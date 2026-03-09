Parliament session : संसदीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरु; जागतिक युद्धावरुन मोदी सरकारला पकडणार कोंडीत?

संसदेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सभागृहात गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. या टप्प्यात, अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा होईल. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेला संघर्षही प्रमुख मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. इराणवरील सरकारच्या भूमिकेवरून, रशियाकडून भारताच्या तेल खरेदीवर अमेरिकेने दिलेली “सवलत” आणि इतर मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष आधीच सरकारवर हल्ला करत आहे. याच मुद्द्यावरुन विरोधक मोदी सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.
हे देखील वाचा : ‘राष्ट्रपती उभे आहेत आणि तुम्ही…’, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जुना फोटो दाखवून पंतप्रधान मोदींना दिले चोख प्रत्युत्तर
रविवारी संध्याकाळी प्रसिद्ध झालेल्या लोकसभेच्या ९ मार्चच्या सुधारित अजेंड्यानुसार, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर “पश्चिम आशियातील परिस्थिती” या विषयावर निवेदन देतील. एसआयआरमुळे पश्चिम बंगालमधील अंदाजे ६० लाख नावे काढून टाकल्याचा मुद्दा संसदीय कामकाजावरही परिणाम करू शकतो. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्काविरुद्ध दिलेल्या निर्णयानंतर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराबाबत विरोधी पक्ष सरकारला प्रश्न विचारू शकतात.
त्याचबरोबर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा २०२६-२७ या वर्षासाठी विविध मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्या आणि वित्त विधेयक, २०२६ मंजूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. या विधेयकात १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या सर्व कर प्रस्तावांचा समावेश आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी पाच मंत्रालयांच्या कामकाजावर आणि अनुदानासाठी त्यांच्या संबंधित मागण्यांवरही चर्चा होईल.
हे देखील वाचा : BJP राजकारणासाठी राष्ट्रपतींचा वापर, वर्षातून कितीवेळा येणार..? CM ममता बॅनर्जींचा अपमान प्रकरणावरुन चढला पारा
सरकारला कोंडीत पकडण्याचा डाव
रणनीती आखण्यासाठी विरोधकांची बैठक
राज्यसभेत सोमवारी सकाळी १० वाजता विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात विरोधी पक्षांची रणनीती बैठक होणार आहे. तथापि, सरकारच्या संख्याबळामुळे हा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता आहे. ११८ खासदारांनी दिलेल्या सूचनेवर काँग्रेसने चर्चेची मागणी केली आहे, तर तृणमूल काँग्रेसनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला आहे. सोमवारी सकाळी ११ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास नसण्याची शक्यता आहे, कारण १९ फेब्रुवारी रोजी निधन झालेले शिलाँगचे खासदार रिकी सिंगकॉन यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सभागृह तहकूब केले जाऊ शकते.