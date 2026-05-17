Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Cbse Three Language Policy Class 9 New Rules Maths Science Pattern Change 2026

CBSE चा मोठा निर्णय! आता विद्यार्थ्यांसाठी ३ भाषा शिकणं अनिवार्य; गणित आणि विज्ञानाचा पॅटर्नही बदलला

CBSE कडून थ्री लँग्वेज पॉलिसी जाहीर. १ जुलै २०२६ पासून ९ वीसाठी ३ भाषा अनिवार्य, ज्यातील २ भारतीय असाव्यात. गणित आणि विज्ञानातही 'द्वि-स्तरीय प्रणाली' लागू.

Updated On: May 17, 2026 | 09:18 AM
cbse

फोेटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

CBSEBoard : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) इयत्ता ९ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोर्डाच्या माहितीनुसार, १ जुलै २०२६ पासून विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषांचा अभ्यास करणे अनिवार्य असेल. या नवीन नियमांतर्गत शिकवल्या जाणाऱ्या तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा या भारतीय वंशाच्या असणे आवश्यक आहे.

हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० आणि शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF) २०२३ च्या धर्तीवर घेण्यात आला आहे. मात्र, बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, इयत्ता १० वीमध्ये तिसऱ्या भाषेसाठी कोणतीही बोर्ड परीक्षा आयोजित केली जाणार नाही. सीबीएसईच्या या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषा आणि संस्कृतीशी जोडणे हा आहे.

इयत्ता ९ वीसाठी नवीन भाषा नियम लागू

सीबीएसईच्या नवीन नियमानुसार, भाषा विषयांची विभागणी R1, R2 आणि R3 या तीन स्तरामध्ये करण्यात आली आहे.

  • R1 ही मुख्य भाषा असेल.
  • R2 ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल.
  • R3 ही शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून इयत्ता ६ वीपासून सक्तीची केली जाईल आणि हळूहळू २०३०-३१ पर्यंत इयत्ता १० वीपर्यत पूर्णपणे लागू केली जाईल.
बोर्डाने दिलेल्या माहितीनुसार, R1 आणि R2 या दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाषा असू शकतात. विद्यार्थांसाठी हिंदी, इंग्रजी यांसह संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या भाषा आणि इतर भारतीय प्रादेशिक भाषांचे पर्यांय उपलब्ध असतील.

Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास ‘या’ देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून गणित आणि विज्ञान विषयातही मोठे बदल

भाषा नियमांशिवाय सीबीएसईने गणित आणि विज्ञान या विषयांमध्येही मोठा बदल केला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून या दोन्ही विषयांमध्ये द्वि-स्तरीय प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. सर्व विद्यार्थांना गणिताचा मानक (Standard) अभ्यासक्रम वाचावा लागेल. ज्यामध्ये ८० गुणांची सामान्य परीक्षा असेल.

तर दुसरीकडे प्रगत स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी २५ गुणांची एक वेगळी प्रश्नपत्रिका असेल. ज्यामध्ये कठीण प्रश्न विचारले जातील. ही नवीन व्यवस्था सध्याच्या बेसिक आणि स्टँडर्ड मॅथ्स सिस्टिमची जागा घेईल. बोर्डाच्या माहितीनुसार, या नवीन प्रणालीनुसार पहिली इयत्ता १० वीची बोर्ड परीक्षा वर्ष  २०२८ मध्ये आयोजित केली जाईल.

MCL Recruitment 2026: MCL मध्ये ५०० जागांसाठी मेगा भरती सुरू! आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

Web Title: Cbse three language policy class 9 new rules maths science pattern change 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 09:18 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

May 18, 2026 | 04:32 PM
Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

May 18, 2026 | 04:30 PM
Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

May 18, 2026 | 04:30 PM
CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

May 18, 2026 | 04:21 PM
IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 04:07 PM
Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

May 18, 2026 | 03:58 PM
Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

May 18, 2026 | 03:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM