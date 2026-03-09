Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Parliamentary Budget Session Second Phase Begins Today Delhi News Update

Parliament session : संसदीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरु; जागतिक युद्धावरुन मोदी सरकारला पकडणार कोंडीत?

आतपासून संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरु होत आहे. यामध्ये मध्यपूर्व भागातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे देशावरील तेल संकटावरुन सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:30 AM
parliamentary budget session second phase begins today delhi news update

संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरु होत आहे(फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरु
  • युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर टीका
  • लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावर अविश्वास ठरावाची चर्चा
Parliament session : नवी दिल्ली : संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरु होत आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दाखवलेल्या माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या ‘फ़ॉर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी’ यांचे पुस्तक दाखवल्याने वाद निर्माण झाला. आता इराण – इस्रायल युद्धाचा (Iran-Israel war) भडका उडाला असताना भारताचे संसदीय अधिवेशन सुरु आहे. यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील अधिवेशनामध्ये या युद्धाची ठिणगी पडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. देशातील तेल साठे, गॅस साठे यावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची शक्यता आहे. (Delhi News)

संसदेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सभागृहात गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. या टप्प्यात, अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा होईल. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेला संघर्षही प्रमुख मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. इराणवरील सरकारच्या भूमिकेवरून, रशियाकडून भारताच्या तेल खरेदीवर अमेरिकेने दिलेली “सवलत” आणि इतर मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष आधीच सरकारवर हल्ला करत आहे. याच मुद्द्यावरुन विरोधक मोदी सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.

हे देखील वाचा : ‘राष्ट्रपती उभे आहेत आणि तुम्ही…’, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जुना फोटो दाखवून पंतप्रधान मोदींना दिले चोख प्रत्युत्तर

रविवारी संध्याकाळी प्रसिद्ध झालेल्या लोकसभेच्या ९ मार्चच्या सुधारित अजेंड्यानुसार, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर “पश्चिम आशियातील परिस्थिती” या विषयावर निवेदन देतील. एसआयआरमुळे पश्चिम बंगालमधील अंदाजे ६० लाख नावे काढून टाकल्याचा मुद्दा संसदीय कामकाजावरही परिणाम करू शकतो. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्काविरुद्ध दिलेल्या निर्णयानंतर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराबाबत विरोधी पक्ष सरकारला प्रश्न विचारू शकतात.

त्याचबरोबर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा २०२६-२७ या वर्षासाठी विविध मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्या आणि वित्त विधेयक, २०२६ मंजूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. या विधेयकात १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या सर्व कर प्रस्तावांचा समावेश आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी पाच मंत्रालयांच्या कामकाजावर आणि अनुदानासाठी त्यांच्या संबंधित मागण्यांवरही चर्चा होईल.

हे देखील वाचा : BJP राजकारणासाठी राष्ट्रपतींचा वापर, वर्षातून कितीवेळा येणार..? CM ममता बॅनर्जींचा अपमान प्रकरणावरुन चढला पारा

सरकारला कोंडीत पकडण्याचा डाव

रणनीती आखण्यासाठी विरोधकांची बैठक

राज्यसभेत सोमवारी सकाळी १० वाजता विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात विरोधी पक्षांची रणनीती बैठक होणार आहे. तथापि, सरकारच्या संख्याबळामुळे हा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता आहे. ११८ खासदारांनी दिलेल्या सूचनेवर काँग्रेसने चर्चेची मागणी केली आहे, तर तृणमूल काँग्रेसनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला आहे. सोमवारी सकाळी ११ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास नसण्याची शक्यता आहे, कारण १९ फेब्रुवारी रोजी निधन झालेले शिलाँगचे खासदार रिकी सिंगकॉन यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सभागृह तहकूब केले जाऊ शकते.

Web Title: Parliamentary budget session second phase begins today delhi news update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Today’s Share Market: इराण-इस्रायल तणावाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरला 
1

Today’s Share Market: इराण-इस्रायल तणावाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरला 

Mojtaba Khamenei: इराणच्या सत्तेवर खामेनींचाच वारस! मोज्तबा यांची नवे सर्वोच्च आणि सर्वात शक्तिशाली नेते म्हणून नियुक्ती
2

Mojtaba Khamenei: इराणच्या सत्तेवर खामेनींचाच वारस! मोज्तबा यांची नवे सर्वोच्च आणि सर्वात शक्तिशाली नेते म्हणून नियुक्ती

Made in China शस्त्रांवर कोण ठेवणार विश्वास? डिफेन्स सिस्टिम कोलमडताच इराणला मोठा फटका
3

Made in China शस्त्रांवर कोण ठेवणार विश्वास? डिफेन्स सिस्टिम कोलमडताच इराणला मोठा फटका

Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…
4

Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parliament session : संसदीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरु; जागतिक युद्धावरुन मोदी सरकारला पकडणार कोंडीत?

Parliament session : संसदीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरु; जागतिक युद्धावरुन मोदी सरकारला पकडणार कोंडीत?

Mar 09, 2026 | 11:30 AM
World War 3 : इराणच्या जखमेवर मीठ की मुत्सद्देगिरी? Iranच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या पर्वाला Chinaने म्हटले स्वतःसाठी ऐतिहासिक

World War 3 : इराणच्या जखमेवर मीठ की मुत्सद्देगिरी? Iranच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या पर्वाला Chinaने म्हटले स्वतःसाठी ऐतिहासिक

Mar 09, 2026 | 11:20 AM
मी कोणालाही भीती दाखवली नाही; फक्त कायदा समजावून सांगितला; Chandrakant Patil

मी कोणालाही भीती दाखवली नाही; फक्त कायदा समजावून सांगितला; Chandrakant Patil

Mar 09, 2026 | 11:20 AM
कचरा वजन काट्यात घोटाळा! सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंगची मागणी, स्थायी समितीमध्ये मुद्दा उपस्थित

कचरा वजन काट्यात घोटाळा! सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंगची मागणी, स्थायी समितीमध्ये मुद्दा उपस्थित

Mar 09, 2026 | 11:18 AM
उडे जब जब जुल्फे तेरी…! उझबेकिस्तानच्या चिमुरड्यांचा बॉलीवूड गाण्यावर भन्नाट डान्स, VIDEO पाहून व्हाल घायाळ

उडे जब जब जुल्फे तेरी…! उझबेकिस्तानच्या चिमुरड्यांचा बॉलीवूड गाण्यावर भन्नाट डान्स, VIDEO पाहून व्हाल घायाळ

Mar 09, 2026 | 11:16 AM
Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

Mar 09, 2026 | 11:15 AM
IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली

IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली

Mar 09, 2026 | 11:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM