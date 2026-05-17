Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mumbai Crime Son Steals Mothers Jewelry Worth Lakhs For Girlfriends Birthday Creates A Stir In Mumbai

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

मुंबईच्या गोरेगावमध्ये गर्लफ्रेंडचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी मुलानेच आईचे लाखो रुपयांचे दागिने चोरल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. पोलिसांनी आरोपी मुलगा आणि त्याच्या प्रेयसीला अटक केली.

Updated On: May 17, 2026 | 09:13 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • आईचे दागिने विकून पार्टी आणि ड्रग्सवर पैसे उडवल्याची कबुली
  • पोलिसांनी 33 ग्रॅम सोने व 22 ग्रॅम चांदीचे दागिने जप्त केले
  • चोरीप्रकरणी आरोपी मुलगा आणि त्याची प्रेयसी अटकेत
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गर्लफ्रेंड चा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी मुलानेच आपल्या आईचे लाखो रुपयांचे दागिने चोरल्याचा प्रकार समोर आला आहे. घडलेली घटना मुंबईच्या गोरेगाव पूर्व येथील आहे. या प्रकरणात आरोपी मुलाला आणि त्याच्या प्रेयसीला ही अटक करण्यात आली आहे.

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

गुन्ह्याची कबुली

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव प्रियांशू गुप्ता असे आहे. प्रियांशू ने आपल्या आईचे दागिने विकून गर्लफ्रेंड सोबत वाढदिवसाची पार्टी आणि ड्रग्स वर पैसे उडवण्याची कबुली दिली आहे. जवळपास तीन लाख बत्तीस हजार रुपयांच्या चोरी प्रकरणी पोलिसांनी 33 ग्राम सोने आणि 22 ग्राम चांदीचे दागिने जप्त केले आहेत. पोलिसांनी जवळपास 88% मुद्देमाल हस्तगत केला असून दागिने खरेदी करण्याचाही तपास सुरू आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

 एक माणुसकीला काळिमा फासणारी आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. केवळ २००० रुपये घरभाडे थकल्यामुळे एका नराधम पतीने स्वतःच्या पत्नीला आणि अल्पवयीन मुलीला घरमालकाच्या हवाली केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. घडलेली घटना मुंबई येथे घडली.

काय नेमक प्रकण?

संबंधित कुटुंब हे मूळचे गुजरातच्या सुरेंद्रनगर येथील आहे. उपजीविकेच्या शोधात हे कुटुंब ६ महिन्यांपूर्वी मोरबी येथे स्थायिक झाले होते. तिथे त्यांनी २००० महिना रुपयाने एक घर भाड्याने घेतले होते. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे गेल्या ४ महिन्यांचे भाडे थकले होते. या भाड्याच्या वसुलीसाठी पतीने घरमालकाला स्वतःच्या पत्नीवर आणि मुलीवर अत्याचार करण्याची परवानगी दिली.

घरमालक भाड्याच्या नावाखाली सातत्याने त्याच्या पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केले. घडलेला प्रकार जेव्हा पीडितेच्या आईला समजला तेव्हा तिने तातडीने पोलीस ठाणे घरून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या घटनेची तातडीने दखल घेत पॉक्सो कायद्यासारख्या अत्यंत कठोर कलमांचा समावेश करण्यात आला.पोलिसांनी नराधम पती आणि घरमालक या दोघांना अटक केली आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत होती.

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना मुंबईतील गोरेगाव पूर्व येथे घडली.

  • Que: आरोपीने चोरी केलेल्या पैशांचा वापर कशासाठी केला?

    Ans: गर्लफ्रेंडचा वाढदिवस, पार्टी आणि ड्रग्ससाठी पैसे उडवल्याची कबुली आरोपीने दिली.

  • Que: पोलिसांनी काय जप्त केले?

    Ans: पोलिसांनी 33 ग्रॅम सोने आणि 22 ग्रॅम चांदीचे दागिने जप्त केले आहेत.

Web Title: Mumbai crime son steals mothers jewelry worth lakhs for girlfriends birthday creates a stir in mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 09:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…
1

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह
2

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत
3

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…
4

Jalgaon Crime: गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा! २ वर्ष सलग चौथीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार, एवढेच नाही तर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

May 17, 2026 | 09:13 AM
Shani Nakshtra Parivartan: शनि रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

Shani Nakshtra Parivartan: शनि रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

May 17, 2026 | 09:10 AM
बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

May 17, 2026 | 09:05 AM
मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

May 17, 2026 | 08:42 AM
Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

May 17, 2026 | 08:33 AM
World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

May 17, 2026 | 08:30 AM
माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

May 17, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM