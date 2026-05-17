Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…
गुन्ह्याची कबुली
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव प्रियांशू गुप्ता असे आहे. प्रियांशू ने आपल्या आईचे दागिने विकून गर्लफ्रेंड सोबत वाढदिवसाची पार्टी आणि ड्रग्स वर पैसे उडवण्याची कबुली दिली आहे. जवळपास तीन लाख बत्तीस हजार रुपयांच्या चोरी प्रकरणी पोलिसांनी 33 ग्राम सोने आणि 22 ग्राम चांदीचे दागिने जप्त केले आहेत. पोलिसांनी जवळपास 88% मुद्देमाल हस्तगत केला असून दागिने खरेदी करण्याचाही तपास सुरू आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत
एक माणुसकीला काळिमा फासणारी आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. केवळ २००० रुपये घरभाडे थकल्यामुळे एका नराधम पतीने स्वतःच्या पत्नीला आणि अल्पवयीन मुलीला घरमालकाच्या हवाली केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. घडलेली घटना मुंबई येथे घडली.
काय नेमक प्रकण?
संबंधित कुटुंब हे मूळचे गुजरातच्या सुरेंद्रनगर येथील आहे. उपजीविकेच्या शोधात हे कुटुंब ६ महिन्यांपूर्वी मोरबी येथे स्थायिक झाले होते. तिथे त्यांनी २००० महिना रुपयाने एक घर भाड्याने घेतले होते. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे गेल्या ४ महिन्यांचे भाडे थकले होते. या भाड्याच्या वसुलीसाठी पतीने घरमालकाला स्वतःच्या पत्नीवर आणि मुलीवर अत्याचार करण्याची परवानगी दिली.
घरमालक भाड्याच्या नावाखाली सातत्याने त्याच्या पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केले. घडलेला प्रकार जेव्हा पीडितेच्या आईला समजला तेव्हा तिने तातडीने पोलीस ठाणे घरून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या घटनेची तातडीने दखल घेत पॉक्सो कायद्यासारख्या अत्यंत कठोर कलमांचा समावेश करण्यात आला.पोलिसांनी नराधम पती आणि घरमालक या दोघांना अटक केली आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत होती.
Ans: ही घटना मुंबईतील गोरेगाव पूर्व येथे घडली.
