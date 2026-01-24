Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Contingency Grant For Schools Purposeful Funding For The Daily Needs Of Primary Schools

शाळांसाठी ‘सादिल अनुदान’! प्राथमिक शाळांना दैनंदिन गरजांसाठी उद्देशपूर्ण निधी, १५.७१ कोटींचे वितरण

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी राज्य शासनाने १५.७१ कोटी रुपयांचे ‘सादिल अनुदान’ वितरित केले आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 05:41 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील भौतिक व शैक्षणिक सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने १५.७१ कोटी रुपयांचे ‘सादिल अनुदान’ वितरित केले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार हा निधी मंजूर करण्यात आला असून, शाळांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

Kolhapur News : दहावी, बारावी परीक्षेसाठी मुख्याध्यापक महामंडळाच्या मागणीवर मोठा निर्णय; कर्मचाऱ्यांची अदलाबदली होणार रद्द

‘सादिल अनुदान’ म्हणजे शाळांमध्ये वेतनाव्यतिरिक्त लागणाऱ्या खर्चासाठी दिले जाणारे उद्देशपूर्ण अनुदान होय. या निधीतून शैक्षणिक साहित्य, वर्गखोल्यांतील आवश्यक भौतिक सुविधा, डिजिटल साधने, संगणक व प्रोजेक्टरसारखी उपकरणे, इंटरनेट जोडणी, वीजबिल, स्वच्छता साहित्य आदी बाबींवर खर्च करता येणार आहे. शिक्षकांच्या वेतनासाठी नव्हे, तर थेट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा आणि साधनांसाठी हा निधी दिला जात असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

पूर्वीच्या शासन निर्णयांनुसार, शाळांच्या मागील वर्षाच्या चेतन खर्चाच्या ठरावीक टक्केवारीपर्यंत सादिल खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सुरुवातीला हा टक्का ४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होता. त्यानंतर २०२० आणि २०२१ मधील शासन निर्णयांद्वारे या खर्चाच्या बाबींच्या यादीत सुधारणा करून डिजिटल आणि तांत्रिक गरजांचाही समावेश करण्यात आला होता. सध्याच्या शासन निर्णयातही याच धोरणात्मक चौकटीत निधी वितरण करण्यात आले आहे.

दरम्यान, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आचारसंहिता लागू असल्याने, निधीच्या वापराबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी वितरण आणि खर्च प्रक्रियेत प्रशासकीय शिस्त राखली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासनाच्या मते, सादिल अनुदानाची संकल्पना ही शाळांच्या प्रत्यक्ष आणि तातडीच्या गरजांशी थेट जोडलेली आहे. पायाभूत सुविधा, डिजिटल साधने आणि दैनंदिन वापराचे साहित्य उपलब्ध झाल्यास अध्यापन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या निधीचा अपेक्षित लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य नियोजन, वेळेत खर्च आणि काटेकोर लेखापरीक्षण अत्यावश्यक असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे.

या निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेला निधी संचालक स्तरावरून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीकडे आवश्यकतेनुसार वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेणे अधिक सुलभ होईल आणि शाळांच्या तातडीच्या गरजांवर जलद उपाययोजना करता येतील, असा शासनाचा उद्देश आहे.

TET परीक्षेत वाशिम जिल्ह्यातील ९६ टक्के शिक्षक अनुत्तीर्ण! गुरुजी झालं नापास, नाराजीचे वातावरण

सादिल अनुदानाचा वापर ज्या कारणासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे, त्याच कारणासाठी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरित करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून निधीचा गैरवापर रोखणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे, हा शासनाचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Web Title: Contingency grant for schools purposeful funding for the daily needs of primary schools

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 05:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

माझी भाषा माझी शाळा कार्यक्रमात मराठीकारणाची हाक! समाजाची ओळखही लोप पावत असल्याची चिंता व्यक्त
1

माझी भाषा माझी शाळा कार्यक्रमात मराठीकारणाची हाक! समाजाची ओळखही लोप पावत असल्याची चिंता व्यक्त

Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन
2

Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळांसाठी ‘सादिल अनुदान’! प्राथमिक शाळांना दैनंदिन गरजांसाठी उद्देशपूर्ण निधी, १५.७१ कोटींचे वितरण

शाळांसाठी ‘सादिल अनुदान’! प्राथमिक शाळांना दैनंदिन गरजांसाठी उद्देशपूर्ण निधी, १५.७१ कोटींचे वितरण

Jan 24, 2026 | 05:41 PM
T20 World Cup 2026 : ICC ची मोठी घोषणा! बेंचवर बसलेल्या ‘या’ संघाची झाली चांदी! T-20 World Cup मध्ये बांगलादेशची घेणार जागा

T20 World Cup 2026 : ICC ची मोठी घोषणा! बेंचवर बसलेल्या ‘या’ संघाची झाली चांदी! T-20 World Cup मध्ये बांगलादेशची घेणार जागा

Jan 24, 2026 | 05:38 PM
Railway Crime: वेतन मंजुरीच्या नावाखाली २० हजारांची लाच अन्…; तोतया अधिकाऱ्याला रंगेहाथ अटक

Railway Crime: वेतन मंजुरीच्या नावाखाली २० हजारांची लाच अन्…; तोतया अधिकाऱ्याला रंगेहाथ अटक

Jan 24, 2026 | 05:32 PM
Marathi Serial : जानकीला कळणार मास्कमॅनचं सत्य; मायाचं पितळ उघड पडणार का ? ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ मालिकेत ट्वीस्ट

Marathi Serial : जानकीला कळणार मास्कमॅनचं सत्य; मायाचं पितळ उघड पडणार का ? ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ मालिकेत ट्वीस्ट

Jan 24, 2026 | 05:19 PM
जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी काँग्रेसची जोरदार तयारी; 40 स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर

जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी काँग्रेसची जोरदार तयारी; 40 स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर

Jan 24, 2026 | 05:15 PM
Mumbai News: शहर विद्रूप करणाऱ्यांवर थेट अ‍ॅक्शन! मुंबईत ४१ बॅनर्सवर कारवाई, ३ पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल

Mumbai News: शहर विद्रूप करणाऱ्यांवर थेट अ‍ॅक्शन! मुंबईत ४१ बॅनर्सवर कारवाई, ३ पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल

Jan 24, 2026 | 05:10 PM
China-Taiwan: आशियात युद्धाचा भडका! चीनने तैवानला 6 युद्धनौकांनी घेरले; 18 विमानांची ‘रेड लाईन’मध्ये घुसखोरी, लष्कर हाय अलर्टवर

China-Taiwan: आशियात युद्धाचा भडका! चीनने तैवानला 6 युद्धनौकांनी घेरले; 18 विमानांची ‘रेड लाईन’मध्ये घुसखोरी, लष्कर हाय अलर्टवर

Jan 24, 2026 | 04:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM