद्ध क्रिकेटपटू करतो अश्लील मेसेज, नेहलने केला खुलासा

Nehal Vadoliya : चर्चेत भडकली अभिनेत्री! ‘हा’ प्रसिद्ध क्रिकेटपटू करतो अश्लील मेसेज, नेहलने केला खुलासा

May 30, 2026 | 04:30 PM
‘Dhurandhar’मुळे बदललं Jio स्टुडिओचं भवितव्य? मुकेश अंबानींचा महत्त्वाचा खुलासा

‘Dhurandhar’मुळे बदललं Jio स्टुडिओचं भवितव्य? मुकेश अंबानींचा महत्त्वाचा खुलासा

May 30, 2026 | 04:15 PM
IIM Mumbai Jobs: आयआयएम मुंबईत नोकरीची सुवर्णसंधी; ‘या’ तारखेपर्यंत करा ऑनलाईन अर्ज!

IIM Mumbai Jobs: आयआयएम मुंबईत नोकरीची सुवर्णसंधी; ‘या’ तारखेपर्यंत करा ऑनलाईन अर्ज!

May 30, 2026 | 04:13 PM
Mumbai Indians: हार्दिक पांड्याची जागा घेऊ शकतात ‘हे’ 4 खेळाडू, कोण ठरणार पुढचा कॅप्टन? Rohit Sharma पुन्हा घेणार जागा?

Mumbai Indians: हार्दिक पांड्याची जागा घेऊ शकतात ‘हे’ 4 खेळाडू, कोण ठरणार पुढचा कॅप्टन? Rohit Sharma पुन्हा घेणार जागा?

May 30, 2026 | 04:12 PM
“…तर आमचा समाज पेटून उठेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर बबनराव तायवाडे यांचा सरकारला इशारा, ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार?

“…तर आमचा समाज पेटून उठेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर बबनराव तायवाडे यांचा सरकारला इशारा, ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार?

May 30, 2026 | 04:10 PM
क्रिकेटविश्व हादरलं! Asian Games 2026 टीम इंडियाचे खेळाडू जाहीर? मात्र Suryakumar Yadav ला झटका

क्रिकेटविश्व हादरलं! Asian Games 2026 टीम इंडियाचे खेळाडू जाहीर? मात्र Suryakumar Yadav ला झटका

May 30, 2026 | 04:01 PM
Bhosari News: ‘भोसरी उड्डाणपूल पाडू नका, गावठाणात भूसंपादन नको!’ भूसंपादनावरून रवि लांडगे आक्रमक

Bhosari News: ‘भोसरी उड्डाणपूल पाडू नका, गावठाणात भूसंपादन नको!’ भूसंपादनावरून रवि लांडगे आक्रमक

May 30, 2026 | 04:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM